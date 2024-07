„Răzvan Burleanu va candida la postul de președinte al FRF în 2026”. Ce portiță există în regulament pentru un nou mandat al actualului șef al fotbalului românesc

România s-a oprit în optimile de finală de la Campionatul European din 2024. în confruntarea de pe Allianz Arena din Munchen.

„Răzvan Burleanu va candida la postul de președinte al FRF în 2026”. Ce portiță există în regulament

Horia Ivanovici a dezvăluit la FANATIK EURO la o zi după meci că Răzvan Burleanu a luat hotărârea să candideze pentru un nou mandat ca preşedinte al FRF. Burleanu conduce forul din anul 2014:

“Răzvan Burleanu va candida în anul 2026 la postul de preşedinte al FRF. Există o chichiţă în regulament, nu o să intru în amănunte. Este o informaţie 101%. Va candida şi, probabil, va ieşi preşedinte din nou.

Există un regulament o portiţă. Vă spun 101% că Răzvan Burleanu va candida şi va fi vechiul şi noul preşedinte al FRF din 2026″, a spus Horia Ivanovici la FANATIK EURO.

Edi Iordănescu: “Suporterii sunt campionii Europei, noi nu suntem. Le cerem scuze. E greu să comentăm prea mult”

Una dintre problemele pe care trebuie să le rezolve Răzvan Burleanu este cea a selecţionerului. şi deocamdată nu se ştie nimic despre o eventuală prelungire. Ce a spus Iordănescu după eliminarea de la Euro:

„Plecăm cu capul sus dar cu sufletul frânt. Ne-am dorit foarte mult pentru români și pentru noi. Am dat totul ca să mergem mai departe. Închidem o poveste frumoasă, putem avea un viitor frumos dacă știm cu să gestionăm acest moment.

Le mulțumesc băieților pentru tot parcursul și pentru implicarea lor. Au depășit limite, au depășit așteptări. Să nu uităm că România a câștigat grupa de calificare. E greu să depășești ani de decalaj între fotbalul nostru și cel olandez.

Suporterii sunt campionii Europei, noi nu suntem. Le cerem scuze. E greu să comentăm prea mult, primele 20 de minute ne-au aparținut. Eram sigur că se așteptau să cedăm teren și inițiativă. Am vrut să punem presiune, am fost agresivi.

“În ceea ce mă privește, am nevoie de odihnă. După, va fi o discuție cu conducerea FRF”

La prima situație au reușit să marcheze. Toate golurile lor au fost acțiuni individuale. E trist, echipa a dat tot ce a avut mai bun. Ne-a dat peste cap tot ce s-a întâmplat cu Ianis Hagi și Vasile Mogoș.

Este greu cu un astfel de adversar să te reechilibrezi. Pentru mine lucrurile sunt clare, sunt mândru de echipă, de colegi, de munca noastră. Această echipă poate să crească.

În ceea ce mă privește, am nevoie de odihnă. După, va fi o discuție cu conducerea FRF. Totodată, va fi o discuție cu familia mea. În momentul de față, familia mea are nevoie mai mare de mine decât are echipa națională. Familia mea a fost alături de mine în momentele cu atacuri, cu neîncredere. Nu a fost ușor”, a declarat Edi Iordănescu după meciul cu Olanda.

