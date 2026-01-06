Sport

Răzvan Ioan Boanchiș îl compară pe Donald Trump cu președinții români după ultima investiție a liderului SUA: „Trump și sporturile feroce”

Răzvan Ioan Boanchiș a comentat în Fanatik ultima decizie a lui Donald Trump. Liderul SUA a fost comparat cu foștii președinți ai României după ce s-a hotărât să facă o investiție controversată.
Razvan Ioan Boanchis
06.01.2026 | 12:00
Razvan Ioan Boanchis il compara pe Donald Trump cu presedintii romani dupa ultima investitie a liderului SUA Trump si sporturile feroce
opiniile fanatik
Donald Trump pregătește o investiție masivă la Casa Albă. Ce legătura are Donald Trump. Foto: hepta.ro.
ADVERTISEMENT

Ce sunt doi oameni care își dau de șase unul altuia? Prim-miniștri prin rotație. Poanta nu-mi aparține. Îl invidiez pe ăla care a scos-o. E de pe vremea domnilor Ciucă și Ciolacu, L. Orban și Câțu. Șefii lumii sunt peste premierii români, normal. Fiind probabil invidios pe judokanul Putin, Trump vrea să organizeze gale MMA la Casa Albă. Am citit știrea despre Trump în FANATIK și am schimbat subiectul textului de azi, fiindcă îmi propusesem să scriu ceva legat de barajul cu Turcia.

Donald Trump, investiție de 23 de milioane de dolari

Președintele american e prieten cu Connor McGregor, va investi 23 de milioane de dolari într-o companie a luptătorului și va organiza un eveniment UFC la Casa Albă. Comparațiile cu președinții noștri sunt inevitabile. Despre calitățile de sportiv ale lui Nicușor Dan mă abțin să scriu.

ADVERTISEMENT

Iohannis cel elocvent ca un Trabant practică sporturi boierești (golf, tenis – la federația de tenis s-a implicat mai mult decât era cazul). Ion Iliescu a fost apropiat de mai multe sporturi și a făcut pentru acestea ce a făcut și în politică – de toate și nimic.

Decentul Emil Constantinescu a fost de-a dreptul destrăbălat în fotbal, declarând că, în tinerețe, a bătut mingea cu Dobrin la Pitești. O bătuse atât de bine, încât s-a dus la Săftica, a vrut să o jongleze în fața fotbaliștilor din echipa națională, a călcat pe ea și a căzut, dar nu în sondaje, ci în fund.

ADVERTISEMENT
Ca-n filme: doi români au furat un seif dintr-o stațiune de schi austriacă....
Digi24.ro
Ca-n filme: doi români au furat un seif dintr-o stațiune de schi austriacă. L-au târât pe pârtie, până la mașină

Pentru Gala Bute au plătit Udrea și Obreja

L-am lăsat pe Băsescu la urmă. Încercatul matelot n-are nicio vină că Elena Udrea a organizat Gala Bute? Pentru Gala Bute au plătit Udrea și Obreja. Rudel Obreja s-a și prăpădit. Ce m-a deranjat e că Udrea, după ce și-a luat pedeapsa, a fost abandonată și de ”intelectualii lui Băsescu.’

ADVERTISEMENT
Transformarea totală a lui Gică Hagi. Ianis:
Digisport.ro
Transformarea totală a lui Gică Hagi. Ianis: "Nu l-am văzut niciodată așa"

Am scris atunci un text intitulat ”Nuțico, unde-s lichelele care-ți lingeau inele?” Și o întrebam ”la ce te așteptai? Cu banii publici nu mai jonglezi, bovarismele de Evita Peron nu mai interesează pe nimeni, farmecul tău e la lichidare.”

Trump lovește primul, cum s-ar spune în sporturile de contact

Revenind la Trump, toate acțiunile lui sunt pe liziera prostului gust cu avangardismul. Dar important e că vine cu mereu cu ceva nou. Lovește primul, cum s-ar spune în sporturile de contact. Și n-are nicio apăsare, nu-l reține nicio ancoră culturală.

ADVERTISEMENT

Giuliano Da Empoli l-a descris perfect în ”Vremea prădătorilor”. ”O imagine cu Trump cu o carte în mână, nu cu o tabletă sau un hamburger, ar fi una dintre cele mai năstrușnice deep fakes ce pot fi scornite.”

Președinții noștri (chiar și Băsescu) sunt oameni citiți. Și la ce le-a folosit? Lumea de azi te învață că, decât să citești o carte, mai bine furi un tablou dintr-un muzeu.

Surpriză de proporții! Antrenorul și-a luat adio de la fosta echipă la conferință...
Fanatik
Surpriză de proporții! Antrenorul și-a luat adio de la fosta echipă la conferință și a anunțat că va prelua Chelsea: „E ceva ce nu pot refuza”
Costel Gâlcă i-a făcut „botezul” lui Daniel Paraschiv! Ce l-a nemulțumit pe antrenor...
Fanatik
Costel Gâlcă i-a făcut „botezul” lui Daniel Paraschiv! Ce l-a nemulțumit pe antrenor la noul transfer al Rapidului. Video
Andre Duarte, primul interviu la FCSB: „Îmi place să joc sub presiune!”. „Imun”...
Fanatik
Andre Duarte, primul interviu la FCSB: „Îmi place să joc sub presiune!”. „Imun” la criticile lui Gigi Becali?! Ce spune de scandalul cu Ujpest. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Razvan Ioan Boanchis
Razvan Ioan Boanchis
Răzvan Ioan Boanchiș este editorialist pe zona de materiale sportive la Fanatik.ro. Acesta are o vastă experiență în presă și s-a făcut remarcat îndeosebi la Ziarul Național.
Parteneri
Scene neverosimile la Digi Sport! Gigi Becali a izbucnit la adresa lui Radu...
iamsport.ro
Scene neverosimile la Digi Sport! Gigi Becali a izbucnit la adresa lui Radu Banciu în direct: 'Om nebun!'. Ce i-au răspuns cei prezenți în platou
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!