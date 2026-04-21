Răzvan Ioan Boanchiș, după instalarea „Regelui” la națională: „Gică Hagi a mai făcut bancnote din monede”

La echipa națională s-a întors Hagi, fotbalistul – efigie al României. A revenit după 25 de ani în care n-a stat degeaba. Un sfert de veac în care a cunoscut toate etapele construcției. Și astea nu sunt vorbe de bun venit.

Cum a transformat-o Gică Hagi, noul selecționer al României, pe Farul Constanța

Câte meciuri a jucat Constanța în cupele europene înainte să vină Hagi? Zero. Cu Hagi patron și antrenor, Farul și Viitorul au strâns peste 20 de partide oficiale în Europa. Pentru un oraș port (gândiți-vă la Marsilia, Liverpool, Rotterdam, Hamburg, Napoli) e puțin. . A câștigat de două ori campionatul și a dat câteva zeci de jucători echipei naționale.

Al doilea titlu l-a luat cu Farul fără a putea folosi stadionul Farul. E drept, la Viitorul nu au apărut un Hagi, un Balaci, un Dobrin, un Dumitrache, un Dinu, un Dumitru, un Belodedici, un Lăcătuș, un Cămătaru. Dar au apărut la alte echipe? Nici un fotbalist român lansat după 2010 n-ar fi avut loc în generațiile Guadalajara 1970 sau America 1994.

Gică Hagi a mai făcut bancnote din monede

Ce a avut Hagi la Constanța? Răbdare și perseverență. Adică timp să facă bancnote din monede. La echipa națională nu va avea așa ceva. . Antrenorii echipei naționale sunt faultați înainte să fluiere arbitrul începutul primului meci cu ei pe bancă.

Angelo Niculescu și Pițurcă au fost bombardați pentru criteriile de selecție și după ce au reușit calificări la turnee finale. Nici Mircea Lucescu (în 1984) și Anghel Iordănescu n-au scăpat. Și pe vremurile alea nu exista social media. Poți să ajungi și campion mondial, că în social media tot vor fi mai mulți nemulțumiți decât mulțumiți. Și mai e ceva. Social media n-are frâne. Presa are.

De unde să ia Hagi materiale noi?

Ce-mi place e că nu s-a vorbit în aceste zile despre ”reconstrucție”. Când reconstruiești o casă te duci și cumperi materiale noi. De unde să ia Hagi materiale noi? În materie de reconstrucție, cel mai mare succes în România îl au manichiuristele și pedichiuristele care fac reconstrucție de unghii. Totuși, mă gândesc că Hagi, așa cum a reușit la Constanța să facă bancnote din monede, va fi capabil să ducă spre un preț favorabil României câteva bancnote devalorizate.