Răzvan Ioan Boanchiș face scut în jurul naționalei României în ziua meciului cu Cipru: „Lustra lui Mircea Lucescu"

Răzvan Ioan Boanchiș a sărit în apărarea lui Mircea Lucescu. Selecționerul naționalei României a fost aspru criticat după înfrângerea suferită în amicalul împotriva Canadei.
Razvan Ioan Boanchis
09.09.2025 | 11:50
Razvan Ioan Boanchis face scut in jurul nationalei Romaniei in ziua meciului cu Cipru Lustra lui Mircea Lucescu
Răzvan Ioan Boanchiș face apel la calm și îl apără pe Mircea Lucescu înaintea meciului naționalei României cu Cipru. Foto: sport.pictures.eu

Începutul anilor ’90. România a pierdut la Brașov un amical cu SUA. Scor 0-2. La Campionatul Mondial din 1994, echipa națională a învins SUA, țară gazdă a World Cup din acel an. Sâmbătă ne-a învins Canada cu 3-0. Tot într-un amical. Canada va fi printre gazdele mondialelor din 2026. Ce-ați zice dacă ne-am califica și am învinge Canada la ea acasă? Într-o partidă pe puncte.

Lustra lui Mircea Lucescu

Un joc amical pierdut poate fi și un câștig, pentru că îți arată ce puncte slabe ai. Azi avem meciul important. Peste cel împotriva Canadei se poate trece. Vreau să vă amintesc că greierii din livezile de măslini ale Ciprului au mai cântat în limba română pentru Mircea Lucescu.

S-a întâmplat în 1983, când România s-a calificat la Euro 1984. Și victoria a venit greu. Centrare Klein, gol Boloni, în minutul 78. Eu aștept să batem în Cipru. Știu că e foarte riscant ce scriu, mai sunt doar câteva ore până la meci, cam toată lumea e pesimistă, iar jucătorii de azi sunt mult sub cei din 1983.

Gândiți-vă ce arie de selecție avea Lucescu atunci. Pe fiecare post erau câte patru – cinci fotbaliști care ar fi avut loc în națională. Lucescu a folosit în prima parte a preliminariilor o combinată Craiova – Corvinul.

Lucescu a fost atacat ca pe vremea când îl torpilau Eugen Barbu, Vadim și Fănuș Neagu

În 1984, Dinamo a jucat o semifinală de Cupa Campionilor. În 1986, Steaua a luat Campionilor. Și Lucescu ne-a calificat cu tinerii de la Corvinul și cu o Craiova Maxima aflată la amurg – semifinala cu Benfica fusese în primăvara lui 1983.

Am urmărit reacțiile de după înfrângerea suferită împotriva Canadei. Lucescu a fost atacat ca pe vremea când îl torpilau Eugen Barbu, Vadim și Fănuș Neagu. Dar o făceau cu stil. Azi, oricine are pagină de facebook se crede pamfletar și gafează în scris mai grav decât a făcut Horațiu Moldovan, căruia măcar îi pare rău după ce a făcut.

Oamenii pricepuți la fotbal au fost decenți, au înțeles că Lucescu încearcă să selecționeze și să antreneze ce n-are ca și cum ar avea. Specialiștii în sport sunt foarte calmi când implicarea lor nu e directă.

Am văzut zeci de meciuri, la televizor, alături de fotbaliști importanți. Sunt calmi, discută fazele, caută soluții. Doar chibiții se urcă pe lustră. Echipa națională e o lustră cu vreo trei becuri funcționale, vreo cinci care pâlpâie, iar restul sunt arse. Lucescu încearcă să aprindă lustra, dar noi îl certăm ca și când ar avea nu știu ce candelabru.

Răzvan Ioan Boanchiș este editorialist pe zona de materiale sportive la Fanatik.ro. Acesta are o vastă experiență în presă și s-a făcut remarcat îndeosebi la Ziarul Național.
