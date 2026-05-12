Răzvan Ioan Boanchiș: FCSB și Dinamo au șanse mari să se întâlnească în baraj și șanse mici, la cum joacă

Mai 1986. Steaua ia Cupa Campionilor. Duckadam a apărat patru lovituri de la 11 metri în finala de la Sevilla. Asta știe oricine. . Echipa care a jucat tiki-taka cu cel puțin un deceniu înaintea Barcelonei avea și o apărare de cartea recordurilor.

Răzvan Ioan Boanchiș: La cum joacă FCSB și Dinamo, șansele alea mari să joace la baraj se transformă în șanse mici

În ultimele cinci meciuri din CCE a luat un singur gol – în deplasare, cu Anderlecht. Și în următoarele trei săptămâni a fost învinsă de două ori de Dinamo (semifinalistă în Cupa Campionilor Europeni în 1984). În campionat (cu 2-1) și în finala Cupei (1-0). Cu recunoștință netrucată și respect nealterat pentru marii fotbaliști ai Stelei 1986, .

Buuuun. Mai departe. Suntem în mai 2026. Au trecut 40 de ani de la câștigarea CCE și două înfrângeri în trei săptămâni cu Dinamo. Mă uit la echipele și la jucătorii de azi și evit să jignesc pe cineva. Pun doar o întrebare, ca și cum m-aș adresa cu tandrețe unui fiu promițător, cândva. ”Ce deștept ai fost când erai copil! Nu puteai să rămâi copil?” Întrebarea ne atinge și pe noi, adolescenții și tinerii cu speranțe în 1989.

Acum sunt șanse mari ca FCSB și Dinamo să se întâlnească într-un baraj pentru Conference League. Dar la cum joacă, șansele alea mari se transformă în șanse mici. Pentru că nu m-aș mira s-o sfeclească una dintre ele. N-ar fi imposibil s-o sfeclească amândouă. După cum s-a mișcat în meciurile cu Slobozia și Csikszereda, FCSB ar merita să joace un baraj pentru a rămâne în Liga 1.

Răzvan Ioan Boanchiș, dur cu noua siglă a lui Dinamo

Echipa e superb organizată, se vede că n-are antrenor. Dinamo stă și mai bine. Pe Dinamo scrie ”N-AM” de aproape 15 ani. N-are scouting, n-are marketing, n-are conducători, n-are stadion, dar și-a schimbat sigla.

(acel D pare decupat de pe tricoul unui ins de 150 de kilograme și aplicat pe o bluziță de mărimea S) și XXX (un miel scoate capul din fundiță și mai departe mă abțin să descriu). Dinamo ar trebui să-și facă o siglă sinceră. Cu cele trei litere și o cratimă pomenite mai sus. N-AM.