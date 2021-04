Răzvan Fodor este pregătit să dea o mână de ajutor Poliției Române. Prezentatorul a fost martorul unor neregului în trafic și, pentru a veni în sprijinul autorităților în combaterea acestora, a venit cu o propunere.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Artistul a explicat că petrece foarte mult timp în trafic, iar acest lucru îl face să vadă diverse incidente. El a explicat că ar putea să monteze o cameră de bord și să filmeze în timp ce se deplasează.

Astfel, spune el, ar putea să ajute oamenii legii să identifice soferii care nu respectă legea și să-i pedepsească. Potrivit unui avocat, lucrurile nu sunt atât de simple.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Răzvan Fodor e pregătit să ajute Poliția Română. Ce nereguli grave a descoperit prezentatorul

Răzvan Fodor a explicat că petrece mult timp în trafic, iar neregulile la care este martor ar putea să fie înregistrate: „stau toată ziua în trafic și văd multe lucruri și mă gândesc că am în lista de prieteni oameni ai legii, polițiști, avocații. Aș vrea să-mi pun o cameră aici în mașină și să filmez”.

„Astăzi, de exemplu, am văzut niște băieți care au trecut pe roșu, am văzut o altercație în trafic, am văzut pe unii care au trecut pe o trecere de pietoni pe lângă o mămică cu căruț. Întrebarea mea e: dacă surprind pe cineva, se autosesizează cineva, oamenii ăia pățesc ceva?”, s-a întrebat el într-un clip distribuit la InstaStory

ADVERTISEMENT

„Că altfel nu-mi bat capul. Mă gândesc că fac un bine. O să dau tag Poliției Române, poate îmi răspunde cineva,” a adăugat prezentatorul de la Burlacul.

Problema menționată de vedetă este una destul de veche. Mulți soferi din România s-au întrebat ce fel de filmări din trafic sunt luate în calcul de autorități.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cu explicații a venit un avocat din Sibiu. Omul a explicat că înregistrările unei camere de bord vor fi luate în considerare de polițiști doar dacă acesta a surprins o faptă care are urmări, pentru a identifica vinovatul.

Mai exact, dacă un sofer îl filmează pe un altul încâlcând legea, dar fapta acestuia nu produce niciun prejudiciu, el va scăpa nepedepsit. Pentru a pedepsi o astfel de faptă e nevoie de prezenta unui agent constatator, în lipsa acestuia nu se poate constata ilegalitatea. În schimb, dacă actiunea creează pagube sau are urmări, oamenii legii pot folosi înregistrările din trafic pentru a găsi vinovații.

ADVERTISEMENT