După Adrian Rus, Universitatea Craiova a dat o nouă lovitură în mercato! Noul jucător al oltenilor, anunțat exclusiv de Fanatik, a fost prezentat oficial

Universitatea Craiova continuă mutările în mercato! După ce l-au semnat pe Adrian Rus, oltenii s-au întărit și în compartimentul ofensiv
Ciprian Păvăleanu
02.09.2025 | 21:12
Dupa Adrian Rus Universitatea Craiova a dat o noua lovitura in mercato Noul jucator al oltenilor anuntat exclusiv de Fanatik a fost prezentat oficial
Monday Etim este noul jucător al Universității Craiova. Foto: Facebook Universitatea Craiova

Universitatea Craiova dă lovitură după lovitură pe piața transferurilor! După ce și-au întărit defensiva prin transferul lui Adrian Rus, oltenii au adus și un nou atacant, care a fost prezentat oficial!

Monday Etim, noul jucător al Universității Craiova

Exact așa cum a anunțat FANATIK, după ce a perfectat înțelegerea cu Adrian Rus, Universitatea Craiova s-a înțeles și cu Monday Etim, fotbalist format în academiile din Camerun și Statele Unite ale Americii. În ultimul sezon, atacantul în vârstă de 26 de ani a înscris de 11 ori în a doua ligă daneză.

„Universitatea Craiova își întărește compartimentul ofensiv și l-a transferat astăzi pe Monday Etim, de la formația Hillerod. Nigerianul în vârstă de 26 de ani a semnat cu Știința un contract valabil pe o perioadă de 3 ani, cu opțiune de prelungire pentru încă un an.

Noul nostru leu a evoluat în trecut la echipe precum Hillerod, Roskilde, Helsingor, Orange County și FC Toros. Succes în familia alb-albastră!”, au scris oltenii pe pagina de Facebook.

CSU Craiova se pregătește de un an aglomerat

Decizia de a întări lotul Universității Craiova a venit imediat după ce oltenii au obținut calificarea istorică pe tabloul principal din UEFA Conference League. Din momentul în care formația din Bănie a revenit pe prima scenă a fotbalului românesc, echipa patronată de Mihai Rotaru nu a obținut o performanță mai mare la nivel european decât cea din acest sezon.

Pentru meciurile din 3 în 3 zile, liderul la zi din SuperLiga României are nevoie de întăriri, deși avea un lot destul de puternic. Prin transferurile de marți, 2 septembrie, anunțate încă de dimineață de FANATIK, echipa antrenată de Mirel Rădoi este gata de „război” cu echipele Europei!

