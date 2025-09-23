Răzvan Ioan Boanchiș, opinie categorică după ce Mitriță și-a luat adio de la națională: „Vrea și meci de retragere? Mă face să râd”

Tatăl lui Lamine Yamal a făcut scandal fiindcă băiatul lui a prins ”doar” locul doi , iar la noi e scandal pentru că . Yamal are 18 ani, Mitriță 30. Românul cel mai bine poziționat în cursa pentru ”Balonul de Aur” a fost Hagi, locul patru în 1994. Pentru spanioli locul doi obținut de Yamal e o înfrângere.

ADVERTISEMENT

Mitriță vrea și meci de retragere? ”Gala Mitriță”

Retragerea lui Mitriță mă face să râd și nu vă ascund motivul. Îmi aduc aminte de Alex Ștefănescu, un critic literar septuagenar și supraponderal, care a anunțat în glumă, la o lansare de carte, că se retrage ”din viața amoroasă.”

Iar Nicolae Manolescu a întrebat ”din care viață amoroasă?” Ce performanțe are Mitriță la echipa națională ca să anunțe că nu va mai juca pentru România? Poate vrea și meci de retragere – ”Gala Mitriță”.

ADVERTISEMENT

Hagi și, dacă ați uitat, Ionuț Lupescu au anunțat că se retrag de la echipa națională. Hagi a revenit după un an, Lupescu după doi. Hagi a jucat la șase turnee finale, Lupescu la patru. La câte turnee finale a fost Mitriță? Mulțumesc.

N-am nimic cu Mitriță, știe cu mingea, însă putea să tacă

Am amintit de Yamal. Dacă avea a suta mia parte din valoarea lui Yamal, Mitriță ar fi jucat la Euro. Nu la Euro 2024. La Euro 2016. Hagi la 19 ani, Liță Dumitru și Răducioiu la 20 au prins meciuri ca titulari la turnee finale. N-am nimic cu Mitriță, știe cu mingea, însă putea să tacă.

ADVERTISEMENT

Da, e greu să vii din China, aici are dreptate, dar poate că peste un an sau doi se va întoarce în Europa. Și poate că va reveni la echipa națională. Șansele sunt mici. Are 30 de ani și dezvoltă o estetică a anilor ’70-’80.

ADVERTISEMENT

Și aici nu mă refer la orfevrieri ca Dumitrache, Dobrin, Marcel Răducanu, Balaci, Cârțu, Orac, Gabor. Mitriță e sub Giuchici, Marin Barbu ”Magiun” și Fane Petcu, talente uriașe, dar fără cariere internaționale.

Rapidul era în B pe vremea aia, dar Nae Manea, Ion Ion, Ștefan Popa și ”Bimbo Cobra” Paraschiv mingicăreau cu un farmec pe care Mitriță nu l-a atins. Te retragi, domnu’ Mitriță? De unde? Ce ai realizat la echipa națională? Ai stat acoperit, ești spion? Ai fost în adormire, ești mason?