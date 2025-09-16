Sport

Răzvan Ioan Boanchiș a găsit explicația pentru declinul echipei naționale: „Fotbalul românesc e un baraj ținut sub genericul 'Ce caut io în viața mea?'"

Răzvan Ioan Boanchiș propune în FANATIK ca fotbalul din România să nu se mai joace pe puncte, având în vedere nivelul scăzut
16.09.2025
Mi se pare logic ca echipa națională să nu prindă locul doi în preliminariile pentru Mondiale, unde ar putea ajunge după un baraj. De ce? Pentru că e imaginea fotbalului românesc.

Liga Națiunilor, făcută pentru România

Nouă echipe din Liga a doua nu au drept de promovare și cel puțin nouă echipe din Liga întâi nu merită să fie în Liga întâi. Tot fotbalul românesc este un baraj ținut sub genericul „Ce caut io în viața mea?”.

Totuși, echipa națională va ajunge să joace barajul pentru că are un merit. A câștigat grupa din Liga Națiunilor. Dacă tot îi ironizez pe toți, e momentul să recunosc că n-am prea înțeles la ce folosește competiția asta. Acum m-am prins. A fost făcută pentru România. Și pentru alte țări aflate la nivelul nostru fotbalistic. Vor fi 48 de țări la Daciada planetară din SUA, Mexic și Canada. Adică vreo 10 -12 naționale bune și vreo 30 – 35 de umplutură. La cât de bine facem figurație în politică, sunt convins că ne putem descurca onorabil și în trosbalul corporatist.

Răzvan Ioan Boanchiș: „De ce să mai fie fotbalul nostru pe puncte?”

Prin absurd, dacă alea nouă echipe fără drept de promovare în Liga întâi se vor clasa pe primele nouă locuri, e posibil ca în prima divizie (cum i se zicea pe vremuri) să ajungă echipa situată pe locul 11 (de ce nu 13?) în Divizia B? În condițiile astea, locul trei, pe care se află echipa națională în grupa pentru mondiale, este excepțional, iar egalul obținut cu Cipru a fost mirific. De ce să mai fie fotbalul nostru pe puncte? La școală (încă) e cu note, cu teze, cu premii. Să fie ca la grădiniță. Fără obiectiv, ca să nu stresăm copiii. În definitiv, de ce n-ar promova în Liga întâi – DIRECT – și o echipă din Divizia C? În Divizia C nu sunt tot oameni? Îi discriminăm sau cum? Cred că am fi apreciați în U.E. dacă am da dovadă de toleranță.

Se poate merge mai departe. Fotbaliști importanți ai României (Mircea Lucescu, Mircea Sandu, Duckadam, Coraș) au fost convocați la echipa națională când jucau în Divizia B. Dar pe vremea aia aveam fotbal. Acum, dacă tot n-avem, să chemăm și câțiva din C. Nu știu cât de bine s-ar descurca, dar ar avea loc lejer la Metaloglobus, Csiksereda și Petrolul. Nu vedeți ce tare e Csiksereda? E pe locul 15, dar FCSB și Dinamo n-au putut să o bată. Hai, dom’le, că avem un fotbal foarte bun! Dacă nu învingem Austria, tot Mircea Lucescu e de vină?

