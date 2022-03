Răzvan Grădinaru, reacție „acidă” după CFR Cluj – Dinamo 4-1: „Nu poți sa te salvezi de la retrogradare cu copiii!”

Pentru , au marcat Deac și Debeljuh (trei goluri), în timp ce unicul gol al „câinilor” a fost semnat de Aloe.

Răzvan Grădinaru, reacție „acidă” după CFR Cluj – Dinamo 4-1

este nemulțumit de faptul că Dinamo a pierdut meciul, chiar dacă a avut-o, ca adversară, pe campioana CFR Cluj.

Totodată, mijlocașul a acuzat lipsa mai multor jucători importanți, care sunt indisponibili din cauza accidentărilor.

„Ne pare rău că am pierdut, pentru că se înjumătăţesc punctele şi, dacă am fi câştigat, am fi câştigat două puncte în play-out. Am început bine, am marcat, după aceea CFR ne-a dominat, am pierdut meciul acesta. Ne pare rău.

Nu poţi să te salvezi de la retrogradare cu copiii, i-am pierdut pe Torje, Matei, Răuţă, Patriche, jucători importanţi şi asta se vede.

Ne pare rău, ne cerem scuze. Ştiu că sunt nou-venit, dar am venit să îmi fac treaba şi să se vadă mai bine în teren. Retrogradarea se joacă cu experienţă şi moral puternic.

E greu să pierzi meci după meci, dar am avut meciuri grele cu Sepsi, CFR, acum vin echipele pe care trebuie să le dominăm de la început până la final şi nu mai avem nicio scuză”, a declarat Răzvan Grădinaru, la finalul partidei cu CFR Cluj.

În prezent, Dinamo se află pe locul 14 din Casa Pariurilor Liga 1, cu 17 puncte obținute după 30 de meciuri jucate.