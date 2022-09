Răzvan Burleanu, salariu incredibil în fruntea FRF: „E cel mai bine plătit om din fotbalul românesc! E inadmisibil”

și a fost votat ca pe vremuri de către membri Comitetului Executiv.

Florin Prunea, dezvăluiri despre salariul exorbitant al lui Răzvan Burleanu: „Câștigă în jur de 30 de mii de euro în mână pe lună”

, însă salariul lui Răzvan Burleanu este invers proporțional conform declarațiilor lui Florin Prunea de la : „Eu acum am aflat. Noi avem un președinte de federație care câștigă în jur de 30 de mii de euro în mână pe lună”.

Fostul angajat al FRF e de părere că acest lucru este strigător la cer, mai ales că Burleanu beneficiază și de diurne și de multe alte avantaje financiare ca președinte al FRF: „Este inadminisibil, la fotbalul nostru, ca el să câștige, cu poziția pe care o are acum la FIFA, unde a fost numit, nu a fost votat, în Consiliul FIFA, salariul de la Federație plus diurne, este cel mai bine plătit om din fotbalul românesc. Și peste antrenori, și peste ce vrei tu. Din România vorbesc”.

Prunea critică și nivelul foarte slab al tuturor competițiilor sub egida FRF, toate acestea în condițiile în care fotbalul românesc se confruntă cu mari probleme financiare: „Poate Dan Petrescu… nu știu cât are, 20-30 de mii. Și la noi fotbaliștii sunt neplătiți cu lunile, la noi antrenorii… bătaie de joc. Competițiile, am văzut acum un rezultat la Liga 3, 19-0, competiție organizată de către Federația Română de Fotbal”.

Florin Prunea îl consideră pe Răzvan Burleanu „minipreședintele Federației Române de Fotbal”

și îi propune mai în glumă mai în serios să schimbe denumirea FRF: „Păi, noi mai avem dreptul să vorbim despre Campionate Europene și Mondiale? Păi, vine decontul acum pe data de 9, că l-am auzit pe minipreședintele Federației Române de Fotbal…

Așa este, este minipreședinte și FRF nu mai este Federația Română de Fotbal, este miniFederația Română de Fotbal, după performanțe”.

Prunea e convins că Burleanu va ține cu dinții de șefia FRF, iar protestele suporterilor de la meciurile naționalei nu îl vor intimida: „Pot suporterii să îi facă suporterii… ținta să i-o pună, știi unde să i-o pună? (n.r. referitor la bannerele afișate de către suporteri cu Răzvan Burleanu țintit)

Pe casă. Ăsta nu pleacă de acolo decât cu picioarele înainte. Unde mai câștigă el asemenea bani?”, a declarat fostul mare portar pentru sursa citată.

Suma uriașă pe care o poate câștiga Răzvan Burleanu în acest mandat la FRF

Dacă Răzvan Burleanu este plătit cu 30.000 de euro lunar, președintele FRF ajunge într-un an la suma uriașă de 360.000 de euro.

Burleanu tocmai a fost reales, așa că va fi președintele FRF cel puțin până în 2026. Astfel, în cei patru ani de mandat, Răzvan Burleanu ar putea încasa 1.440.000 de euro, o sumă uriașă pentru rezultatele modeste ale fotbalui românesc.