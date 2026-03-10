Sport

Răzvan Ioan Boanchiș, convins că Gigi Becali a dat lovitura: „Rădoi va salva FCSB!”. Daniel Pancu, remarcatul gazetarului

Răzvan Ioan Boanchiș a scris în FANATIK despre ultimele evenimente din SuperLiga: căderea lui Dinamo, ascensiunea lui Daniel Pancu și revenirea lui Mirel Rădoi ca antrenor la FCSB
Razvan Ioan Boanchis
10.03.2026 | 15:15
Razvan Ioan Boanchis convins ca Gigi Becali a dat lovitura Radoi va salva FCSB Daniel Pancu remarcatul gazetarului
opiniile fanatik
Răzvan Ioan Boanchiș, editorial despre Mirel Rădoi și Daniel Pancu Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Fără FCSB, aproape toate echipele din play-off au șanse să se bată pentru titlu. Am scris „aproape toate” pentru că Dinamo și-a cam mâncat șansele. S-a întors acolo unde era în urmă cu un an. O echipă mică și cu nume mare, care nu spera să iasă campioană în 2025-2026. Brandul a adus-o în play-off, dar ca să fie campioană avea nevoie de transferuri.

Daniel Pancu, în pas cu vremurile, dar nu sclavul lor

Într-o țară în care Guvernul taie zilnic câte ceva, Dinamo s-a tăiat singură. E drept, a tăiat-o și Pancu, în ultimul meci. Pancu i-a tăiat și pe Kopic și pe toți antrenorii din campionatul intern, construind în patru luni o altă echipă cu fotbaliștii pe care i-a găsit acolo. Sigur, au venit niște jucători la CFR, dar marele câștig a fost pe banca tehnică.

ADVERTISEMENT

Pancu e un antrenor (încă) tânăr, la curent cu tot ce e nou, dar care nu uită lumea în care s-a format. Lev Tolstoi scria, în „Sonata Kreutzer”, „Fii în pas cu vremurile, dar nu deveni sclavul lor!”. I se aplică perfect lui Pancu. Întăresc asta și cu un refren din piesa lui Sting, „English man in New York”, de la sfârșitul anilor ’90.

Pancone, „be yourself, no matter what they say!”. Pancu ar fi făcut asta și fără să-i transmit eu, dar o las aici, că destul și degeaba l-a înjurat presa, în loc să-l felicite, după ce a antrenat naționala de tineret. Dacă va lua campionatul, Pancu poate antrena de la toamnă o echipă mai importantă decât naționala de tineret.

ADVERTISEMENT
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în...
Digi24.ro
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată

Revenirea lui Mirel Rădoi o va salva pe FCSB

Nu pot să trec peste subiectul FCSB. „Nașule, lasă, că o scoatem!”, i-a zis Mirel lui Gigi Becali. Văzând situația de acum, și dacă își bagă Rădoi pe teren mașina și ceasul tot va fi greu să îi iasă un tablou care să ia de 20 de ori prețul de pornire la o mare licitație. Asta nu înseamnă că nu va reuși. Am scris că va fi un antrenor foarte bun încă din 2015, când unii îi căutau diploma de bacalaureat. Mă autocitez după 11 ani.

Iraniencele acuzate de trădare au început să strige un SINGUR cuvânt, după ce...
Digisport.ro
Iraniencele acuzate de trădare au început să strige un SINGUR cuvânt, după ce Australia a anunțat decizia în privința lor
ADVERTISEMENT

„Rădoi a învățat să antreneze langă Cosmin Olăroiu. Conversațiile cu Olăroiu sunt universități libere, îl asculți pe Olăroiu de parcă ai parcurge o teză de doctorat inspirată din viața lui urnită din neajunsuri și transportată în cosmosul profesional și financiar”. Am avut dreptate. Iar Rădoi va salva FCSB.

Mihai Stoica îl aşteaptă pe Adrian Ilie la FCSB: “Am pregătit biroul! Este...
Fanatik
Mihai Stoica îl aşteaptă pe Adrian Ilie la FCSB: “Am pregătit biroul! Este o legendă a Stelei şi mereu binevenit!”
Adrian Ropotan şi marea nemulţumire după ce a devenit antrenor la Dinamo: “Durează...
Fanatik
Adrian Ropotan şi marea nemulţumire după ce a devenit antrenor la Dinamo: “Durează şase ani de zile!”
Decizie de ultimă oră! Meciul FCSB-ului din play-out, mutat din nou! Derby-ul Rapid...
Fanatik
Decizie de ultimă oră! Meciul FCSB-ului din play-out, mutat din nou! Derby-ul Rapid – Dinamo a suferit și el modificări. Update
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Razvan Ioan Boanchis
Razvan Ioan Boanchis
Răzvan Ioan Boanchiș este editorialist pe zona de materiale sportive la Fanatik.ro. Acesta are o vastă experiență în presă și s-a făcut remarcat îndeosebi la Ziarul Național.
Parteneri
Bombă! Kopic ar fi anunțat că pleacă din vară de la Dinamo. Tărăboi...
iamsport.ro
Bombă! Kopic ar fi anunțat că pleacă din vară de la Dinamo. Tărăboi după meciul cu CFR: 'A fost scandal mare'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!