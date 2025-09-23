Sport

Răzvan Ioan Boanchiș, opinie categorică după ce Mitriță și-a luat adio de la națională: „Vrea și meci de retragere? Mă face să râd”

Răzvan Ioan Boanchiș a scris în Fanatik despre retragerea lui Alex Mitriță de la echipa națională. Opinie dură a editorialistului.
Razvan Ioan Boanchis
23.09.2025 | 15:30
Razvan Ioan Boanchis opinie categorica dupa ce Mitrita sia luat adio de la nationala Vrea si meci de retragere Ma face sa rad
opiniile fanatik
Editorialistul Răzvan Ioan Boanchiș, opinie fermă după retragerea lui Mitriță de la echipa națională. Foto: sport.pictures.eu.

Tatăl lui Lamine Yamal a făcut scandal fiindcă băiatul lui a prins ”doar” locul doi în clasamentul ”Balonului de Aur”, iar la noi e scandal pentru că s-a retras Mitriță de la echipa națională. Yamal are 18 ani, Mitriță 30. Românul cel mai bine poziționat în cursa pentru ”Balonul de Aur” a fost Hagi, locul patru în 1994. Pentru spanioli locul doi obținut de Yamal e o înfrângere.

ADVERTISEMENT

Mitriță vrea și meci de retragere? ”Gala Mitriță”

Retragerea lui Mitriță mă face să râd și nu vă ascund motivul. Îmi aduc aminte de Alex Ștefănescu, un critic literar septuagenar și supraponderal, care a anunțat în glumă, la o lansare de carte, că se retrage ”din viața amoroasă.”

Iar Nicolae Manolescu a întrebat ”din care viață amoroasă?” Ce performanțe are Mitriță la echipa națională ca să anunțe că nu va mai juca pentru România? Poate vrea și meci de retragere – ”Gala Mitriță”.

ADVERTISEMENT

Hagi și, dacă ați uitat, Ionuț Lupescu au anunțat că se retrag de la echipa națională. Hagi a revenit după un an, Lupescu după doi. Hagi a jucat la șase turnee finale, Lupescu la patru. La câte turnee finale a fost Mitriță? Mulțumesc.

N-am nimic cu Mitriță, știe cu mingea, însă putea să tacă

Am amintit de Yamal. Dacă avea a suta mia parte din valoarea lui Yamal, Mitriță ar fi jucat la Euro. Nu la Euro 2024. La Euro 2016. Hagi la 19 ani, Liță Dumitru și Răducioiu la 20 au prins meciuri ca titulari la turnee finale. N-am nimic cu Mitriță, știe cu mingea, însă putea să tacă.

ADVERTISEMENT
Ziua în care unei țări NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a...
Digi24.ro
Ziua în care unei țări NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a doborî un avion rusesc Su-24

Da, e greu să vii din China, aici are dreptate, dar poate că peste un an sau doi se va întoarce în Europa. Și poate că va reveni la echipa națională. Șansele sunt mici. Are 30 de ani și dezvoltă o estetică a anilor ’70-’80.

ADVERTISEMENT
Cum l-a numit Ousmane Dembele pe Lamine Yamal, după gestul făcut de spaniol...
Digisport.ro
Cum l-a numit Ousmane Dembele pe Lamine Yamal, după gestul făcut de spaniol la finalul ceremoniei

Și aici nu mă refer la orfevrieri ca Dumitrache, Dobrin, Marcel Răducanu, Balaci, Cârțu, Orac, Gabor. Mitriță e sub Giuchici, Marin Barbu ”Magiun” și Fane Petcu, talente uriașe, dar fără cariere internaționale.

Rapidul era în B pe vremea aia, dar Nae Manea, Ion Ion, Ștefan Popa și ”Bimbo Cobra” Paraschiv mingicăreau cu un farmec pe care Mitriță nu l-a atins. Te retragi, domnu’ Mitriță? De unde? Ce ai realizat la echipa națională? Ai stat acoperit, ești spion? Ai fost în adormire, ești mason?

ADVERTISEMENT
Marius Şumudică a început să plângă imediat după ce a ieşit din direct:...
Fanatik
Marius Şumudică a început să plângă imediat după ce a ieşit din direct: “Este foarte afectat de ceea ce s-a întâmplat în Giuleşti! Sunt oameni care pun suflet la Rapid”
Lovitură financiară pentru Gigi Becali! Suma uriaşă care intră în conturile FCSB în...
Fanatik
Lovitură financiară pentru Gigi Becali! Suma uriaşă care intră în conturile FCSB în septembrie: “Banii pe Coman şi de la UEFA”
Marius Şumudică i-a propus un jucător din SuperLiga lui Gigi Becali: “L-am remarcat...
Fanatik
Marius Şumudică i-a propus un jucător din SuperLiga lui Gigi Becali: “L-am remarcat şi eu! Are încredere în el, se distra cu fundaşii Rapidului”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Razvan Ioan Boanchis
Razvan Ioan Boanchis
Răzvan Ioan Boanchiș este editorialist pe zona de materiale sportive la Fanatik.ro. Acesta are o vastă experiență în presă și s-a făcut remarcat îndeosebi la Ziarul Național.
Parteneri
N-a mai suportat implicarea lui Gigi Becali și și-a dat demisia: 'Nu pot...
iamsport.ro
N-a mai suportat implicarea lui Gigi Becali și și-a dat demisia: 'Nu pot să explic decizii care nu sunt ale mele'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!