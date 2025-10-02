Răzvan Burleanu va îndeplini încă un rol în cadrul FIFA. Vești extraordinare pentru alți doi membri FRF

Joi, 2 octombrie 2025, în ședința Consiliului FIFA, au fost stabilite persoanele ce vor face parte din comisiile de importanță strategică ale forului internațional. Răzvan Burleanu și alți doi oficiali ai FRF au fost aleși să fie componenți în diferite comisii.

ADVERTISEMENT

S-au stabilit comisiile FIFA. Ce rol va îndeplini Răzvan Burleanu și ce alți doi oficial ai FRF au fost aleși în comisiile forului mondial

Președintele Răzvan Burleanu și alți doi oficiali ai FRF au fost aleși în diverse comisii ale FIFA. România va fi din nou reprezentată la cel mai înalt nivel și își betonează astfel prezența pe plan internațional.

Președintele Federației Române de Fotbal, a fost ales să coordoneze activitatea Institutional Relations Committee, comisie ce s-a înființat de foarte puțin timp.

ADVERTISEMENT

De asemenea, alți doi oficiali ai FRF au primit mandate în cadrul comisiilor forului internațional. Lucian Burchel, directorul Școlii Federale de Antrenor, va fi component în Technical Development Committee, în timp ce Georgiana Schillo, director financiar la Federația Română de Fotbal, va face parte din Football Social Responsibility Committee.

Cu ce se ocupă comisiile din care vor lua partea reprezentații FRF

Institutional Relations Committee (Comisia pentru Relații Instituționale), care va fi coordonată de Răzvan Burleanu, este o comisie nou-înființată ce are ca scop consolidarea relațiilor instituționale ale FIFA la nivel global.

ADVERTISEMENT

Technical Development Committee (Comisia pentru Dezvoltare Tehnică), comisia din care va face parte Lucian Burchel, este o structură responabilă cu programele de dezvoltare tehnică și educațională.

ADVERTISEMENT

Football Social Responsibility Committee (Comisia pentru Responsabilitatea Socială în Fotbal), cea de-a treia comisie la care FRF va avea un delegat, pe Georgiana Schillo, este dedicată inițiativelor sociale și de responsabilitate comunitară prin intermediul fotbalului.

Va candida Răzvan Burleanu la președinția UEFA din 2027?

Chiar dacă Răzvan Burleanu a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că nu se gândește la acest lucru, deși alegerile vor avea loc în anul 2027. Mai mult decât atât, președintele FRF a dezvăluit că este un adevărat susținător al actualului conducător al forului european, Aleksander Ceferin:

ADVERTISEMENT

„Nu, în niciun caz nu voi candida. Mai mult decât atât, nu-mi doresc acest lucru. Fac parte din echipa de susținători ai președintelui Ceferin. În momentul de față încercăm să-l convingem pe Aleksander Ceferin pentru a continua și după 2027. Suntem siguri că îl vom convinge și nu doar că îl susținem, dar chiar merită să continue”, a dezvăluit oficialul FRF la FANATIK SUPERLIGA.