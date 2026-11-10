Sport

Răzvan Ioan Boanchiș, radiografie dură: „Vrem la Euro 2028, dar ne-ar fi greu să ne calificăm și la un turneu afro-balcanic”

Razvan Ioan Boanchis
10.11.2026 | 15:15
Razvan Ioan Boanchis radiografie dura Vrem la Euro 2028 dar near fi greu sa ne calificam si la un turneu afrobalcanic
opiniile fanatik
Răzvan Ioan Boanchiș scrie despre regresul fotbalului românesc și al echipei naționale. Foto: colaj Fanatik
Răzvan Ioan Boanchiș face o radiografie fără menajamente a fotbalului românesc, înainte ca naționala lui Gică Hagi să joace meciurile cu Polonia și Bosnia în Liga Națiunilor.
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Silviu Andrei este un cunoscut entertainer, DJ de radio și de televizie. Muzicoasa și cântăcioșii nu sunt domeniul meu (deși eu am introdus în limba română cuvântul ”cântăcios”), așa că merg pe mâna lui Silviu Andrei. Și citez. ”Manelizarea a intrat și în genurile muzicale care sunt în vogă azi. În house, de pildă, sunt piese cărora li se spune AFRO-BALCANIC. Noi, cei din breasla DJ-ilor, avem o datorie. Să spunem NU, să strângem din dinți și să punem muzică de calitate.”

Manelizarea în fotbal înseamnă lălăirea performanței

Din toată chestia asta am reținut cuvântul ”afro-balcanic”, de-aia i-am și pus majuscule. M-a dus cu gândul la fotbalul nostru. Manelizarea în fotbal înseamnă lălăirea performanței. Urmează zece zile dedicate echipei naționale, care vrea să ajungă la EURO 2028. Să zicem merci că suntem în Liga Națiunilor. Ne onorează. Am avea probleme foarte mari și în Liga Afro-balcanică.

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În 1980, naționala României a câștigat Cupa Balcanică. A bătut Iugoslavia cu 4-1 în finală. Înghețați, fără glumă, înghețați dacă vedeți fotografia cu lotul României de atunci. După părerea mea, niciun jucător de azi nu se ridică la nivelul rezervelor din 1980. Internetul e generos, veți găsi poza și mă puteți contrazice.

Geopolitica îi încurcă pe cei care ne conduc, dar nici la geo-fotbal nu strălucim. Dintre țările (incluse în totalitate sau parțial) considerate balcanice de Wikipedia, singura care nu ne-a încurcat e Macedonia de Nord. Albania, Bulgaria, Croația, Grecia, Muntenegru, Serbia, Slovenia, Turcia ne-au bătut în meciuri oficiale.

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Azi sunt cel puțin cinci echipe africane peste noi

Unele chiar la turnee finale sau în baraje. Trecând în Africa, echipa Camerunului ne-a învins la mondialele din Italia 1990 și cu Tunisia am făcut egal la mondialele din Franța 1998. Împotriva țărilor africane, am avut pe teren Generația noastră de Glorie, care a prins cinci turnee finale între 1990 și 2000. Dacă mă întrebați pe mine, azi sunt cel puțin cinci echipe africane peste noi. Alții ar zice că sunt șapte sau opt.

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Așa că să o lăsăm mai ușor cu pretențiile. Chiar și cu răbdarea, că ni se cere răbdare. Răbdarea ai dacă ți se garantează ceva. Sau măcar se întrevede ceva bun. Fotbalul nostru are nevoie de îngăduință. Ziariștii și suporterii să fie mai blânzi. Și fotbaliștii cu nasurile mai jos. Și să nu mai ridice mâinile spre cer când dau câte un gol prăpădit în campionatul nostru cel de toate zilele, fiindcă Dumnezeu are probleme mai importante decât meciurile din Liga 1.

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Razvan Ioan Boanchis
Razvan Ioan Boanchis
Răzvan Ioan Boanchiș este editorialist pe zona de materiale sportive la Fanatik.ro. Acesta are o vastă experiență în presă și s-a făcut remarcat îndeosebi la Ziarul Național.
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