Sport

Răzvan Ioan Boanchiș, oripilat de drama fiscală pe care o trăiește Mihai Neșu, lovit de reforma lui Ilie Bolojan: „A avut noroc că e orădean, ca el”

Răzvan Ioan Boanchiș a scris în Fanatik despre drama fiscală pe care o trăiește Mihai Neșu și provocată de Ilie Bolojan. Ce s-a întâmplat cu fostul fotbalist și cum a fost lovit de măsurile premierului.
Razvan Ioan Boanchis
20.01.2026 | 14:03
Razvan Ioan Boanchis oripilat de drama fiscala pe care o traieste Mihai Nesu lovit de reforma lui Ilie Bolojan A avut noroc ca e oradean ca el
opiniile fanatik
Cum l-a afectat pe Mihai Neșu reforma fiscală a lui Ilie Bolojan. Foto: colaj Fanatik.
ADVERTISEMENT

Mihai Neșu, lovit de reforma fiscală a lui Ilie Bolojan. Pentru mine, fotbalul este cel mai frumos sport, dar și cel mai dur sport. Nu hocheiul, unde echipamentul de protecție are 10-15 kilograme. Nu fotbalul american. Diferența între rugby sau fotbal și fotbalul american e aceea dintre morun la cuptor și cheeseburger. Fotbalul e mai dur și decât un sport superb cum e boxul, iar aici statistica mă confirmă. În niciun sport nu s-au prăpădit, în timpul jocului, atâția oameni ca pe terenul de fotbal.

Mihai Neșu, lovit de reforma fiscală a lui Ilie Bolojan

Mihai Neșu a supraviețuit unei accidentări cumplite. Azi, conduce un centru de recuperare prin care încearcă să ajute copiii și adulții cu dizabilități. Un om care a trăit o tragedie a găsit resurse de generozitate pentru a încerca să atenueze dramele altora.

ADVERTISEMENT

E mai mult decât un gest de caritate. E Everestul omeniei. Când era pandemia covid s-a abuzat de cuvântul ”empatie”. Toți neisprăviții au învățat cuvântul ăsta, deși limba română are altele mai frumoase pe temă.

Solidaritate, afecțiune, compasiune, îndurare. Pe toate acestea le-a adunat Neșu. Iar Guvernul Bolojan a considerat că Neșu (mă rog, centrul de recuperare administrat de Neșu) trebuie să plătească 36.000 de euro pe an. 3.000 pe lună.

ADVERTISEMENT
Trump își atacă aliații: publică mesaje private de la Macron și Rutte și...
Digi24.ro
Trump își atacă aliații: publică mesaje private de la Macron și Rutte și hărți false cu țări sub steag SUA

Mihai Neșu, orădean la fel ca Ilie Bolojan

Într-un asemenea context nu e loc de ironii. Dar dacă ar fi, i-aș spune lui Neșu că a avut noroc că e orădean ca Bolojan. Dacă Neșu era din Suceava sau Ploiești, poate că ar fi avut de dat 60.000 de euro. 5.000 pe lună.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Telenovela" Moruțan s-a încheiat! "Giovanni și Rapidul nu mai contează pentru mine acum!"

Mă joc și eu cu cifrele, scuze. Așa m-a învățat meticulosul fiscalist Bolojan. Impozitele au crescut cu 70%. Asta înseamnă că un om care avea de dat 1000 de lei ar avea de dat acum 1700 de lei.

Calcule fiscale după măsurile luate de Ilie Bolojan

Dar unii au de dat 2100 de lei, alții 2400 de lei. Cât înseamnă saltul de la 1000 de lei la 2400 de lei? 70%, cum să nu! Nu-mi plac bancurile, dar trebuie să citez unul.

ADVERTISEMENT

Eminentul fiscalist Bolojan s-a hotărât să-l premieze cu 1000 de lei pe un olimpic la economie. După ce i-au fost calculate taxele, impozitele, C.A.S-ul, olimpicul trebuie să-i dea lui Bolojan 1100 de lei.

Champions League, etapa 7. Cea mai prestigioasă competiție inter cluburi revine cu noi...
Fanatik
Champions League, etapa 7. Cea mai prestigioasă competiție inter cluburi revine cu noi meciuri tari. Cu cine joacă Interul lui Chivu și PSV-ul lui Dennis Man
Staff-ul FCSB, decizie de ultimă oră! Ce se întâmplă cu Andre Duarte și...
Fanatik
Staff-ul FCSB, decizie de ultimă oră! Ce se întâmplă cu Andre Duarte și Ofri Arad înaintea meciului cu Dinamo Zagreb. Exclusiv
Procentul care doare! Câți bani trebuie să încaseze Marius Măldărășanu, care l-a ajutat...
Fanatik
Procentul care doare! Câți bani trebuie să încaseze Marius Măldărășanu, care l-a ajutat pe Ianis Stoica să prindă transferul carierei
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Razvan Ioan Boanchis
Razvan Ioan Boanchis
Răzvan Ioan Boanchiș este editorialist pe zona de materiale sportive la Fanatik.ro. Acesta are o vastă experiență în presă și s-a făcut remarcat îndeosebi la Ziarul Național.
Parteneri
Au reacționat după noile imagini cu Dan Petrescu: 'Aveam informații că e destul...
iamsport.ro
Au reacționat după noile imagini cu Dan Petrescu: 'Aveam informații că e destul de rău'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!