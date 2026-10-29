Sport

Răzvan Burleanu, șef la FIFA?! L’Equipe i-a dat vestea lui Gianni Infantino

Cristian Măciucă
29.10.2026 | 14:56
Razvan Burleanu sef la FIFA LEquipe ia dat vestea lui Gianni Infantino
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Răzvan Burleanu, șef la FIFA?! Vestea care îi dă fiori lui Gianni Infantino. FOTO: Fanatik
Celebrul cotidian francez „L'Equipe” anunță vestea momentului în fotbalul românesc. Președintele FRF, Răzvan Burleanu, ar urma să candideze la șefia FIFA contra lui Gianni Infantino
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Răzvan Burleanu (42 de ani) ar putea ajunge președintele FIFA! „L’Equipe” a scris că omul din fruntea fotbalului românesc ar urma să candideze la şefia forului internațional.

Gianni Infantino s-ar putea lupta cu Răzvan Burleanu la președinția FIFA

Următorul președinte FIFA va fi stabilit la alegerile din 18 martie 2027, care vor avea loc la Rabat, capitala Marocului. Pentru a se duela cu Gianni Infantino, actualul lider al forului internațional, cei care vor să își depună candidatura au termen până pe 18 noiembrie.

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Publicația franceză L’Équipe a dezvăluit detalii de culise care se desfășoară în perspectiva alegerilor pentru președinția FIFA, programate în martie 2027. Gianni Infantino  ar putea avea parte de o opoziție puternică, în condițiile în care UEFA și mai mulți aliați ai forului european caută o variantă pentru înlăturarea acestuia de la conducere.

Conform jurnaliștilor din Hexagon, există un scenariu surprinzător pentru fotbalul românesc. Pe lista candidaților la șefia FIFA se numără inclusiv președintele FRF, Răzvan Burleanu. „Un alt candidat este Răzvan Burleanu, preşedintele ambiţios al Federaţiei Române de Fotbal. El este membru al Consiliului FIFA şi era considerat anterior un posibil succesor al lui Aleksander Ceferin în cazul în care acesta ar fi demisionat în 2027. Slovenul a decis însă, în cele din urmă, să candideze pentru un nou mandat, vizând încă patru ani la conducerea UEFA”, au scris cei de la L’Equipe.

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Gianni Infantino nu mai are susținerea FRF

Gianni Infantino a fost ales de trei ori, însă FIFA îi contabilizează doar două mandate complete. Primul mandat a fost în perioada 2016-2019, după plecarea lui Sepp Blatter. Primul mandat complet a fost cel din perioada 2019-2013, care a durat patru ani. Al doilea mandat complet, 2023-2027, aflat încă în desfășurare.

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„În cadrul şedinţei Comitetului Executiv al Federaţiei Române de Fotbal desfăşurate astăzi, 26 august 2026, s-a votat ca FRF să nu acorde susţinere actualului preşedinte FIFA, Gianni Infantino, pentru un nou mandat. Decizia vine în contextul nemulţumirilor majore generate de gestionarea netransparentă a planului FFE.

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Federaţia Română de Fotbal susţine în integralitate, în litera şi spiritul său, poziţia exprimată de UEFA prin comunicatul de presă din 10 august 2026. FRF s-a opus categoric iniţiativei conducerii FIFA referitoare la planul FFE, procedând în mod similar şi în urmă cu câţiva ani în cazul propunerii venite din partea Softbank. Conducerea FRF consideră că întregul proces şi modul în care a fost gestionat acest proiect au ignorat complet un cadru instituţional adecvat şi transparent pentru dialogul cu asociaţiile naţionale şi membrii Consiliului FIFA” scrie FRF pe site-ul oficial.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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