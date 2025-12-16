Răzvan Ioan Boanchiș explică de ce decizia FIFA care a scandalizat internetul este perfect normală: „Rețeta financiară Ronaldo. Și Ilie Năstase, mai mult ca perfectul”

ADVERTISEMENT

Ronaldo a luat trei etape de suspendare, după un cartonaș roșu, cu Irlanda, dar va juca la Mondiale. Pentru că FIFA a inventat suspendarea

cu suspendare sau suspendarea suspendată. mustrat tovărășește. Alt fotbalist, dacă făcea ce a făcut Ronaldo, ar fi beneficiat de clemență?

Rețeta financiară Ronaldo

Dacă îl chema Messi sau Mbappe sau Lamine Yamal – da! Altfel, nu. O să vă întrebați dacă e normal și o să vă scandalizez. Da, e normal. Dacă mă duc la un meci jucat de Inter Miami și nu e Messi pe teren, plec după cinci minute. Dacă nu e nici Beckham sau măcar nevastă-sa în tribună, plec înainte de minutul unu.

ADVERTISEMENT

După 2000, Campionatele Mondiale au fost găzduite de Germania și Brazilia, dar mai important e că au ajuns în Coreea de Sud/Japonia, Africa de Sud, Rusia, Qatar, SUA/Mexic/Canada. E evident că intrarea fotbalului pe cât mai multe piețe și vedetele contează mai mult decât ce se întâmplă pe teren.

Duckadam, brandul Stelei

Expresia ”primează unitatea grupului, vedeta noastră e echipa” reprezintă o marotă a antrenorilor. Antrenorii cer timp, iar patronii vor rezultate imediate și, în primul rând, bani, iar televiziunile vor spectacol, ca să-și recupereze investițiile.

ADVERTISEMENT

Compar situația cu Sevilla 1986. După ce Steaua a câștigat CCE, noi am fost supărați că s-a accidentat Duckadam. Dar nu aveam cum să înțelegem, în comunism, că Steaua își pierduse brandul din teren. Pentru mine, toți cei 13 de la Sevilla, plus Tudorel Stoica, absent în finală, erau vedete. Dar pe cine interesa ce crede un copil din Europa de Est?

ADVERTISEMENT

, era în Cartea Recordurilor. Și realizarea asta uriașă și irepetabilă a pus, pe nedrept, în umbră faptul că Steaua a făcut tiki-taka cu un sfert de secol înaintea tripletei Messi – Iniesta – Xavi.

Și Ilie Năstase, mai mult ca perfectul

Știți cine a fost cu 50 de ani înaintea lui Ronaldo? Ilie Năstase. În 1971 sau 1972, în turneul de la Nisa, Năstase trebuia să joace în primul tur cu un suedez. La 11 dimineața. În tribună, doi spectatori. Doi. Nu exagerez. Năstase a spus că el are 400 de spectatori doar la antrenament. Și nu poate să joace pentru doi.

ADVERTISEMENT

Alt tenisman ar fi fost eliminat. Organizatorii și-au dat seama că riscă să piardă rețeta financiară Năstase și au reprogramat meciul mai spre seară. Năstase n-a câștigat doar partida, ci și turneul la simplu. Nu mai știu dacă în același an, dar tot la Nisa, Năstase și Țiriac au fost învinși sau la un pas de a fi învinși la dublu de doi francezi obscuri.

Fiind sclipitor în business, Țiriac le-a spus organizatorilor (așa mi-a povestit Ilie) ”sunteți nebuni? Năstase e mâine în finala de simplu. Vă dați seama cât pierdeți dacă nu e și în aia de dublu?” Nu mai știu cum au întors-o francezii, dar cert e că Năstase, alături de Țiriac, a câștigat turneul și la dublu.

Am mai scris-o, o repet. Ilie Năstase a fost mai mult ca perfectul, sfidând orice gramatică a mingii. Ilie Năstase e rebelul care a transferat freamătul bulevardului la masa șefilor de Stat onorați să dea mâna cu el.