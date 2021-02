Răzvan Fodor vrea să-și extindă familia. Ce spune despre venirea pe lume a celui de-al doilea copil

Răzvan Fodor se gândește să-și extindă familia și vrea să devină tată pentru a doua oară, prezentatorul având o fiică în vârstă de 9 ani. Artistul a vorbit recent despre venirea pe lume a unui bebeluș, dar și când se va întâmpla asta.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Câștigătorul de la „Asia Express” și soția sa, Irina, nu au găsit până acum momentul potrivit să devină părinți din nou, dar asta nu înseamnă că nu-și doresc. Cântărețul are de gând să mai facă un copil, dar nu grăbește lucrurile în prezent.

Fostul concurent de la Antena 1 și partenera sa de viață au foarte multe proiecte în momentul de față pentru a mai face un copil. În plus, Răzvan Fodor spune că bebelușul nu a fost planificat și din cauza pandemiei de coronavirus, care le-a dat tuturor bătăi de cap.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Răzvan Fodor, gânduri serioase pentru al doilea copil. Când se va întâmpla

Prezentatorul show-ului „Burlacul” visează la o familie mai mare, mai ales că în curând va împlini 46 de ani. Cu toate acestea Răzvan Fodor așteaptă ca el și soția sa, Irina, să se vaccineze pentru COVID-19 pentru a putea lua în calcul un copil.

„Ne-am tot gândit, dar niciodată nu a fost momentul. Cred că avem o problemă: ne simțim nemuritori! Eu fac 46 de ani, ea încă are timp, are 32 de ani, încă vorbim despre asta, dar mereu am avut câte ceva.

ADVERTISEMENT

De un an mai avem și nenorocirea asta de COVID, ea dacă ar rămâne însărcinată nu ar fi bine să se îmbolnăvească și, cum amândoi suntem activi și lucrăm în perioada aceasta.

Ar trebui mai întâi să ne vaccinăm, iar sarcina ar trebui să vină abia la 3, 6 luni de la vaccinare”, a mărturisit Răzvan Fodor într-un interviu pentru revista VIVA!.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Moderatorul de la Antena 1 este un familist convins, relația cu partenera sa de viață fiind una foarte solidă, deși în perioada în care s-au cunoscut Răzvan Fodor era văzut ca un adevărat cuceritor.

Cântărețul și Irina Fodor sunt căsătoriți de 11 ani, în ciuda faptului că nu a fost dragoste la prima vedere. Cei doi se bucură de tot ce le oferă viața și de fiica lor, Diana, de care sunt foarte mândri.

ADVERTISEMENT