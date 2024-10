Răzvan Ioan Boanchiș îi răspunde patronului de la FCSB: „Cred că Gigi Becali m-a confundat cu Radu Banciu”

Domnul că am zavistie în mine și că i-aș dori moartea, Doamne ferește! Dumnealui probabil a uitat sau nu a știut ce am publicat în „Național”, în data de 16.11.2014, când erau atacate cărțile scrise la închisoare.

Răzvan Ioan Boanchiș: „Am fost atacat și eu, prin ricoșeu și asociere cu Becali”

Și am fost atacat și eu, prin ricoșeu și asociere cu el. Ar fi suficient să amintesc titlul – „Gigi Becali, scriitor într-o lume sălbăticită prin decreștinare și corporatism”. Dar voi da și un citat.

„Gigi Becali a scris o carte, iar prostoboii din presă s-au apucat să-l ironizeze. (…) ‘Muntele Athos, Patria Ortodoxiei’ nu-l transformă pe Gigi Becali într-un scriitor, dar sunt convins că el nu și-a propus asta.

Un sufletist de acțiune lasă un document important, editat în condiții grafice excepționale (Editura Saeculum.I.O), despre pelerinajele lui la Muntele Athos.

Deși Becali le mulțumește preoților, care >, cartea nu se citește ca o lucrare patristică. Este accesibilă, doldora de informații ce nu pot fi culese decât din miezul lumii monahale, și se parcurge ca un ghid turistic, ca să mă exprim laic.

Ilustrația este de album de artă, fotografiile foarte izbutite, însoțind pilde legate de smerenie și de ctitori. Becali a deprins învățăturile preoților și a pus în pagină, cu ajutorul acestora, istorii despre boieri și domnitori români locuiți de Dumnezeu”.

Răzvan Ioan Boanchiș: „Am trecut peste coliziunea publică de acum 17 ani cu Gigi Becali”

Unde-i „zavistia” mea? Tot de zavistie ține și faptul că am scris sau am spus, oriunde am avut ocazia, că ? Am avut cu Gigi Becali un conflict deschis, tot la emisiunea FANATIK. Dar s-a întâmplat în 2007. Rezultatul calculului 2024 minus 2007 e bun pentru sănătate.

Eu, un creștin mai puțin inițiat decât domnul Becali, am trecut peste coliziunea publică de acum 17 ani. Și vreau să cred că, săptămâna trecută, când mi-a zis-o pe-aia cu zavistia, domnul Becali m-a confundat cu Radu Banciu.

Cât despre acele cărți din pușcărie, îmi mențin părerea din 2014. Legea le-a permis acelor oameni să scrie cărți. N-au făcut ei legea.