Sport

Răzvan Ioan Boanchiș: FCSB și Dinamo au șanse mari să se întâlnească în baraj și șanse mici, la cum joacă

Răzvan Ioan Boanchiș scrie în Fanatik despre posibila confruntare între FCSB și Dinamo la barajul pentru UEFA Conference League.
Razvan Ioan Boanchis
12.05.2026 | 15:31
Razvan Ioan Boanchis FCSB si Dinamo au sanse mari sa se intalneasca in baraj si sanse mici la cum joaca
opiniile fanatik
Răzvan Ioan Boanchiș, editorial despre FCSB și Dinamo înaintea barajelor pentru cupele europene. Foto: sport.pictures.eu.
ADVERTISEMENT

Mai 1986. Steaua ia Cupa Campionilor. Duckadam a apărat patru lovituri de la 11 metri în finala de la Sevilla. Asta știe oricine. Steaua a fost omagiată și săptămâna trecută. Echipa care a jucat tiki-taka cu cel puțin un deceniu înaintea Barcelonei avea și o apărare de cartea recordurilor.

Răzvan Ioan Boanchiș: La cum joacă FCSB și Dinamo, șansele alea mari să joace la baraj se transformă în șanse mici

În ultimele cinci meciuri din CCE a luat un singur gol – în deplasare, cu Anderlecht. Și în următoarele trei săptămâni a fost învinsă de două ori de Dinamo (semifinalistă în Cupa Campionilor Europeni în 1984). În campionat (cu 2-1) și în finala Cupei (1-0). Cu recunoștință netrucată și respect nealterat pentru marii fotbaliști ai Stelei 1986, pentru mine succesoarea Stelei e FCSB.

ADVERTISEMENT

Buuuun. Mai departe. Suntem în mai 2026. Au trecut 40 de ani de la câștigarea CCE și două înfrângeri în trei săptămâni cu Dinamo. Mă uit la echipele și la jucătorii de azi și evit să jignesc pe cineva. Pun doar o întrebare, ca și cum m-aș adresa cu tandrețe unui fiu promițător, cândva. ”Ce deștept ai fost când erai copil! Nu puteai să rămâi copil?” Întrebarea ne atinge și pe noi, adolescenții și tinerii cu speranțe în 1989.

Acum sunt șanse mari ca FCSB și Dinamo să se întâlnească într-un baraj pentru Conference League. Dar la cum joacă, șansele alea mari se transformă în șanse mici. Pentru că nu m-aș mira s-o sfeclească una dintre ele. N-ar fi imposibil s-o sfeclească amândouă. După cum s-a mișcat în meciurile cu Slobozia și Csikszereda, FCSB ar merita să joace un baraj pentru a rămâne în Liga 1.

ADVERTISEMENT
Putin și-a scos fosta dirigintă la cină. A venit la volanul unui SUV...
Digi24.ro
Putin și-a scos fosta dirigintă la cină. A venit la volanul unui SUV Aurus să o ia de la hotel

Răzvan Ioan Boanchiș, dur cu noua siglă a lui Dinamo

Echipa e superb organizată, se vede că n-are antrenor. Dinamo stă și mai bine. Pe Dinamo scrie ”N-AM” de aproape 15 ani. N-are scouting, n-are marketing, n-are conducători, n-are stadion, dar și-a schimbat sigla.

ADVERTISEMENT
Cât a fost
Digisport.ro
Cât a fost "darul" la nunta anului în România. Ce sume au găsit în plicuri Andreea Bălan și Victor Cornea

Ne exasperează de vreo zece zile cu o pocitanie grafică situată între XXL (acel D pare decupat de pe tricoul unui ins de 150 de kilograme și aplicat pe o bluziță de mărimea S) și XXX (un miel scoate capul din fundiță și mai departe mă abțin să descriu). Dinamo ar trebui să-și facă o siglă sinceră. Cu cele trei litere și o cratimă pomenite mai sus. N-AM.

ADVERTISEMENT
Oficial! Lovitură teribilă pentru FCSB. Daniel Bîrligea, anunț de ultimă oră. Exclusiv
Fanatik
Oficial! Lovitură teribilă pentru FCSB. Daniel Bîrligea, anunț de ultimă oră. Exclusiv
“Sigla aia nouă e o porcărie!” Membru fondator la Dinamo, Dumitru Dragomir dă...
Fanatik
“Sigla aia nouă e o porcărie!” Membru fondator la Dinamo, Dumitru Dragomir dă de pământ cu Nicolescu: “Zici că e o țâță goală!”
Cum a ajuns Sorana Cîrstea o mare jucătoare în circuitul WTA. Afacerea care...
Fanatik
Cum a ajuns Sorana Cîrstea o mare jucătoare în circuitul WTA. Afacerea care a stat la originea lansării sale în tenis
Tags:
Razvan Ioan Boanchis
Razvan Ioan Boanchis
Răzvan Ioan Boanchiș este editorialist pe zona de materiale sportive la Fanatik.ro. Acesta are o vastă experiență în presă și s-a făcut remarcat îndeosebi la Ziarul Național.
Parteneri
Legenda Stelei a explicat de ce nu a fost aproape de Helmut Duckadam...
iamsport.ro
Legenda Stelei a explicat de ce nu a fost aproape de Helmut Duckadam în clipele grele ale acestuia: 'Să mă ierte'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!