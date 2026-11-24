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La noi e contestată orice realizare. Ghetele de Aur obținute de dinamoviști (două a luat Dudu Georgescu, Cămătaru una, Mateuț una) nu fac excepție. Au fost contestate și Gheata de Argint a lui Coraș, și Gheata de Bronz a lui Pițurcă. Cele șase ghete le-au obținut fotbaliști români fără corespondent valoric de la Mutu și Chivu încoace. Iar Ghetele de Aur ale prolificului Dudu au fost mai contestate în România decât în străinătate. Expresia care circulă în lumea noastră bazată pe mica înțelegere și aproximare este „prima Gheată de Aur a lui Dudu a fost aproape pe bune”.

Dudu Georgescu și epoca marilor atacanți ai lui Dinamo

Adversarul tradițional al lui Dinamo e Steaua. E greu să vorbești despre blat la Dinamo-Steaua. În sezoanele în care a câștigat Ghetele de Aur, Dudu Georgescu a înscris Stelei trei goluri în cele patru meciuri de campionat. Dacă Stelei i-a marcat trei goluri, îi era imposibil să înscrie, uneori, câte două-trei goluri pe meci împotriva celorlalte echipe?

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Interesant e că în cele patru meciuri cu Steaua un fotbalist dinamovist a dat patru goluri. Acela a fost Mircea Lucescu. Și ajungem unde trebuie. În perioada lui Dudu, Dinamo a fost o mașină de centrări. Centrările le dădea Lucescu. La prima Gheată, lângă Dudu s-a aflat Dumitrache și echipa era împinsă de Dinu și de Radu Nunweiller.

La începutul anilor ’80, spre finalul carierei lui Dudu, centrările i le dădeau Orac și Țălnar. A doua perioadă o știu mai bine și nu exagerez când spun că mașina de centrări și de un-doi-uri (cu Dragnea, Mulțescu, Augustin și Custov în spatele atacanților Țălnar, Dudu și Orac) mergea atât de bine, încât Dudu rata dublu față de cât marca.

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Ghetele de Aur ale lui Dudu Georgescu și adevărul din spatele suspiciunilor de blat

Internazionale Milano poate să confirme. Inter a jucat foarte bine la București. Dar Dinamo a reușit un meci ofensiv strălucitor. Mai bun, poate, decât cel cu Hamburg. A marcat trei goluri, a dat două bare, a ratat un penalty și a lăsat pentru istoria fotbalului românesc lovitura aia liberă cu Țălnar ridicând mingea cu ambele călcâie pentru voleul sub transversală al lui Orac. Văzuseră faza la un turneu în Brazilia.

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Lui și nominalizările pentru Balonul de Aur îi oferă o posteritate mai bogată decât a fost viața lui după ce s-a lăsat de fotbal. Iar lui Dinamo îi rămâne amintirea unei epoci în care a avut „nouari” de o valoare irepetabilă în acest secol.

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Din 1968 până în 1990, vârfuri la Dinamo au fost Dumitrache, Dudu Georgescu, Cămătaru, Răducioiu. Și cum între Dudu și Cămătaru, adică vreo trei-patru ani, nu a existat nimeni de talia lor, mijlocașul Oneață Augustin a fost trimis vârf și a atins piedestalul celor patru în sezonul cu Hamburg, Minsk și Liverpool.

, că de nemurit, s-a nemurit singur de când era tânăr!