Răzvan Burleanu, replică tăioasă pentru Edi Iordănescu: „Trebuie să-l înțelegeți, cred că a regretat că nu a continuat”

Edi Iordănescu a dezvăluit de ce nu a mai continuat la după Euro 2024 și a spus exact motivele deciziei de a nu-și prelungi contractul, iar acum, Răzvan Burleanu, vine și-l contrazice pe acesta.

Răzvan Burleanu, răspuns pentru Edi Iordănescu după dezvăluirile fostului selecționer

spune că problemele invocate de Edi Iordănescu nu au existat și dă de înțeles că a fost o decizie personală mai mult a acestuia de a pleca de la echipa națională după parcursul bun de la Campionatul European 2024.

„Nu aș vrea acum să intru într-un schimb de replici cu Edi Iordănescu. Înainte de plecarea în Germania, la Euro 2024, au avut loc discuții de ordin financiar și s-a ajuns la un consens. Nu în mod surprinzător toți oamenii din stafful tehnic au continuat în mandatul lui Mircea Lucescu. În ceea ce înseamnă evoluțiile în nivel de tehnologie, FRF și-a asumat mereu leadershipul în această zonă.

În urmă cu 2-3 ani de zile am investit peste 1,2 milioane de euro în camere fixe, fie la cele mai bune 24 de academii, fie la Liga 1, la Liga 2, plus în aceste contracte cu furnizorii de date. Avem un intelligence center la nivelul FRF care astăzi lucrează zi de zi pentru toate loturile naționale, dar și pentru cluburi. Nu cred că s-a referit la acest aspect. Edi Iordănescu rămâne apropiat nouă. Pentru că echipa națională a avut cel mai bun rezultat din ultimii 24 de ani cu el pe bancă. Acum, avem o listă a priorităților.

Edi Iordănescu a avut posibilitatea de a continua la echipa națională, dar n-a dorit din motivele pe care le-a expus la vremea respectivă. Trebuie să-l înțelegeți, a fost selecționerul echipei naționale, cred că a regretat faptul că nu a continuat, dar în același timp, în momentul de față, opțiunea numărul 1 pentru FRF este Gică Hagi”, a spus Răzvan Burleanu după Comitetul Executiv al FRF.

Edi Iordănescu a fost deranjat de decizia luată de FRF

Edi Iordănescu, cel care a fost pus pe lista antrenorilor propuși pentru echipa națională după mandatul lui Mircea Lucescu, a fost deranjat de faptul că FRF s-a folosit de numele său și nici măcar nu a existat o discuție oficială pentru a vedea dacă este posibilă o nouă colaborare.

„Sunt foarte deranjat de lucrul ăsta. Fraier n-o să fiu niciodată! Nu sunt fericit. Ba mai mult, sunt dezamăgit de faptul că numele meu este folosit. Dacă te raportezi doar la nivel micro și vorbim de faptul că numele meu a fost pus pe listă de Comisia Tehnică, sunt fericit și mândru, pentru că știu că sunt niște oameni onorabili.

Dar, în contextul actual, când lucrurile sunt foarte clare, să-mi pui numele pe o listă formală… Să-mi folosești numele, să mi-l pui acolo ca să apară și Iordănescu pe listă, mi se pare o mare nedreptate. Nu cred că este corect, nu cred că este moral, nu cred că este fair-play față de mine să-mi fie folosit numele”, a spus Edi Iordănescu.