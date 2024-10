Răzvan Fodor pus în dificultate când Irina e plecată cu lunile, pentru “Asia Express”: „A fost greu la început, eram obișnuit doar eu să plec de acasă”

De când a preluat frâiele emisiunii ”Asia Express”, Irina Fodor a fost plecată luni de zile de acasă. Așa se face că, Răzvan Fodor a rămas cel responsabil cu toate, dar mai ales cu fiica lor, Diana. Perioadele în care Irina a lipsit au fost crunte pentru actor, și, chiar dacă s-a obișnuit, recunoaște că îi este greu în continuare, dar o susține în tot ceea ce face.

Răzvan Fodor: „A fost greu la început, eram obișnuit doar eu să plec de acasă”

Răzvan Fodor și soția lui, Irina, formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz. Cei doi au împreună o fiică, Diana, care va împlini, peste numai câteva luni, frumoasa vârstă de 14 ani.

ADVERTISEMENT

Cei doi au o carieră de succes, el a participat de-a lungul timpului în multe seriale și filme, iar ea a fost la cârma unor emisiuni renumite. De trei ani, viața lor s-a schimbat complet. Cea care a început să lipsească des de acasă este Irina Fodor, și nu Răzvan, așa cum se întâmpla cu ani în urmă.

„Am intrat în anul trei, ne descurcăm. A fost greu la început, eram obișnuit doar eu să plec de acasă. Când a plecat ea, copilul era deja mare. Nu mai aveam probleme, mă ajuta chiar. Acum doi ani erau două proiecte, era și ”Asia Express” și s-a mai făcut un proiect atunci ”Chef fără limite”. A fost două luni în Grecia, două luni în Asia și încă un sezon de Chef la cuțite la București. Era în București, dar venea la 2:00 noaptea și pleca la ora 07:00 – 8.00 dimineața. A fost destul de greu că a lipsit mult de acasă”, a povestit Răzvan Fodor, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Pe actor l-am întâlnit, recent, la premiera filmului ”Retreat Vama Veche”, în regia lui Petre Năstase. Răzvan Fodor a venit însoțit de Irina, la premieră. Acesta ne-a dezvăluit că este singurul lungmetraj pe care nu l-a vizionat înainte de a fi difuzat pe marile ecrane. În film, Fodor interpretează rolul unui arhitect de succes.

Răzvan Fodor, despre prietenia cu Adela Popescu și Radu Vîlcan: „Dormim toți patru când plecăm în vacanță”

„Petre s-a jucat cu nervii noștri, nu știu dacă a văzut cineva din distribuție filmul, înainte. E un film bun, e filmul în care m-am băgat cu ochii închiși pentru că mi-a plăcut scenariul, mi-a plăcut distribuția din start. Mi-a plăcut că e vorba de Petre și cumva gașca din film.

ADVERTISEMENT

Suntem aproape unul față de celălalt, adică de la Laura până la Adela, Vîlcan, Ada. Drumurile, în viața asta, ne-au dus destul de frecvent împreună. Cu Laura am lucrat de atâtea ori, pe Ada o știu de mică. Am filmat împreună cu Popeasca și cu Vîlcan nu mai zic, mai avem un pic și dormim toți patru. Dormim toți patru când plecăm în vacanță împreună.

Scenariul foarte bun scris de Ovidiu, mi-a plăcut. Sunt potențialul viitor soț al Adei, numai că cum fetele tot timpul fac câte o porcărie și pleacă în acest Retreat… de acolo începe șucăreala, ca să zic așa”, ne-a mai declarat Răzvan.

ADVERTISEMENT

Din distribuția filmului, care are scene memorabile și pline de umor, fac parte mai mulți actori. Florin Călinescu, Mihai Mărgineanu, Vasile Calofir, Daniel Nuță, Roxana Condurache, Laura Cosoi, Adela Popescu, Ada Condeescu sau Radu Vîlcan sunt câțiva dintre ei.

„M-am ofticat foarte tare pentru că ăștia au filmat mult în Vama Veche, iar eu am filmat aici, în București”

Mai mult, în film, interpretează roluri și alte persoane publice cum ar fi Adelina Pestrițu sau Cosmina Păsărin. Răzvan Fodor s-a numărat printre cei din echipa care a avut filmări în București, și nu în Vama Veche. Din păcate, actorul a pierdut multe seri de distracție alături de prietenii lui, aflați pe litoral.

„M-am ofticat foarte tare pentru că ăștia au filmat mult în Vama Veche, iar eu am filmat aici, în București. Eram în gașca de băieți care au rămas în București. Fetele erau acolo. Cei din Vama s-au hăhăit foarte tare la filmări, și eu am lipsit. Eu, care sunt șeriful hăhăielilor.

Mă bucur că sunt full project pe filmul ăsta, mergem cu el în turneu prin țară, cu promovare și să ne întâlnim cu oamenii”, ne-a mai mărturisit actorul.

Irina și Răzvan Fodor, mereu pe drum, pe drum: „A fost vacanță, venit acasă, schimbat bagaje și chiloți și plecat în cealaltă vacanță”

Momentan, Răzvan Fodor se ocupă doar de promovarea și turneul filmului ”Retreat Vama Veche”. A avut o perioadă extrem de încărcată, până la începutul verii, și nu a prea apucat să se odihnească. Deși a plecat dintr-o vacanță în alta, actorul nu a reușit să-și încarce bateriile. Așa că, această perioadă de pauză este binevenită.

„Vara a fost aglomerată pentru că a trebuit să recuperez foarte mult timp pierdut cu familia mea, dar și familia mea cu mine. , schimbat bagaje și chiloți și plecat în cealaltă vacanță. Apoi venit acasă, schimbat bagajele și plecat în următoarea vacanță. Îmi place genul ăsta de vacanță, dar a fost un pic cam obositor, a fost haos.

A fost o vacanță pe frustrare pentru că am fost foarte, foarte obosit, am avut foarte multe proiecte. Momentan sunt cumințel. N-am niciun proiect nou, dar sunt binevenite perioadele astea de pauză. Are Irina suficient și pentru mine”, a mai declarat el, pentru FANATIK.

Răzvan Fodor și soția, Smiley și Gina, Adela Popescu și Radu Vîlcan au dat lovitura cu vila din Vama Veche: „A mers teribil de bine”

Printre vacanțe și proiecte, Răzvan Fodor a apucat să petreacă și câteva zile la pensiunea din Vama Veche, pe care a achiziționat-o la începutul acestui an, împreună cu Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu și Radu Vîlcan. Aceștia și-au făcut o vilă pe litoral, unde merg să se relaxeze ori de câte ori simt nevoia.

, iar la final de sezon, când au tras linie, au rămas uimiți cât de bine le-a mers.

„Pe turiști îi așteptăm vara viitoare. Am închis, a venit toamna. Pensiunea am luat-o că am avut o oportunitate. Gașca noastră, eu cu Popeasca, cu Smiley, cu Gina, cu încă niște prieteni, am zis ”hai să ne bagăm în chestia asta”.

E o chestie mică, dar am zis să facem locul nostru de joacă, să fie terenul nostru de joacă, unde să vină și oameni care sunt într-un sens. În același sens cu noi. Am fost bucuroși că în primul an a mers teribil de bine”, a mai spus Răzvan Fodor.