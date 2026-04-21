Răzvan Ioan Boanchiș, după instalarea „Regelui” la națională: „Gică Hagi a mai făcut bancnote din monede”

Răzvan Ioan Boanchiș scrie despre numirea lui Gică Hagi în funcția de selecționer al naționalei României.
Razvan Ioan Boanchis
21.04.2026 | 14:30
Gheorghe Hagi a mai făcut bancnote din monede. Editorial Răzvan Ioan Boanchiș după venirea „Regelui” la naționala României. Foto: sport.pictures.eu.
La echipa națională s-a întors Hagi, fotbalistul – efigie al României. A revenit după 25 de ani în care n-a stat degeaba. Un sfert de veac în care a cunoscut toate etapele construcției. Și astea nu sunt vorbe de bun venit.

Cum a transformat-o Gică Hagi, noul selecționer al României, pe Farul Constanța

Câte meciuri a jucat Constanța în cupele europene înainte să vină Hagi? Zero. Cu Hagi patron și antrenor, Farul și Viitorul au strâns peste 20 de partide oficiale în Europa. Pentru un oraș port (gândiți-vă la Marsilia, Liverpool, Rotterdam, Hamburg, Napoli) e puțin. Pentru ce a găsit Hagi la Constanța e imens. A câștigat de două ori campionatul și a dat câteva zeci de jucători echipei naționale.

Al doilea titlu l-a luat cu Farul fără a putea folosi stadionul Farul. E drept, la Viitorul nu au apărut un Hagi, un Balaci, un Dobrin, un Dumitrache, un Dinu, un Dumitru, un Belodedici, un Lăcătuș, un Cămătaru. Dar au apărut la alte echipe? Nici un fotbalist român lansat după 2010 n-ar fi avut loc în generațiile Guadalajara 1970 sau America 1994.

Gică Hagi a mai făcut bancnote din monede

Ce a avut Hagi la Constanța? Răbdare și perseverență. Adică timp să facă bancnote din monede. La echipa națională nu va avea așa ceva. După înscăunare a fost criticat. Asta nu-i nimic. Urmează atacurile. Antrenorii echipei naționale sunt faultați înainte să fluiere arbitrul începutul primului meci cu ei pe bancă.

Rusia amenință țările europene cu războiul, în cazul în care va fi pusă...
Digi24.ro
Rusia amenință țările europene cu războiul, în cazul în care va fi pusă în practică „umbrela nucleară” la inițiativa Franței

Angelo Niculescu și Pițurcă au fost bombardați pentru criteriile de selecție și după ce au reușit calificări la turnee finale. Nici Mircea Lucescu (în 1984) și Anghel Iordănescu n-au scăpat. Și pe vremurile alea nu exista social media. Poți să ajungi și campion mondial, că în social media tot vor fi mai mulți nemulțumiți decât mulțumiți. Și mai e ceva. Social media n-are frâne. Presa are.

”Domnule, două ajung!”. Ion Țiriac i-a ”tăiat aripile” lui Donald Trump: ”Cred că...
Digisport.ro
”Domnule, două ajung!”. Ion Țiriac i-a ”tăiat aripile” lui Donald Trump: ”Cred că visează”

De unde să ia Hagi materiale noi?

Ce-mi place e că nu s-a vorbit în aceste zile despre ”reconstrucție”. Când reconstruiești o casă te duci și cumperi materiale noi. De unde să ia Hagi materiale noi? În materie de reconstrucție, cel mai mare succes în România îl au manichiuristele și pedichiuristele care fac reconstrucție de unghii. Totuși, mă gândesc că Hagi, așa cum a reușit la Constanța să facă bancnote din monede, va fi capabil să ducă spre un preț favorabil României câteva bancnote devalorizate.

“Farul Constanța suferă, riscă retrogradarea cu Stoican!” Verdict dur după plecarea lui Gică...
Fanatik
“Farul Constanța suferă, riscă retrogradarea cu Stoican!” Verdict dur după plecarea lui Gică Hagi
FC Argeș – U Cluj, live video în semifinalele Cupei României Betano. Revelațiile...
Fanatik
FC Argeș – U Cluj, live video în semifinalele Cupei României Betano. Revelațiile din campionat luptă pentru un loc în finală
Ce a făcut Mirel Rădoi aseară, după meci! Dezvăluirea patronului FCSB: “Mi-a zis...
Fanatik
Ce a făcut Mirel Rădoi aseară, după meci! Dezvăluirea patronului FCSB: “Mi-a zis Meme Stoica”
Razvan Ioan Boanchis
Răzvan Ioan Boanchiș este editorialist pe zona de materiale sportive la Fanatik.ro. Acesta are o vastă experiență în presă și s-a făcut remarcat îndeosebi la Ziarul Național.
