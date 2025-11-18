Sport

Răzvan Ioan Boanchiș, editorial acid după arbitrajul scandalos de la Bosnia – România: „UEFA și FIFA protejează marile puteri și sunt îngăduitoare cu țările recent afiliate”

Reacție acidă a lui Răzvan Ioan Boanchiș după arbitrajul scandalos de la Bosnia - România. Editorialistul FANATIK acuză FIFA și UEFA că protejează marile puteri și țările recent afiliate.
18.11.2025 | 11:39
Răzvan Ioan Boanchiș critică FIFA ȘI UEFA după scandalurile de la Bosnia - România și îi ia apărarea selecționerului Mircea Lucescu. foto: colaj Fanatik
Când două echipe sunt la același nivel, diferența o face o execuție tehnică uimitoare sau o greșeală individuală. Sau o fac arbitrii. Bosnia ne-a rezolvat cu arbitrii și la București, și în acel oraș (Zenica) obscur.

Răzvan Ioan Boanchiș acuză FIFA și UEFA că protejează marile puteri și sunt îngăduitoare cu țările recent afiliate

În candoarea care nu îi părăsește nici când îmbătrânesc, ziariștii sportivi scriu în loc de Bacău „orașul lui Bacovia” și în loc de Iași „în Copoul lui Eminescu”. Despre Zenica ar trebui să scrie „în orașul devenit cunoscut după ce românii au ajuns acolo și au fost făcuți țigani”. Eu aș continua „iar echipa României a avut cavalerismul desuet de a nu părăsi terenul, așa cum a procedat Kosovo la București, când a fost afișat banner-ul «Kosovo e Serbia».”

Înainte să ne facem autocritica exact ca pe vremea comunismului, trebuie să vedem că arbitrii ne-au jefuit în momentele cheie ale celor două meciuri cu Bosnia. Adică ne-au luat șase puncte. Cu acele șase puncte, România ar fi câștigat grupa.

Și aici se nasc suspiciuni. Nu ne-a ciupit Austria. Ne-a ciupit o țară netransparentă, cu mari restanțe la capitolul politețe și cu economie gri. M-am exprimat mai mult decât elegant și am fost precaut. Și merg mai departe în același registru. E posibil ca unele țări din Uniunea Sovietică și din fosta Iugoslavie să aibă acces la arbitri prin ambasadorii lor neoficiali?

E vorba despre acei cetățeni conservatori, încruntați și deprinși de mici să riște. Dumnealor trec cu suplețe prin vămi și traduc expresia „mai aproape este maioul decât decât cămașa” prin „mai aproape îmi e plicul decât contul”. Plicul, sacoșa, geamantanul, în funcție de gusturi și de miză. Bineînțeles că sunt vinovate și UEFA și FIFA. Acestea protejează pe față țări ca Italia, Spania, Anglia, Germania și sunt îngăduitoare cu țările recent afiliate.

Mircea Lucescu nu e răspunzător de greșelile arbitrilor. Kyros Vassaras ce face la FIFA și UEFA?

Câteva vorbe și despre Vassaras. Printre altele, dumnealui e la Federație ca să nu fim dezavantajați. Stoooop, că nu l-a pus nimeni să fure! Vassaras ia bani (și) ca să ne protejeze. Lucescu poate să-i cizeleze pe fotbaliști, dar nu-i răspunzător de greșeli elementare și nu are sarcina să antreneze arbitrajul. Se spune că Vassaras e cunoscut la UEFA și FIFA. Poate că e vedetă la secretariat și printre aitiștii de acolo.

Voi încheia textul cu Lucescu. Când eram eu mic, îl lăudau în presă Adrian Păunescu și Ioan Chirilă, scria nuanțat despre el Radu Cosașu și îl bombardau cu farmec (scuzați oximoronul!) Fănuș Neagu și Eugen Barbu. În contextul de acum, ebeniști ai cuvintelor.

Azi, orice ucenic de tâmplar care a ciuntit trei știri (două evazive, una falsă și toate trei în limba de lemn) are păreri despre Lucescu. Micuțul dezinvolt începe cu facultatea, deși mămica lui n-a apucat să-l dea la grădiniță. Debutează cu un fault de roșu la Lucescu sau Hagi.

Răzvan Ioan Boanchiș este editorialist pe zona de materiale sportive la Fanatik.ro. Acesta are o vastă experiență în presă și s-a făcut remarcat îndeosebi la Ziarul Național.
