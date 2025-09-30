Răzvan Ioan Boanchiș, ferm cu privire la regula U21: „De ce are și nu are dreptate Mandorlini”

„regula Under 21 este una halucinantă, te condiționează”. Întrerup puțin citatul. Orice regulă te condiționează, italianul n-a descoperit nimic. Mai departe. Din cauza regulii U21 „ai jucători pe care nu poți să îi folosești. Nu cred că este o regulă bună, trebuie schimbată”. Aici îi dau dreptate lui Mandorlini. Și comuniștii aveau regula U21, dar de la Divizia B în jos.

ADVERTISEMENT

CFR Cluj și FCSB și-au neglijat centrele de copii și juniori

Pe de altă parte, echipele noastre de vârf (CFR Cluj și FCSB) suferă din cauza regulii U21 pentru că și-au neglijat centrele de copii și juniori, bazându-se doar pe transferuri. Echipele mici și-au promovat tinerii. Aș vrea ca asta să fie o laudă, însă nu e. Mi se pare trist că apelezi la juniori fiindcă n-ai avut bani de transferuri. Și echipele mari, și alea mici au același păcat. Ar fi trebuit să creadă în tinerii ăia și să investească în ei, nu să-i titularizeze din obligație (CFR Cluj și FCSB) sau de nevoie.

Din păcate, așa-i la noi în toate domeniile. La fotbal, când ai 18 ani, ți se spune că ești prea tânăr. Când ai 30 de ani, ți se spune că e cazul să-i mai lași și pe ăia tineri. Fără să se uite nimeni până la ce vârstă au ajuns să joace Messi, C. Ronaldo și Ibrahimovici sau tenismenii care au câștigat cele mai multe turnee de Grand Slam în ultimii 15 ani.

ADVERTISEMENT

Pentru mine, regula U21 a fost marcată, încă de la apariție, de vorbele lui Paul Morand: „Viitorul tineretului e bătrânețea”. Am mai scris pe temă, dar n-ajunge. Repet. A și Balaci la 17 ani în națională pentru că aveau valoare, nu fiindcă i-ar fi împins cineva. Pele, la 17 ani, a ieșit campion mondial, a înscris două goluri în semifinală și două în finală. A fost un supraom al fotbalului, nu un pilos al federației braziliene.

„Trebuie să fie obligatoriu pe tren șapte sau opt jucători români”

Campionatului nostru îi trebuie reguli stimulatoare și protective, nicidecum încorsetări cum e asta cu tinerelul sub 21 de ani băgat cu japca și privit pieziș în vestiar. Prima regulă. Cea ideală. Trebuie să fie obligatoriu pe teren șapte sau chiar opt jucători români. V-am avertizat că e ideală. Nu se poate aplica în contextul, în interiorul U.E. A doua regulă ar merge. Fiecare echipă să aibă pe teren doi fotbaliști crescuți în curtea clubului.

ADVERTISEMENT

Dacă s-ar aplica ambele reguli am salva și echipa națională. Minimum șapte titulari români, doi fiind produse 100% ale clubului. Și a treia chestie, fiindcă e facultativă și nu pot să o consider regulă. Bagi mulți puști pe teren și doi bătrâni, ca să le arate drumul. ”Viitorul” lui Hagi a mers la un moment dat pe schema asta. Dar știți cine a procedat așa înaintea lui Hagi? Mircea Lucescu. La Hunedoara. Bătrânii erau Lucescu și Dumitrache.