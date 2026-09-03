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Rapid a oficializat sosirea lui Răzvan Ducan (25 de ani), portar lansat de FCSB care a mai evoluat în trecut și pentru FC Argeș, FC Botoșani sau Farul Constanța. Ducan sosește în Giulești din postura de jucător liber după ce s-a despărțit la finalul sezonului trecut de Unirea Alba Iulia, grupare din Liga 3.

Rapid a oficializat sosirea lui Răzvan Ducan

Răzvan Ducan este noul portar al Rapidului, iar va avea o nouă soluție pentru acest post, pe lângă titularul din acest moment, Marian Aioani, și tinerii Bogdan Ungureanu și Alex Șimonia. „Răzvan Ducan, noul nostru portar! În vârstă de 25 de ani și cu 62 de meciuri la nivelul primei ligi din România, Răzvan Ducan vine în Giulești pentru o nouă provocare. Are o înălțime de 1,92 m și, pe lângă experiența la nivelul primei ligi, acesta are și selecții pentru naționalele de juniori ale României. Bun venit la Rapid, Răzvan!”, au transmis giuleștenii pe .

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Ducan a petrecut a doua parte a sezonului precedent în Liga 3, la Unirea Alba Iulia, iar în SuperLiga a strâns meciuri la CS Mioveni (2021-2022) și FC Botoșani (2023-2024). La FCSB, portarul a jucat în doar două partide oficiale, iar una dintre ele a fost un adevărat coșmar, deoarece acesta a încasat 6 goluri pe terenul sârbilor de la Backa Topola în preliminariile Europa League. Partida s-a încheiat cu scorul de 6-6, iar gruparea „roș-albastră” a obținut calificarea după executarea loviturilor de departajare. Ducan a comis o gafă uriașă în timpul regulamentar, dar apoi a reușit să apere una dintre execuțiile adversarilor la penalty-uri și a contribuit la obținerea calificării.

Marius Bilașco, anunț despre transferurile de la Rapid

Rapid se pregătește să oficializeze și o altă sosire, cea a fundașului , mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK, însă acela ar urma să fie ultimul transfer al verii, conform celor declarate de directorul sportiv Marius Bilașco. „(n.r. despre transferul lui Sinyan) Când o să fie oficial, va fi vorba și despre el. Deocamdată ne rezumăm la ceea ce avem. Încă nu e oficial. Nu sunt probleme, dar mereu în fotbal putem să vorbim doar când este oficial. Nu poți să știi niciodată, dar pentru noi lucrurile sunt cam clare în acest moment.

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Este o echipă în reconstrucție, pentru asta este nevoie de timp. Jucătorii au venit în momente diferite, unii au venit la început, alții pe parcurs. Echipa cred că mai are nevoie de timp pentru omogenizare, pentru a cunoaște mai bine relațiile de joc. E clar că noi suntem la început de drum în acest moment, iar rezultatele au fost mulțumitoare. Am jucat multe partide cu improvizații, cu jucători noi. O primă evaluare o putem face în iarnă, iar apoi în vară. Nu vreau să mă pronunț acum.

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Este posibil să mai plece. Sunt jucători care nu cred că vor prinde multe minute și este păcat să nu profite și să nu evolueze mult mai mult la alte echipe. Ei știu despre cine este vorba și sper să le găsim soluții bune. În acest moment ne-am oprit pe partea de jucători să mai aducem. E clar că pot să existe surprize, dar fără să plece un jucător e clar că nu putem aduce”, a afirmat oficialul giuleștenilor la .