Declarația serii după Gaz Metan Mediaș – Rapid 1-1: „Suntem sponsorizați de Romgaz, dar nu avem apă și căldură”

Fotbalistul ardelenilor a spus că este șocat de situația grea de la echipă, deoarece a primit acum, în luna februarie, un salariu restant din luna septembrie.

Răzvan Grădinaru a continuat și a explicat că nu este interesat de numărul de meciuri din Casa Pariurilor Liga 1 pe care le are, ci este mai interesat de banii pe care nu îi primește, aflându-se într-o situație grea.

Declarația serii după Gaz Metan Mediaș – Rapid 1-1

Răzvan Grădinaru a oferit declarația serii , scor 1-1, explicând cât se poate de clar cu ce probleme se confruntă clubul său, glumind amar asupra sponsorizării echipei de către Romgaz, în condițiile în care la echipă nu este apă și căldură.

ADVERTISEMENT

„Rapid a jucat prost, meritam să câștigăm. Îmi lipsește bulanul la finalizare. Sunt probleme imense, noi suntem sponsorizați de RomGaz, dar nu avem căldură.

Dumnezeu știe ce vom face de la vară, pentru ce mai strângem banii din fotbal, că mai avem câțiva ani și terminăm cariera”, a spus Răzvan Grădinaru la finalul meciului.

ADVERTISEMENT

26 de ani are Răzvan Grădinaru

„Degeaba am 300 de meciuri în prima ligă, dacă nu am ce mânca!”

Răzvan Grădinaru a continuat și a explicat că situația e cu atât mai , pentru că abia în luna februarie, el și colegii săi au primit un salariu restant care datează din luna septembrie:

„Nimeni nu ne ajută pe noi, ce putem să facem. Am luat ultima dată banii pe luna septembrie acum. Degeaba am 300 de meciuri în Liga 1, dacă nu am ce să mănânc”.

ADVERTISEMENT

„Avem familii acasă și suntem neplătiți de luni de zile. Dacă plecăm în situația asta, ne nenorocim clubul, dar clubul ne nenorocește pe noi”, a mai spus Răzvan Grădinaru.

„Asta e situația, nici nu știu cum să-i mai spun. Indiferent de situație, munca mea e la fel. Eu îmi doresc ca noi, antrenorii, să creștem și să ajutăm fotbalul românesc.

ADVERTISEMENT

Pe acest fond de probleme, eu spun că astăzi am oferit un meci plăcut, un joc pe contraatacuri periculoase de ambele părți.

Pentru public a fost un meci spectaculos. Aș vrea și eu să găsesc un club la care să am liniște, iar eu să nu mai fiu de toate la club și să îmi văd doar de meseria mea, pentru că momentan nu am ajuns la un astfel de club.

ADVERTISEMENT

Cred că dacă voi ajunge și eu la un astfel de club, rezultatele vor fi pe măsură, asta pot să vă spun sigur”, a spus și Ilie Poenaru, antrenorul lui Gaz Metan, la finalul meciului.