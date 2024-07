Răzvan Ioan Boanchiș, amintiri din San Marino înainte de Virtus – FCSB: „Viorel Păunescu și Mircea Sandu s-au uitat cu atenție la plaja Grand Hotel Rimini și au preluat stilul”

FCSB (eu sunt învățat să-i zic Steaua) întâlnește Virtus San Marino. Va câștiga lejer, că meciul e un amical cu adiere de joc oficial, așa că nu îi acord o importantă prea mare. Dar sper să-i dea atenție domnii jucători.

Amintirile lui Răzvan Ioan Boanchiș din San Marino: „Chiar sunt un popor, nu un sat”

În august 2011 am fost în San Marino, cu echipa națională. Sanmarinezii chiar sunt un popor, nu un sat. Napoleon și Garibaldi nu i-au iubit degeaba. Asta nu înseamnă că se pricep și la fotbal. Mai mult decât Liechtenstein. Am glumit.

Țin minte că federația din San Marino a suportat absolut toate costurile deplasării. Picase amicalul nostru cu Argentina, de la București, iar sanmarinezii au profitat. Națională . Orașul lui Fellini (primul mare regizor care a sesizat în filmele lui americanizarea Europei) are plajă cu nisip fin și hoteluri accesibile. Dar națională a fost cazată la Grand Hotel Rimini. Am scris atunci așa.

„Amurg la Rimini. Soarele în arămie destrămare mângâie coamă palmierilor de la Grand Hotel. Un palat cu parc închis. Într-un foișor – dineu. Spumă de anșoa cu capere. Grand Hotel din Rimini e Palas din Sinaia plus Rex din Mamaia, ridicate la puterea Marii Adriatice și cu mai multe coroane monarhice trecute în cartea de oaspeți. Regelui Carol al II-lea i-ar fi plăcut aici. În hotel, prosperități cu par alb, riduri, bastoane și cărucioare.”

„Viorel Păunescu și Mircea Sandu au preluat stilul”

Discret, într-un colț de parc, sub una dintre scările de piatră ale hotelului – un bar de noapte cu nume de contesa desfrânată. Lady Godiva. Iar în parcare, mașini de epoca. Numere de Elveția, opere de artă pe roți la care vreau să cred că a meșterit și regele Mihai, înainte să se nască Margareta.

Am coborât pe plajă de la Grand Hotel. Lux de Monte Carlo. Alei de lemn, umbrele cu seif, totul pe ocru și galben. Pe șezlonguri, milionărese bătrâne.

Am arătat cheia camerei și am dat să mă așez într-un șezlong. Beach-boy-ul în pantaloni lungi (modă Fred Perry, tenismanul britanic interbelic, contemporanul francezului Lacoste) mi-a zis: „100 de euro șezlongul!” Am insistat că stau în hotel. Eram mai tânăr, nu știam protocolul. „Dacă n-ați stă în hotel, ar costă 150.” Sau 200, am uitat, fiindcă nu mă interesa.

Am plecat 50 de metri mai încolo, pe plajă populară. Foarte lată, foarte frumoasă, foarte prietenoasă la preț. Patru euro șezlongul.

În final, o informație pe care (poate) nu o știați. Viorel Păunescu și Mircea Sandu s-au uitat cu atenție la plaja Grand Hotel Rimini și au preluat stilul. Caelia din Mamaia.