Răzvan Ioan Boanchiș nu-i dă nicio șansă lui Gică Hagi la EURO 2028: „Cu ce are azi, va strânge 7-8 puncte!”

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Începutul anilor ’90. Dinamo a vândut echipa făcută de Mircea Lucescu, dar, cu banii luați (de alți bani cheltuiți aiurea mă prefac că am uitat), Ianul a reușit una dintre cele mai bune campanii de transferări de după Revoluție. Au venit fotbaliști de valoare, așa explicându-se faptul că Dinamo a eliminat-o pe Sporting Lisabona și a jucat de la egal la egal cu Olympique Marseille (0-0 pe stadionul 23 August). Pe urmă a stricat Ianul tot, dar asta-i altă discuție.

Răzvan Boanchiș, paralelă între România de acum și Dinamo de la începutul anilor ’90

Antrenor era Halagian și director tehnic fusese adus Rinus Israel. Fost mare fotbalist (câștigător al CCE și al Cupei Intercontinentale), om rafinat. Însușirile astea îl făceau să pară din stratosferă, într-un fotbal în care frazele începeau cu „auzi, bre!” și „lasă-mă, nea!”. Măruntaiele echipei le cunoștea Halagian, nicidecum Rinus Israel.

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Înaintea unui antrenament, Rinus Israel a ținut un discurs. În 1990, fostul mare fotbalist se exprima ca șefii de corporații de azi, dar olandezul avea și miez, nu mesteca lozinci. În patru-cinci minute a făcut strategia pentru un cincinal. Secunzii lui Halagian i-au suflat acestuia: „Impune-te, Armene, spune și tu ceva!”. O fi fost Halagian dintr-o bucată, dar avea minte, sarcasm și simțul proporțiilor. Așa că a răspuns: „Ce să mai spun, mă? Că a zis ăsta tot!”.

La fel m-am simțit ieri dimineață. Îi felicit pe toți cei care s-au pronunțat despre Hagi și jucătorii echipei naționale. E bine că știu să conteste și era foarte bine dacă 90% dintre păreri ar fi valorat mai mult decât un șut pe lângă poartă.

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Domnii fotbalagii vor pleca la cluburile lor. Cei de la echipele din țară vor coborî la nivelul colegilor care nu sunt internaționali. Cei din străinătate vor fi rezerve sau vor fi lăsați în tribune. Până duminică, toți vor uita de echipa națională, pentru că așa e viața, altele sunt prioritățile.

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„Unde nu-i, doar România cere”

. Și va rămâne singur. Nu, nu îl victimizez. Așa sunt selecționerii între convocările la lot. A chemat 32 de jucători. Toată lumea îi transmite că ar trebui să mizeze pe maximum 25. Așa i-aș transmite și eu. În scris.

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Dacă aș vorbi la telefon cu un prieten, aș zice că care merită să fie chemați și la meciurile din noiembrie. E mai mult decât nimic, dar în clasament n-avem nimic.

Și îmi e greu să cred că poți pleca de la zero puncte în patru meciuri oficiale și să câștigi la primăvară trei puncte, și alte trei puncte, și un punct chinuit, și încă trei puncte, și mai pierzi un meci, dar câștigi altul și tot așa până strângi peste 20 de puncte, care te pot duce la Euro 2028. De unde nu-i, doar România cere.

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Are Hagi 20 de jucători de talie europeană, ca să facă peste 20 de puncte? Cu ce are azi, va strânge șapte-opt puncte în preliminariile pentru Euro.