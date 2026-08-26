Sport

Răzvan Burleanu, ultimatum pentru CSA Steaua! Modificarea votată în unanimitate în Comitetul Executiv

Răzvan Burleanu le dă o veste proastă celor de la CSA Steaua! Echipa nu va mai avea drept să evolueze în play-off în liga secundă dacă nu își va schimba forma de organizare actuală.
Bogdan Ciutacu, Flaviu Popa
26.08.2026 | 16:59
Razvan Burleanu ultimatum pentru CSA Steaua Modificarea votata in unanimitate in Comitetul Executiv
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Răzvan Burleanu, ultimatum pentru Steaua
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Răzvan Burleanu consideră că echipele de drept public, cum este CSA Steaua, doar încurcă competiția pentru că nu au drept de promovare. Așadar, din sezonul 2028-2029, doar echipele de drept privat vor mai putea evolua în play-off-ul ligii secunde.

Răzvan Burleanu le dă ultimatum celor de la CSA Steaua și le cere să-și găsească un investitor privat

„Un alt subiect care s-a aflat pe ordinea de zi face referire la cluburile de drept public din Liga 2. După mai multe dezbateri în Comitetul Executiv, dar și după un proces de consultare cu cluburile din Liga 2, am reușit să luăm o decizie în unanimitate.

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Din sezonul 2028-2029, doar cluburile de drept privat vor mai putea evolua în play-off-ul Ligii 2, dacă se păstrează acest cadru legislativ” , a declarat Răzvan Burleanu la la conferința de presă susținută la Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia.

Răzvan Burleanu crede că echipele fără drept de promovare nu mai au loc în play-off-ul ligii secunde de fotbal

Președintele FRF consideră că participarea în play-off a echipelor fără drept de promovare cum ar fi CSA Steaua poate influența „integritatea” competiției. Practic, echipele care nu au drept de promovare nu au ce să caute în play-off pentru că doar încurcă echipele care își doresc cu adevărat acest lucru și îl pot îndeplini legal.

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Considerăm că participarea în play-off-ul Ligii 2 a echipelor de drept public, care nu au drept de promovare, din cauza imposibilității lor de afiliere la Liga Profesionistă de Fotbal, reprezintă un aspect care ar putea să influențeze integritatea competiției”, a declarat Răzvan Burleanu,

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Au trecut mulți ani din clipa în care CSA Steaua evoluează în liga secundă, însă multă lume se întreabă când va avea drept de promovare, de fapt. Momentan, echipa Armatei nu poate să promoveze legal, astfel că fanii trăiesc doar din bucuria unor victorii și, uneori, o calificare în Cupa României în fazele superioare ale competiției.

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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