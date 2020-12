Răzvan Fodor, amintiri dureroase din Asia Express. A rămas cu urme

Competiția Asia Express a fost plină de provocări dificile și momente tensionate, iar Răzvan Fodor, care a câștigat competiția alături de Sorin Bontea, a mărturisit că s-a confruntat, la rândul lui, cu clipe dificile după întoarcerea acasă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

După două luni petrecute în Filipine și Taiwan, actorul Răzvan Fodor a declarat că s-a confruntat cu probleme de sănătate la întoarcerea în țară, ca urmare a probelor periculoase prin care a trecut.

Cu toate că s-a întors în țară cu premiul de 30.000 de euro, alături de coechipierul său, chef Sorin Bontea, Răzvan Fodor a mărturisit că experiența Asia Express nu a fost una plăcută în totalitate.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Răzvan Fodor, despre experiența traumatizantă din Asia Express

Răzvan Fodor și Sorin Bontea au avut de trecut peste diverse capcane și obstacole periculoase, greu de depășit, și deseori au fost la un pas de accidente tragice. Aflați pe o parcelă de pâmânt mlăștinos, mai mulți viermi l-au mușcat pe actor de picioare, având leziuni care s-au dovedit a fi mai periculoase decât s-a crezut inițial.

Din fericire, Răzvan Fodor nu s-a îmbolnăvit în urma acelui episod, datorită analizelor efectuate, vaccinurilor și medicamentelor administrate înainte de a intra în competiție.

ADVERTISEMENT

„Am fost să îmi fac niște analize, am vrut să văd dacă a rămas ceva boli din mizeriile pe care le-am mâncat pe acolo. M-au mușcat niște viermi de picioare, la acel moment mi-a trecut antraxul pe la nas. Înainte să plecăm acolo ne-am făcut niște vaccinuri. Am luat pastile de malarie, am facut vaccinul anti-tetanos și ceva pentru febră galbenă”, a declarat Răzvan Fodor la Xtra Night Show.

În plus, carismaticul actor a mărturisit că îi sfătuiește pe toți să își facă analizele necesare înainte de a încerca astfel de experiențe, pentru a se asigura că sunt în afara oricărui pericol.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Acum o lună mi-am refăcut niște analize. M-am prins târziu. Dacă aveți anxietăți, duceți-vă și faceți-vă analizele, în felul ăsta vă liniștiți”, a adăugat Răzvan Fodor.

Răzvan Fodor, noul prezentator al emisiunii Burlacul

Răzvan Fodor a mărturisit că a acceptat încântat să fie noul prezentator al emisiunii fenomen de pe Antena 1 pentru că are șansa să se implice direct în alegerile burlacului și să îl ghideze pe acesta cu sfaturi pertinente, să îl ajute să își găsească dragostea.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

,,Mi-a plăcut și mi se pare potrivit faptul că nu se vrea o emisiune la care prezentatorul trebuie să anunțe ce se întâmplă, ci mă pot implica să îl trag de mână pe Burlacul să îl ghidez. Am înțeles că se vrea altceva, că noi, membrii echipei, putem să îi fim prieteni, să îl ajutăm pe băiatul acesta să se căsătorească, pentru că își dorește foarte tare o familie. Îmi doresc foarte tare ca dacă îi dau un sfat să fie pertinent, iar dacă el va ține cont și trage lozul norocos înseamnă că mi-am făcut treaba’, a spus Răzvan Fodor.

Deși s-a speculat că Jador ar fi burlacul, se pare că zvonurile nu s-au dovedit a fi adevărate. Andi Constantin, ispita care a frânt multe inimi pe Insula Iubirii, este pregătit pentru o nouă provocare și vrea să își găsească jumătatea, alături de care să își întemeieze o familie.