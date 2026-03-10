Răzvan Ioan Boanchiș, convins că Gigi Becali a dat lovitura: „Rădoi va salva FCSB!”. Daniel Pancu, remarcatul gazetarului

ADVERTISEMENT

Fără FCSB, aproape toate echipele din play-off au șanse să se bată pentru titlu. Am scris „aproape toate” pentru că Dinamo și-a cam mâncat șansele. S-a întors acolo unde era în urmă cu un an. O echipă mică și cu nume mare, care nu spera să iasă campioană în 2025-2026. Brandul a adus-o în play-off, dar ca să fie campioană avea nevoie de transferuri.

Daniel Pancu, în pas cu vremurile, dar nu sclavul lor

Într-o țară în care Guvernul taie zilnic câte ceva, Dinamo s-a tăiat singură. E drept, a tăiat-o și Pancu, în ultimul meci. Pancu i-a tăiat și pe Kopic și pe toți antrenorii din campionatul intern, construind în patru luni o altă echipă cu fotbaliștii pe care i-a găsit acolo. Sigur, au venit niște jucători la CFR, dar marele câștig a fost pe banca tehnică.

Pancu e un antrenor (încă) tânăr, la curent cu tot ce e nou, dar care nu uită lumea în care s-a format. Lev Tolstoi scria, în „Sonata Kreutzer”, „Fii în pas cu vremurile, dar nu deveni sclavul lor!”. I se aplică perfect lui Pancu. Întăresc asta și cu un refren din piesa lui Sting, „English man in New York”, de la sfârșitul anilor ’90.

Pancone, „be yourself, no matter what they say!”. Pancu ar fi făcut asta și fără să-i transmit eu, dar o las aici, că destul și degeaba l-a înjurat presa, în loc să-l felicite, după ce a antrenat naționala de tineret. Dacă va lua campionatul, Pancu poate antrena de la toamnă o echipă mai importantă decât naționala de tineret.

Revenirea lui Mirel Rădoi o va salva pe FCSB

Nu pot să trec peste subiectul FCSB. „Nașule, lasă, că o scoatem!”, Văzând situația de acum, și dacă își bagă și ceasul tot va fi greu să îi iasă un tablou care să ia de 20 de ori prețul de pornire la o mare licitație. Asta nu înseamnă că nu va reuși. Am scris că va fi un antrenor foarte bun încă din 2015, când unii îi căutau diploma de bacalaureat. Mă autocitez după 11 ani.

„Rădoi a învățat să antreneze langă Cosmin Olăroiu. Conversațiile cu Olăroiu sunt universități libere, îl asculți pe Olăroiu de parcă ai parcurge o teză de doctorat inspirată din viața lui urnită din neajunsuri și transportată în cosmosul profesional și financiar”. Am avut dreptate. Iar Rădoi va salva FCSB.