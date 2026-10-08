Sport

Răzvan Burleanu și FRF și-au ales favoritul pentru șefia UEFA! Aleksander Ceferin candidează pentru al patrulea mandat

FRF și-a anunțat oficial susținerea pentru Aleksander Ceferin la viitoarele alegeri pentru președinția UEFA. Slovenul conduce forul european din 2016 și vrea să obțină un nou mandat.
Cristian Măciucă
08.10.2026 | 18:10
Razvan Burleanu si FRF siau ales favoritul pentru sefia UEFA Aleksander Ceferin candideaza pentru al patrulea mandat
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Răzvan Burleanu și FRF și-au ales favoritul pentru șefia UEFA! Aleksander Ceferin candidează pentru al patrulea mandat. FOTO: UEFA
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Aleksander Ceferin (58 de ani) vrea să rămână în fruntea UEFA și după 2027. Președintele forului european și-a anunțat oficial candidatura pentru un nou mandat, iar Federația Română de Fotbal, condusă de Răzvan Burleanu, și-a exprimat deja sprijinul pentru acesta. Anunțul a fost făcut joi, 8 octombrie, în timpul UEFA Top Executive Meeting, organizat la Berlin și la care participă președinții și secretarii generali ai federațiilor europene.

Aleksander Ceferin, susținut de FRF pentru un nou mandat la UEFA

Poziția FRF nu este una luată în premieră după anunțul lui Ceferin. Potrivit frf.ro, Comitetul Executiv al Federației a decis încă din luna mai, în unanimitate, să susțină continuitatea slovenului la conducerea UEFA. Prezent la întâlnirea de la Berlin, Răzvan Burleanu și-a motivat alegerea și a vorbit despre modul în care Aleksander Ceferin a condus fotbalul european în ultimii ani.

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„Aleksander Ceferin a reușit să construiască consens și unitate în contexte dificile pentru fotbalul european și internațional, proiectând o dezvoltare sustenabilă la nivelul UEFA care astăzi este un element de referință în guvernanța sportivă.

Susținerea FRF pentru Președintele UEFA este un vot de încredere firesc pentru un lider care a demonstrat că poate proteja valorile fundamentale ale fotbalului și că poate întări încrederea într-un viitor mai bun pentru acest sport”, a fost mesajul lui Răzvan Burleanu.

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Aleksander Ceferin e șef la UEFA din anul 2016

Aleksander Ceferin se află în fruntea FRF din septembrie 2016, atunci când și-a câștigat primul mandat după o luptă la alegeri cu olandezul Michael van Praag, cu 42 de voturi la 13. Slovenul i-a succedat lui Michel Platini și a devenit al șaptelea președinte din istoria forului continental. Ceferin a fost reales în 2019, iar în aprilie 2023 a primit un nou mandat, valabil până în 2027.

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Când vor avea loc alegerile pentru președinția UEFA

Noul președinte al UEFA va fi ales pe 22 aprilie 2027, în cadrul Congresului UEFA care va avea loc la Astana, în Kazahstan. Federația Română de Fotbal, condusă de Răzvan Burleanu, a anunțat deja că votul său va merge către Aleksander Ceferin.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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