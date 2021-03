Răzvan Fodor păstrează legătura cu prima iubită. Cine este femeia care l-a cucerit acum 20 de ani

Răzvan Fodor trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Irina, însă păstrează în continuare legătura cu prima iubită. Femeia l-a cucerit în urmă cu mai bine de 20 de ani, în perioada în care făcea parte din formația Krypton.

Prezentatorul show-ului Burlacul s-a iubit în urmă cu ani buni cu una dintre cele mai frumoase și apreciate femei. Este vorba de nimeni alta decât Catrinel Menghia, care la vremea respectivă avea 16 ani și era elevă de liceu, la Piatra Neamț.

Cei doi s-au iubit cu foc și patimă mai bine de doi ani și jumătate, în ciuda faptului că era o diferență de 10 ani între ei. Catrinel Menghia și Răzvan Fodor păstrează o legătură foarte frumoasă chiar și acum, actrița urmărind-o în mediul online inclusiv pe soția artistului.

Răzvan Fodor s-a iubit cu o actriță celebră. Cine este vedeta

„La școală am fost un copil exemplu, nu aveam probleme, în afară de faptul că eram cu Răzvan, nu eram machiată, nu veneam vopsită, eram cea mai neutră fată din toată școala. Ne-am despărțit de comun acord, am stat doi ani jumătate.

Răzvan nu era gelos. Având în vedere că există social media, reușim să vedem câte un pic din viața fiecăruia fără să vorbim la telefon. Mai fac câte o apreciere, un like la postările lui și ale soției.

El este un super bărbat și știu că are o familie frumoasă acum. Din când în când vorbesc și cu nevasta lui. Ținem legătura”, a mărturisit celebrul fotomodel într-o emisiune de la Antena Stars.

Catrinel Menghia (33 de ani) are numai cuvinte de laudă la adresa primului bărbat din viața ei, știind foarte bine că Răzvan Fodor are o familie frumoasă și un copil. La rândul ei actrița are o fetiță în vârstă de 2 ani, cu producătorul de film italian Massimiliano Di Lodovico (41 de ani).

Caroline Léon a venit pe lume în februarie 2019, întregind relația dintre frumoasa vedetă și partenerul ei de viață. Cei doi sunt împreună de 10 ani, cunoscându-se după ce actrița a divorțat de fostul jurnalist sportiv Massimo Brambati, în 2011.

Divorțul nu a fost unul lipsit de scandal, Catrinel Menghia menționând la un moment dat că relația s-a destrămat din cauza infidelității bărbatului.

„A fost o iubire care a crescut treptat. Noi ne-am cunoscut într-un an în care se punea accent pe acte. În Milano, poliția controla lumea pe stradă pentru permisul de ședere. El m-a întrebat atunci dacă mă voi mărita vreodată cu el. I-am zis că nu știu, da, când o să fiu mai mare, nu știu.

Mi-a spus: «Uite ce se întâmplă aici, cu românii, nu sunt bine primiți și vezi toate controalele astea, hai să ne căsătorim». Cam așa a fost. A fost de pe o zi pe alta. M-am îndrăgostit așa de el și de situație. Avea un copil mic.

Mă păcălea pe mine că, de fapt, fetița stă mai mult cu el pentru că mama nu prea o vrea. Am zis că poate să fie copilul meu. Vedeam așa o familie deja pregătită, a mea.

Au fost șapte ani frumoși de căsnicie și după aceea s-au întâmplat niște lucruri neplăcute”, a mărturisit actrița, în emisiunea La Radio de la Europa FM, moderată de Andreea Esca.