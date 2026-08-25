Răzvan Ioan Boanchiș, editorial despre banii datorați de ANS sportivilor români: „Și guvernele României merită medalii de aur. Pentru ingratitudine”

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David Popovici a semnalat o chestie definitorie pentru ingratitudinea noastră. Medaliații de la Olimpiada de la Paris nu și-au primit încă banii pentru performanțele din 2024. Din câte știu, 2024 n-a fost chiar alaltăieri sau săptămâna trecută. Popovici s-a folosit de faptul că are o notorietate mai mare decât ceilalți sportivi merituoși și bine a făcut.

Marcel Ciolacu și Ilie Bolojan sunt incompatibili, dar în speța asta sunt gemeni!

Discuția e pe mai multe paliere. Mulți vor întreba ”îți arde de sportivi? Dar despre pensionari, despre creșterea impozitelor, despre faptul că șase români din zece nu-și permit o vacanță de o săptămână de ce nu scrii?” Am scris și voi mai scrie. Mai mult, cred că opt români din zece nu-și permit o vacanță de o săptămână. Problema e că guvernele noastre nu-și respectă nici campionii, nici contribuabilii de rând.

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Din vara lui 2024, până acum, am avut guvernele Ciolacu și Bolojan. Cei doi premieri par incompatibili, dar în speța asta sunt gemeni. Și niciunul nu înțelege că nu dau de la ei. Dau pentru că au datoria să dea și pentru că abstracțiunile alea cu deficitul nu țin nici de foame naturală, nici de hrană spirituală. ”N-am” poate să spună oricine. Un premier trebuie să aibă, trebuie să cunoască soluțiile, și, dacă nu există soluții, trebuie să le inventeze. Trebuie să fie un creator, nu un contabil de C.A.P. care dă din umeri.

Prea puțin respect și recunoștință pentru campionii României

Din 9 medalii obținute la Olimpiada de la Paris, 7 au fost la probe care durează între două și cinci minute. Înot și canotaj. Dacă ai avut emoții câteva minute și te-ai bucurat alte câteva minute, plătește zecile de mii de ore de muncă ale acelor sportivi. Respectă-i așa cum merită! Andrei Cornea și Marian Enache, de pildă, au câștigat și ei aurul la proba de dublu vâsle. Îi recunoașteți dacă-i vedeți pe stradă? Eu recunosc că nu-i recunosc. Și nu e vina lor. Și echipajul feminin de 8 plus 1 a luat aurul. Pe fetele acelea le recunoașteți pe stradă? Eu recunosc că nici pe ele nu le recunosc.

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Pe lumea asta, există trei valori care te ridică deasupra celorlalți. Dacă dobândești una dintre ele, ești bun, dar, de cele mai multe ori, valoarea atinsă le atrage și pe celelalte două. Cele trei valori sunt Glorie, Bani, Putere. David Popovici le are deja pe primele două și cred că va avea și putere, măcar în sportul românesc. (”a mai luat țara o medalie, am avansat în clasamentul pe națiuni de la Olimpiadă!”) obținută de ei în contul României. Și mai e ceva de spus. Să vă fie rușine!