Răzvan Ioan Boanchiș, ironic cu noua siglă a lui Dinamo: „Un cap de miel la cuptor și un D rotunjit la pedichiură”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Răzvan Ioan Boanchiș comentează noua siglă a lui Dinamo

Într-un fotbal în care echipele blazonate investesc bani și orgolii în procese pentru siglă și palmares, și i-au înlocuit cu un cap de miel la cuptor. Și cu un D ce pare regretul unui analfabet digitalizat că nu se mai studiază caligrafia în școli și dumnealui a fost nevoit să o descopere în propria bibliotecă.

Și în propria galerie de artă. Adică pe smartphone. Acel D finisat ca o plăcuță cornoasă le-ar face invidioase pe multe pedichiuriste care-și desfășoară prodigioasă activitate în garsoniere de la periferia metropolei Făurei. Dar să nu fim exclusiviști. Litera D de pe sigla nicolesciană a lui Dinamo ar putea ocupa și o copertă. Nu chiar de album de artă dedicat unor Dali, Degas, Durer, fiindcă șefii lui Dinamo sunt de la Da Vinci în sus, ci pe coperta unui album cu pozele de la sfârșitul clasei a treia, realizat de o fetiță pe care o cheamă Daniela sau Dorina.

(sau ce o fi acest vizionar) lui Dinamo. „Sunt multe chestii care țin de un proces de rebranding corect, structurat și care a continuat cu o identitate de brand, un manual de brand, după care a continuat în ultimele șase luni cu înregistrarea mărcii, pentru că este un proces foarte anevoios și destul de riguros”.

Acest discurs profund l-ar fi convins și pe răposatul Nicu Galerie, un intelectual desăvârșit, care își trecuse în istoricul carierei calitatea de a sonda clarobscurul, deoarece „soră-mea a dat la facultate, să moară mama!”. Cuvântarea ținută de frământatul erudit Nicolescu în giboneza corporatistă merită o atenție și o traducere speciale.

E ceva la nivelul apoftegmei „m-am dus la coadă la lapte și nu era lapte”. O atenție aparte merită și inspirata formulare „un proces destul de riguros”. Rigoarea nu merge cu „destul de” și alte aproximații. Rigoarea e ca onoarea. Onoarea nu e multă sau puțină. Onoarea o ai sau nu o ai. Rigoarea domnului Nicolescu e destul de aproape cât de cât foarte bunicică.