Răzvan Ioan Boanchiș, dezvăluiri cutremurătoare despre blaturile anilor ’80 în România: „Marii noștri fotbaliști judecați aiurea”

1980. Eram copil și am privit la televizor (încă se mai transmiteau meciuri din campionatul nostru) partida F.C. Brașov – Dinamo 3-1. N-am înțeles de ce o echipă atât de bună ca Dinamo joacă atât de prost. Dar nu o să uit niciodată primul gol înscris direct din corner, văzut de mine în direct. Bența, în minutul 90, pentru Brașov. că în acel meci trei jucători de la Dinamo au făcut blat. Pe urmă informația a apărut și în presă. Era normal. Se lăsase cu anchete. Postelnicu ar fi spus chiar „io nu plătesc hoți”. Banii pentru prestația jenibilă ar fi trebuit să se dea înainte și după meci. Fotbaliștii dinamoviști și-au ironizat ani de zile un coleg, zicându-i „ce ai

făcut, mă? Ai vândut un meci în rate?”.

Marcel Răducanu, filmat când lua bani de la niște conducători clujeni

Tot 1980. România învinge Anglia la București cu 2-1. Pe teren, cinci fotbaliști de la Steaua. Marcel Răducanu, Iordănescu (autorii golurilor), Tudorel Stoica, Sameș și Vasile Iordache. Dar Steaua a terminat acel tur de campionat pe locul 10. Tot de neînțeles pentru copilul care eram. După revoluție, am auzit că Marcel Răducanu a fost filmat când a luat bani de la niște conducători clujeni, înaintea unui meci U Cluj – Steaua 3-0. N-a fost singurul meci trântit de internaționalii steliști.

Despre blaturile făcute de Craiova Maxima citiți de o săptămână în presă. Ce puteam eu să înțeleg când vedeam că o echipă care face minuni în Europa ia bătaie la Petroșani, Vâlcea, Târgoviște, Timișoara?

Când scoatem aceste întâmplări de la naftalina memoriei și din mizeria dosarelor de Securitate ar trebui să ne gândim și la ce tinichele le oferea Epoca de Aur acelor fotbaliști. Le oferea un prezent comod (limitat la perioada în care erau în maximum de formă) și un viitor nesigur. Câștigau mult mai bine decât restul populației, dar nu luau bani care să-i pună la adăpost pentru toată viața. Sistemul era de o ingratitudine feroce.

Ilie Balici, lăsat în stradă cu doi copii mici de U Craiova

După ce Balaci și-a făcut genunchiul praf, i s-a spus pe aeroport că n-are viză de Grecia, înaintea meciului cu Olympiakos Atena, iar familiei i s-a transmis că trebuie să părăsească apartamentul din Craiova în trei zile. Balaci a fost lăsat în stradă cu doi copii mici. A ajuns la F.C. Olt. A fost mereu puternic și s-a răzbunat. În 1985, F.C. Olt a învins Craiova cu 1-0. Gol Balaci. Tot la F.C. Olt au fost trimiși Crișan și Donose. Ștefănescu la Brașov. Beldeanu la Vâlcea, Negrilă la Jiul, Cârțu și Boldici în Divizia B. Ungureanu, Lung, Cămătaru, Țicleanu au fost mai norocoși. S-au transferat la echipe din București.

La Steaua s-a întâmplat cam la fel. Vasile Iordache, „eroul de pe Wembley”, la Brașov, iar Sameș, idolul lui Belodedici, la Farul, Rapid, ROVA Roșiori și l-a prins revoluția la Pașcani. și pe urmă a încântat tribunele Europei în meciuri de old-boys alături de Breitner, Rummenigge și Zico. Dacă rămânea aici, cred că prin 1982, cel mult 1983, ar fi fost aruncat la Vâlcea.

Aceeași soartă, dar le-au rămas gradele de milițieni, au avut-o dinamoviștii care au bătut Inter Milano și Hamburg. Victoria și Flacăra Moreni a scris pe ei.

Cum s-a ajuns să se blătuiască organizat în România

Voi fi cinic. După blatul lui Dinamo de la Brașov și după fuga lui Marcel Răducanu, Dinamo și Steaua au devenit puternice în Europa fiindcă au blătuit organizat. N-a mai trântit nimeni meciuri de capul lui și s-a mers o schemă despre care vorbea Halagian, dar se aplica și în fotbalul occidental: „Echipele mari cumpără, nu vând meciuri”.

Fiți îngăduitori cu marii noștri fotbaliști din anii ’80! Au fost niște oameni sub vremi, care au făcut și ceva în viață. Și îi judecă unii care freacă moralitatea în claviatura bucală, vorbind despre lucruri pe care doar le bănuiesc, fiindcă n-au apucat să patineze pe pojghița lor.