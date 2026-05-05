Sport

Răzvan Ioan Boanchiș, ironic cu noua siglă a lui Dinamo: „Un cap de miel la cuptor și un D rotunjit la pedichiură”

Editorialistul Răzvan Ioan Boanchiș scrie în Fanatik despre schimbarea majoră de la Dinamo! Clubul din Ștefan cel Mare va avea o nouă siglă din sezonul următor.
Razvan Ioan Boanchis
05.05.2026 | 17:40
Razvan Ioan Boanchis ironic cu noua sigla a lui Dinamo Un cap de miel la cuptor si un D rotunjit la pedichiura
opiniile fanatik
Răzvan Ioan Boanchiș a comentat schimbarea istorică de la Dinamo! Ce a scris despre noua siglă a clubului. Foto: colaj Fanatik.
ADVERTISEMENT

Într-un fotbal în care echipele blazonate investesc bani și orgolii în procese pentru siglă și palmares, conducătorii lui Dinamo au scos câinii roșii de pe siglă și i-au înlocuit cu un cap de miel la cuptor. Și cu un D ce pare regretul unui analfabet digitalizat că nu se mai studiază caligrafia în școli și dumnealui a fost nevoit să o descopere în propria bibliotecă.

Răzvan Ioan Boanchiș comentează noua siglă a lui Dinamo

Și în propria galerie de artă. Adică pe smartphone. Acel D finisat ca o plăcuță cornoasă le-ar face invidioase pe multe pedichiuriste care-și desfășoară prodigioasă activitate în garsoniere de la periferia metropolei Făurei. Dar să nu fim exclusiviști. Litera D de pe sigla nicolesciană a lui Dinamo ar putea ocupa și o copertă. Nu chiar de album de artă dedicat unor Dali, Degas, Durer, fiindcă șefii lui Dinamo sunt de la Da Vinci în sus, ci pe coperta unui album cu pozele de la sfârșitul clasei a treia, realizat de o fetiță pe care o cheamă Daniela sau Dorina.

ADVERTISEMENT

Cea mai bună prezentare a capodoperei a făcut-o președintele (sau ce o fi acest vizionar) lui Dinamo. Sunt multe chestii care țin de un proces de rebranding corect, structurat și care a continuat cu o identitate de brand, un manual de brand, după care a continuat în ultimele șase luni cu înregistrarea mărcii, pentru că este un proces foarte anevoios și destul de riguros”.

Acest discurs profund l-ar fi convins și pe răposatul Nicu Galerie, un intelectual desăvârșit, care își trecuse în istoricul carierei calitatea de a sonda clarobscurul, deoarece soră-mea a dat la facultate, să moară mama!”. Cuvântarea ținută de frământatul erudit Nicolescu în giboneza corporatistă merită o atenție și o traducere speciale.

ADVERTISEMENT
Nicușor Dan, primele declarații după demiterea Guvernului Bolojan
Digi24.ro
Nicușor Dan, primele declarații după demiterea Guvernului Bolojan

E ceva la nivelul apoftegmei m-am dus la coadă la lapte și nu era lapte”. O atenție aparte merită și inspirata formulare un proces destul de riguros”. Rigoarea nu merge cu destul de” și alte aproximații. Rigoarea e ca onoarea. Onoarea nu e multă sau puțină. Onoarea o ai sau nu o ai. Rigoarea domnului Nicolescu e destul de aproape cât de cât foarte bunicică.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali a votat moțiunea de cenzură și n-a stat pe gânduri:
Digisport.ro
Gigi Becali a votat moțiunea de cenzură și n-a stat pe gânduri: "Niciodată în viața lor n-o să fie la guvernare!"
Noua siglă a celor de la Dinamo. Sursa: SportsNet
Noua siglă a celor de la Dinamo. Sursa: SportsNet
Neluțu Varga, prima reacție despre plecarea lui Daniel Pancu de la CFR Cluj...
Fanatik
Neluțu Varga, prima reacție despre plecarea lui Daniel Pancu de la CFR Cluj la Rapid. Exclusiv
Salariul lui Daniel Pancu la Rapid! Ce contract semnează și obiectivele pe care...
Fanatik
Salariul lui Daniel Pancu la Rapid! Ce contract semnează și obiectivele pe care i le-a fixat Dan Șucu. Exclusiv
„Atanas, ești mai mult Trică decât Balaci!“ Atacantul lui U Cluj a răspuns...
Fanatik
„Atanas, ești mai mult Trică decât Balaci!“ Atacantul lui U Cluj a răspuns fanilor olteni după ce a făcut apel la „frații de la Dinamo“
Tags:
Razvan Ioan Boanchis
Razvan Ioan Boanchis
Răzvan Ioan Boanchiș este editorialist pe zona de materiale sportive la Fanatik.ro. Acesta are o vastă experiență în presă și s-a făcut remarcat îndeosebi la Ziarul Național.
Parteneri
E dorit de Rapid și CFR, dar preferă varianta Cluj din cauza lui...
iamsport.ro
E dorit de Rapid și CFR, dar preferă varianta Cluj din cauza lui Angelescu! Discuția decisivă are loc miercuri: 'Era o lovitură'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!