Răzvan Fodor, declarație de dragoste emoționantă de ziua soției: ”Sper să te mai reîntâlnesc și în alte vieți”

Răzvan Fodor este mai îndrăgostit ca nicidată. Acesta nu s-a sfiit să-și declare iubirea pentru soția lui în văzul tuturor. Celebrul prezentator a postat un mesaj emoționant cu ocazia zilei de naștere a soției si a uimit cu romantismul său.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cu mesajul: „sper să te mai reîntâlnesc și în alte vieți, pentru că în asta sigur nu îmi ajungi. La mulți ani!!”, Fodor îi face cadou partenerei de viață peste 32 de mii de aprecieri din partea fanilor și mai mult de 250 de urări de bine și mesaje de apreciere pentru gestul făcut.

Răzvan și Irina Fodor formează unul dintre cele mai trainice cupluri din lumea mondenă românească, sunt căsătoriți de 10 ani și au împreună o fetiță, Diana de 9 ani. Cei doi au sărbătorit de curând și aniversarea celor 10 ani de căsnicie.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mesajul lui Răzvan Fodor pentru soție topește inimile fanilor

Postarea prezentatorului TV este una care a cucerit inimile fanilor instant, dar și una în care le arată acestora, încă o dată, cât de mult își iubește familia, ei fiind deja recunoscuți pentru relația solidă și plină de iubire pe care o au.

Reacțiile fanilor au fost pe măsura declarației făcute de Răzvan, aceștia întrecându-se în cuvinte de admirație pentru postarea artistului.

ADVERTISEMENT

„Cea mai frumoasă urare pe care am auzit-o până acum! Respect! La mulți ani soție norocoasă!”, „asta da declarație de dragoste! Frumos spus…Să-ți trăiască și să vă fie de bine! La mulți ani!” sau „cea mai frumoasă urare! Nu-i mai trebuie altceva. Să fiți fericiți și la mulți ani!” sunt doar câteva dintre sutele de mesaje care au răspuns cuvintelor prezentatorului.

Răzvan a primit, la rândul său, un cadou inedit de la Irina

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cei doi soți au sărbătorit pe 4 septembrie aniversarea a 10 ani de căsnicie. De data asta, Irina a fost cea care și-a surprins soțul în cel mai plăcut mod. Aflați la mare depărtare unul de celălalt, cei doi s-au reunit pentru a celebra evenimentul, însă fără ca Răzvan să știe. Irina a luat fetița, cadouri și a călătorit câteva sute de kilometrii pentru a-i face o surpriză partenerului de viață.

„Drumul era lung până la tati, dar noi ne-am înarmat cu energie, iubire și multe gustărele. Iată-ne, deci, în fața porții locației unde are Fodor treabă. Prima persoană care ne-a văzut, s-a uitat la noi cu milă. Arătam ca și cum am fi venit după pensia alimentară.Fodorică, în schimb, s-a topit. Și ne-a topit și pe noi. Îmbrățișări și pupături de parcă am fi fost la sute de kilometri unii de alții până atunci”, povestea Irina pe Blogul personal.

ADVERTISEMENT