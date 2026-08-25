Sport

Răzvan Ioan Boanchiș, editorial despre banii datorați de ANS sportivilor români: „Și guvernele României merită medalii de aur. Pentru ingratitudine”

Răzvan Ioan Boanchiș scrie despre performanțele campionilor români, din 2024 până în prezent, care nu au fost răsplătite nici până în ziua de astăzi de ANS
Razvan Ioan Boanchis
25.08.2026 | 10:21
Razvan Ioan Boanchis editorial despre banii datorati de ANS sportivilor romani Si guvernele Romaniei merita medalii de aur Pentru ingratitudine
opiniile fanatik
Răzvan Ioan Boanchiș scrie despre performanțele lui David Popovici și a zecilor de sportivi români, care nu au fost încă răsplătite de ANS. Foto: Hepta.ro
ADVERTISEMENT

David Popovici a semnalat o chestie definitorie pentru ingratitudinea noastră. Medaliații de la Olimpiada de la Paris nu și-au primit încă banii pentru performanțele din 2024. Din câte știu, 2024 n-a fost chiar alaltăieri sau săptămâna trecută. Popovici s-a folosit de faptul că are o notorietate mai mare decât ceilalți sportivi merituoși și bine a făcut.

Marcel Ciolacu și Ilie Bolojan sunt incompatibili, dar în speța asta sunt gemeni!

Discuția e pe mai multe paliere. Mulți vor întreba ”îți arde de sportivi? Dar despre pensionari, despre creșterea impozitelor, despre faptul că șase români din zece nu-și permit o vacanță de o săptămână de ce nu scrii?” Am scris și voi mai scrie. Mai mult, cred că opt români din zece nu-și permit o vacanță de o săptămână. Problema e că guvernele noastre nu-și respectă nici campionii, nici contribuabilii de rând.

ADVERTISEMENT

Din vara lui 2024, până acum, am avut guvernele Ciolacu și Bolojan. Cei doi premieri par incompatibili, dar în speța asta sunt gemeni. Și niciunul nu înțelege că nu dau de la ei. Dau pentru că au datoria să dea și pentru că abstracțiunile alea cu deficitul nu țin nici de foame naturală, nici de hrană spirituală. ”N-am” poate să spună oricine. Un premier trebuie să aibă, trebuie să cunoască soluțiile, și, dacă nu există soluții, trebuie să le inventeze. Trebuie să fie un creator, nu un contabil de C.A.P. care dă din umeri.

Prea puțin respect și recunoștință pentru campionii României

Din 9 medalii obținute la Olimpiada de la Paris, 7 au fost la probe care durează între două și cinci minute. Înot și canotaj. Dacă ai avut emoții câteva minute și te-ai bucurat alte câteva minute, plătește zecile de mii de ore de muncă ale acelor sportivi. Respectă-i așa cum merită! Mai ales că vedetă e doar David Popovici. Andrei Cornea și Marian Enache, de pildă, au câștigat și ei aurul la proba de dublu vâsle. Îi recunoașteți dacă-i vedeți pe stradă? Eu recunosc că nu-i recunosc. Și nu e vina lor. Și echipajul feminin de 8 plus 1 a luat aurul. Pe fetele acelea le recunoașteți pe stradă? Eu recunosc că nici pe ele nu le recunosc.

ADVERTISEMENT
Ciobanul care a găsit cadavrul tânărului George Smyth a murit în aceeași zonă...
Digi24.ro
Ciobanul care a găsit cadavrul tânărului George Smyth a murit în aceeași zonă și în același mod la doar câteva zile după descoperire

Pe lumea asta, există trei valori care te ridică deasupra celorlalți. Dacă dobândești una dintre ele, ești bun, dar, de cele mai multe ori, valoarea atinsă le atrage și pe celelalte două. Cele trei valori sunt Glorie, Bani, Putere. David Popovici le are deja pe primele două și cred că va avea și putere, măcar în sportul românesc. Dar celorlalți medaliați olimpici, dați-le banii, dacă v-ați lăudat cu gloria (”a mai luat țara o medalie, am avansat în clasamentul pe națiuni de la Olimpiadă!”) obținută de ei în contul României. Și mai e ceva de spus. Să vă fie rușine!

ADVERTISEMENT
Italienii l-au făcut
Digisport.ro
Italienii l-au făcut "praf" pe Radu Drăgușin. Cuvinte greu de digerat pentru fundașul român
„Aveam piciorul paralizat! Mă trezeam la 5:00 și plângeam în fiecare dimineață”. Daniel...
Fanatik
„Aveam piciorul paralizat! Mă trezeam la 5:00 și plângeam în fiecare dimineață”. Daniel Pancu, la un pas să se retragă la doar 28 de ani
Dan Șucu a plătit 3,5 milioane de euro pentru „canibalul” din Championship! Atacantul...
Fanatik
Dan Șucu a plătit 3,5 milioane de euro pentru „canibalul” din Championship! Atacantul a mușcat un adversar în timpul unui meci
Tactica învingătoare prin care FCSB a fost pusă la pământ de CFR Cluj....
Fanatik
Tactica învingătoare prin care FCSB a fost pusă la pământ de CFR Cluj. „Să nu ajungă mingile la Bîrligea”. Exclusiv
Tags:
Razvan Ioan Boanchis
Razvan Ioan Boanchis
Răzvan Ioan Boanchiș este editorialist pe zona de materiale sportive la Fanatik.ro. Acesta are o vastă experiență în presă și s-a făcut remarcat îndeosebi la Ziarul Național.
Parteneri
S-a convins după doar câteva etape! Radu Banciu a spus cine va câștiga...
iamsport.ro
S-a convins după doar câteva etape! Radu Banciu a spus cine va câștiga titlul în SuperLiga: 'Nu cred că există suspans pe această latură'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!