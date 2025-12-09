Răzvan Ioan Boanchiș, mesaj manifest de ziua de naștere a lui Ionuț Lupescu: „Un fotbal prea bun față de cifrele lui caricaturale”

ADVERTISEMENT

Sunt bune și centurile de socializare la ceva. M-au alertat că pe 9 decembrie (adică azi!) s-a născut Ionuț Lupescu. Și mi-am adus aminte de un telefon al lui Răducioiu. S-a întâmplat în urmă cu vreo șapte ani: „Te-a sunat Johann, dar nu i-ai răspuns. Vrea să te invite la lansarea candidaturii lui la FRF”.

Ionuț Lupescu, legendă la Bayer Leverkusen

Nu știam numărul din Elveția al lui Lupescu, de-aia n-am răspuns. Și m-am bucurat că Răducioiu, eternul copil frumos al fotbalului românesc, îi spune lui Lupescu – Johann.

ADVERTISEMENT

Am un sfat pentru fotbaliștii din echipa națională de azi. Să caute pe Wikipedia și să vadă ce cifre are Lupescu la Bayer Leverkusen. Pe vremea aia, o echipă putea să folosească maximum trei străini. Între 1990 și 1996, Lupescu a jucat 184 de meciuri pentru Leverkusen în Bundesliga. Asta înseamnă că a fost mereu titular, nu s-a accidentat, nu a fost suspendat.

Fotbalul românesc, plin de probleme înainte de barajul Turcia – România

, foarte bine, sigur că vrem. Dar haideți să ne uităm ce cifre au fotbaliștii de azi. Și să le comparăm cu ale lui Lupescu de atunci. Nu cred că au șanse să-l concureze nici cei din campionatul intern. Despre internaționalii noștri din alte țări nu vreau să amintesc, deși ar trebui să o fac, pentru că multe echipe din Europa au în primul 11 câte opt sau nouă străini.

ADVERTISEMENT

În condițiile astea, să știți că fotbalul românesc a avut un an bun. Două echipe în grupele unei cupe europene, iar . Înaintea fiecărui meci al echipei naționalei, trecem cu superficialitate peste o declarație a lui Mircea Lucescu. „Câțiva fotbaliști sunt accidentați și câțiva nu joacă la echipele de club din diverse motive”. Și mai sunt câțiva mofturoși, plus câțiva care prind mai greu ce le cere Lucescu, dar selecționerul are eleganța să nu povestească și despre ei.

ADVERTISEMENT

Să nu uităm de întâmplările hazlii, chiar caricaturale, petrecute în fiecare etapă de campionat. Întâmplările alea aprovizionează presa, dar deșertifică echipa națională. Expresia „pe ăștia îi avem, cu ăștia defilăm” e depășită. Corect mi s-ar părea să spunem „situația asta o avem și ne facem că nu o vedem”. Nu poți să antrenezi hazardul.