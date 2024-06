Răzvan Burleanu, verdict ferm despre prelungirea contractului lui Edi Iordănescu: „Până la plecarea în Germania vrem să știm!”

Echipa națională s-a calificat la EURO după o pauză de opt ani, iar Burleanu deja se gândește ce va face după. Contractul selecționerului va expira după turneul final, iar Federația Română de Fotbal vrea să continue cu el.

Răzvan Burleanu pune contractul pe masă

Președintele Federației Române de Fotbal a anunțat că . Răzvan Burleanu a spus că dacă selecționerul nu va rămâne, este pregătit pentru a găsi noi soluții.

ADVERTISEMENT

„Sunt în acest obiectiv ca până la plecarea în Germania să semnăm acest contract. Au fost mai multe discuţii, sunt mai multe clauze noi în ceea ce priveşte durata, dar şi alte beneficii pentru că este un antrenor care a a avut succes.

Mingea este în terenul lui, aştaptăm răspunsul şi acordul lui. Ceea ce pot să vă spun este că e un contract diferit, pe o perioadă mai lungă. Perioada de contract, de 4 ani, nu a fost pusă sub semnul întrebării de Edi Iordănescu.

ADVERTISEMENT

Este un obiectiv pe care ni l-am asumat, şi noi şi el. Până la plecare să ştim dacă putem continua cu Edi şi după EURO. În acelaşi timp, suntem pregătiţi pentru orice. Am clarificat şi declaraţia cu privire la preluarea unui club european şi a spus că a fost scoasă din context“, a spus Răzvan Burleanu, la conferința de presă.

Edi Iordanescu a discutat despre prelungire

Selecționerul a oferit o serie de declarații cu privire la rămânerea pe banca echipei naționale, chiar . România va înfrunta vecinii sudici și pe Liechtenstein înaintea turneului final, iar apoi se va deplasa în Germania.

ADVERTISEMENT

„Focusul meu este pentru cele două meciuri amicale, avem două testări de importanţă foarte mare şi trebuie să ne concentrăm acolo. În ceea ce mă priveşte, pentru mine personal nu este o prioritate contracul meu, ci turneul final.

Asta e provocarea numărul 1, să fim cea mai bună versiune a noastră. Sigur că este important contractul meu, au fost mai multe discuţii, este foarte clar ce aşteaptă de la mine Federaţia, este clar ce resurse are la dispoziţie pentru a ne ajuta.

ADVERTISEMENT

Am fost foarte mulţumit de tratamentul Federaţiei, am simţit suport, încredere, preocupare de a ne pune la dispoziţie ce am avut nevoie. Şi noi am livrat şi am îndeplinit obiectivul. Rămâne provocarea ca toate aceste elemente să fie puse într-un contract şi să se găsească cea mai bună soluţie.

Prioritate rămâne pregătirea, îmi doresc să rămân la naţională, cu încredere, entuziasm, dar nu depinde doar de mine. Contează şi EURO, vreau şi reconfirmarea echipei. Mi-a plăcut cum au răspuns zilele astea, dar ce se va întâmpla nu depinde doar de mine.

Banii au fost ultima problemă, altele contează. Nu am avut oferte pentru că mintea mea şi gândurile mele nu au fost la asta. Echipa naţională a avut exclusivitate”, a spus Edward Iordanescu.