Răzvan Burleanu și-a găsit aliați și în „Generația de Aur”: „Chiar dacă erau 10 candidați, tot pe el îl alegeam!”

Răzvan Burleanu (37 de ani) a al Federației Române de Fotbal. Șeful de la „Casa Fotbalului” n-a avut niciun contracandidat la alegerile din 12 aprilie.

Răzvan Burleanu primește susținere și din „Generația de Aur”. Declarație surprinzătoare a lui Vlădoiu: „Alegerile au demonstrat că nu există concurență pentru el în România ”

Deși este membru al „Generației de Aur”, care l-a contestat mai tot timpul pe Burleanu, Jean Vlădoiu este unul dintre cei mai mari susținători ai președintelui FRF. Președintele lui FC Argeș a lucrat la Federație în trecut și susține că actuala conducere face lucruri bune pentru fotbalul românesc, chiar dacă majoritatea microbiștilor le reproșează federalilor absența „tricolorilor” de la Campionatele Europene și Mondiale.

„Nu am fost reprezentantul clubului la alegerile pentru președinția FRF, dar mi-am dat acordul pentru alegerea domnului Burleanu. Oricum, alegerea a fost ușoară, pentru că a fost singurul candidat. Dar, chiar dacă ar fi fost 10 candidați, tot pe Răzvan Burleanu îl alegeam.

Am lucrat în cadrul FRF timp de 11 ani și îi știu bine pe oamenii de acolo. Cunosc foarte bine cum se lucrează acolo, ce se dorește pe viitor și ce condiții se oferă jucătorilor de la loturile naționale, așa că nu am avut nicio ezitare să îl susțin pe Răzvan Burleanu și echipa lui. Știu că vor doar binele fotbalului românesc.

L-aș descrie pe Răzvan Burleanu ca un om onest, implicat, care încearcă să facă lucruri bune pentru fotbalul românesc. Eu cred că alegerile acestea au demonstrat că nu există concurență pentru el în România. Nu are cu cine să concureze, de aceea nici nu a avut contracandidați.

Cred că este apreciat nu pentru că este tânăr și are o imagine bună, ci pentru ceea ce a făcut în fenomen. Toată lumea e concentrată pe naționala mare și Liga 1, dar uitați-vă la saltul calitativ la nivel de juniori, tineret și fotbal feminin. Naționala și prima ligă nu pot progresa fără o reformă la nivelurile inferioare.

În plus, am fost și jucător, am lucrat și cu fosta administrație, dar vă pot spune că echipa națională nu a avut niciodată condiții mai bune de pregătire a meciurilor ca acum. Sunt condiții foarte bune, la nivelul oricărei reprezentative mari din Europa.

Eu știu că fotbalul românesc are resurse, echipa aproape a încheiat schimbul de generații, iar Edi Iordănescu este cea mai bună alegere pentru postul de selecționer, ținând cont de procesul de desemnare a noului antrenor și refuzurile pe care le știm cu toții. Acum e nevoie doar de o calificare la turneele finale pentru a reintra în contact cu fotbalul de înalt nivel și ca jucătorii români să revină în circuitul cluburilor importante din Europa.

Dacă avem un pic de răbdare și susținem naționala și pe Edi Iordănescu, eu cred că această calificare va veni curând. Suntem într-un moment greu și trebuie să acceptăm asta, dar avem o generație bună și jucătorii trebuie susținuți și încurajați. Cu muncă, cu determinare, cu puțin noroc, cred că se vor face lucruri bune și la nivel de echipă națională de seniori”, a declarat Jean Vlădoiu, pentru .

