Răzvan Ioan Boanchiș îl pune pe Traian Băsescu față în față cu evenimentele istorice: „Mai subțire cu fotbalul nostru, că e curat, spălat și apretat pe lângă politică”

După ce , fostul președinte a replicat „orice infractor crede că îl urmărește președintele”. Așa e. Unii cred. Dar prigoniții știu.

Răzvan Ioan Boachiș, răspuns dur pentru Traian Băsescu

Domnule Băsescu, spuneți-ne cum îl cheamă pe președintele care a cerut „să se termine cu golanii din fotbal!”?. S-a întâmplat cumva în 2009? Că am îmbătrânit și eu, și dumneavoastră. Unul dintre noi în scris, celălalt în rele. Acel președinte era cumva un încercat matelot? Oricum, domnule Băsescu, vă felicit că ați întărit justiția până s-a întors împotriva dumneavoastră și v-au intrat la pușcărie rudele și anturajul.

Mai am o întrebare, domnule Băsescu. Ce își propune un om care vrea să se facă vameș sau arbitru de fotbal sau chelner sau – tantanaaaa! – marinar și primar? Își propune să lupte împotriva corupției, bineînțeles. Cât despre combinații și blaturi, sunt convins că știți, domnule fost primar al Capitalei și președinte de veselă amintire, că s-au făcut blaturi și în Franța, și în Italia, și în Spania. Iar acele țări au fost campioane mondiale la fotbal. Istoria lumii geme de blaturi. Războaiele s-au sfârșit în urma unor blaturi care se cheamă armistiții.

„Combinațiile” din fotbalul internațional, demascate de Răzvan Ioan Boanchiș

Fotbalul românesc cel atât de hulit e un cămin de fete mari pe lângă lupanarul fotbalistico-politic mondial. Vin cu un exemplu. Infantino și Ceferin au fost impuși la Moscova, în 2015, când s-au întâlnit acolo vreo 20 de reprezentanți ai federațiilor din sud-estul Europei. Tatăl lui Ceferin a fost avocatul celui mai puternic om al Estului (din acea perioadă) și, poate că nu întâmplător, Rusia a primit Campionatul Mondial din 2018. Sună a teoria conspirației, dar Infantino a fost pus de americani și – „voila de vezi!”, pură coincidență – SUA vor organiza Campionatul Mondial din 2026.

Hai că m-am enervat! Încă una și gata. Platini a avut probleme mari cu Justiția pentru că a mers pe mâna unuia (Sarkozy) care avea probleme și mai mari și a dat Campionatul Mondial din 2022 Qatarului, care concura cu puterile anglo-saxone, euro-atlantice și tot așa.

, că e curat, spălat și apretat pe lângă politică!