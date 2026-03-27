Răzvan Burleanu, suspendat din funcția de președinte FRF în regim de urgență? Ilie Drăgan, solicitare de ultimă oră în instanță. Exclusiv

Răzvan Burleanu este în pericol să-și piardă postul de președinte al FRF, după ce Ilie Drăgan a depus împotriva sa o cerere în acest sens. Actualul șef de la Casa Fotbalului a fost ales de curând pentru un nou mandat în fruntea forului.

Urmează suspendarea lui Răzvan Burleanu din funcția de președinte FRF?

Deranjat de faptul că nu a fost lăsat să țină un discurs la alegerile de săptămâna trecută pentru președinția FRF, Ilie Drăgan, singurul contracandidat al lui Răzvan Burleanu, a ales să meargă în instanță și să ceară revocarea din funcția a actualului conducător de la Casa Fotbalului.

Acesta, împreună cu clubul de juniori pe care îl conduce, 3 Kids Sport, au deschis în data de 23 martie o procedură în instanță, la Tribunalul București, împotriva Federației Române de Fotbal și a președintelui Burleanu. Totodată, contracandidatul lui Răzvan Burleanu susține că actualul lider de la Casa Fotbalului nu nu mai avea dreptul și la un al patrulea mandat în fruntea FRF.

Mai exact, Ilie Drăgan a venit cu o solicitare de ultimă oră și a cerut pe ordonanță președințială suspendarea alegerilor pentru președinția FRF. Iar instanța a hotărât ca prima înfățișare în acest caz să aibă loc în data de 21 aprilie, în jurul orei 14:00.

Ce își dorește Ilie Drăgan prin acțiunile în instanță

Imediat după alegerile de la Adunarea Generală a Federației Române de Fotbal în care nu a fost lăsat să își țină discursul în fața alegătorilor, Ilie Drăgan a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că

”Da, am deschis două acțiuni. Una dintre ele ar trebui să se soluționeze rapid și se referă la suspendarea a efectului validării procesului, adică practic suspendarea alegerii lui Răzvan Burleanu prin decizia Adunării Generale.

A doua este acțiunea de fond, anularea Adunării Generale, unde vorbim probabil de un proces de durată mai lungă. Deocamdată singurele costuri sunt taxa de timbru și cheltuielile pe care le am cu avocatul meu. Sunt foarte încrezător că voi avea câștig de cauză”, a spus Drăgan.

Răzvan Burleanu, victorie categorică la alegerile pentru președinția FRF

Președintele Federației Române de Fotbal . Răzvan Burleanu a fost ales cu 258 de voturi, în timp ce singurul său contracandidat, Ilie Drăgan, a primit doar 5 voturi.

”Mă bucură acest vot. Arată disponibilitatea dumneavoastră și direcția pe care vrem să o construim în viitor. Știu foarte bine care este potențialul fotbalului românesc. Îmi pare rău că alegerile au decurs în acest fel. Asta nu a fost pe agendă. Doar împreună putem reuși.

Fetița mea a întrebat-o pe soția mea, în timp ce urmăreau la televizor: ‘Cine e măscăriciul ăsta?’”, a spus Burleanu după numărarea voturilor, iar Drăgan i-a strigat din sală: ”Ați vorbit 45 de minute, domnule Burleanu. Nu ne e frică de nimeni”.