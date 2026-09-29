Sport

Ședință de urgență după România – Bosnia 2-4! Burleanu și Stoichiță au mers direct în vestiar

România a suferit un eșec dur în Liga Națiunilor, 2-4 contra Bosniei pe Arena Națională, iar Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță au coborât în vestiar după finalul jocului.
Bogdan Mariș
29.09.2026 | 08:30
Sedinta de urgenta dupa Romania Bosnia 24 Burleanu si Stoichita au mers direct in vestiar
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Președintele FRF Răzvan Burleanu (42 de ani) și directorul tehnic Mihai Stoichiță (72 de ani) au coborât în vestiar după România - Bosnia 2-4. FOTO: FANATIK / captură GSP.ro
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Experimentul lui Gică Hagi (61 de ani) din meciul cu Bosnia a eșuat, iar „tricolorii” au pierdut cu 2-4 pe Arena Națională și ocupă momentan ultimul loc în grupa de Liga Națiunilor. După finalul meciului, a avut loc o ședință de urgență în vestiar, la care au luat parte președintele FRF Răzvan Burleanu (42 de ani) și directorul tehnic Mihai Stoichiță (72 de ani).

Ședință de urgență în vestiar după România – Bosnia 2-4

Gică Hagi a lăsat în afara lotului cei mai importanți jucători ai României și a aliniat o formulă experimentală în meciul cu Bosnia, iar rezultatul a fost dezastruos. Oaspeții au marcat de 4 ori și au ratat și alte ocazii importante, iar „tricolorii” au suferit un nou eșec în Liga Națiunilor. Imediat după joc, Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță au coborât de la loje la vestiare, unde a avut loc o ședință.

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Conform GSP, totul a durat aproape 30 de minute, iar președintele FRF și directorul tehnic au ieșit extrem de supărați și dezamăgiți după ce au discutat cu jucătorii și cu staff-ul condus de Gică Hagi. Selecționerul și-a asumat responsabilitatea pentru eșecul suferit și a făcut mai multe declarații șocante la finalul jocului.

Eșec istoric pentru „tricolori” contra Bosniei

Au trecut aproape 14 ani de la ultima partidă în care România a încasat 4 goluri pe teren propriu într-un meci oficial. Se întâmpla pe 16 octombrie 2012, când „tricolorii” antrenați de Victor Pițurcă erau învinși cu 4-1 de Olanda, tot pe Arena Națională, în preliminariile pentru Cupa Mondială din 2014.

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Jeremain Lens, Bruno Martins Indi, Rafael van der Vaart și Robin van Persie marcau pentru oaspeți, în timp ce golul României era înscris de Ciprian Marica. De asemenea, acel duel contra batavilor fusese singurul din ultimii 79 de ani în care România primise 3 goluri încă din prima repriză într-un meci disputat pe propriul teren.

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