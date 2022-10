Răzvan Fodor și-a enervat soția. Cu ce a supărat-o pe Irina Fodor: ”Ăsta nu e om, e Halloween-ul tot!”

Irina și Răzvan Fodor sunt unul dintre cele mai simpatice cupluri din showbiz, dar nu puține sunt momentele în care între ei apar neînțelegeri.

Irina Fodor, scoasă din minți de Răzvan Fodor. Cerința pe care actorul a uitat să i-o îndeplinească

De curând, Răzvan Fodor a detaliat fanilor cum a scos-o din minți pe soția sa. Asta după ce ea l-a rugat să cumpere dovleci și flori de toamnă, pentru a redecora locuința.

De trei zile frumoasa prezentatoare îi spune actorului să-i respecte cerința însă, de fiecare dată acesta uită, trecând chiar pe lângă dovlecei și flori de toamnă.

”De trei zile mă cicălește că vrea dovleci și flori de toamnă. Să umple scara, balconul, grădina… ce să mai? Să fie belșug de toamnă.

Am tot uitat și azi dimineață am primit ultimatum. M-am jurat că azi îi cumpăr. Ce credeți? Deși am trecut pe lângă ei, am uitat IAR. Am ajuns acasă. Mă aștepta în prag. Cred că ăsta e hotarul pe care nu o să îl depășesc în seara asta.

Ps: Când am scos telefonul să îi fac poză, a început să zâmbească. Ăsta nu e om, e Halloween-ul tot!”, a scris actorul postând și o fotografie, în care Irina pare că se forțează să schițeze un zâmbet.

Fanii s-au amuzat de situație, iar unii au comentat că nu pot înțelege cum de bărbații au probleme uneori cu memoria. În felul său caracteristic, Răzvan Fodor le-a răspuns: ”Cred că e de la bătrânețe”.

Irina și Răzvan Fodor, părinții unei fetițe

Irina și Răzvan Fodor sunt căsătoriți din anul 2010 și încă de atunci . care s-a născut un an mai târziu de la nuntă.