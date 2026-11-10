Răzvan Ioan Boanchiș, radiografie dură: „Vrem la Euro 2028, dar ne-ar fi greu să ne calificăm și la un turneu afro-balcanic”

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Silviu Andrei este un cunoscut entertainer, DJ de radio și de televizie. Muzicoasa și cântăcioșii nu sunt domeniul meu (deși eu am introdus în limba română cuvântul ”cântăcios”), așa că merg pe mâna lui Silviu Andrei. Și citez. ”Manelizarea a intrat și în genurile muzicale care sunt în vogă azi. În house, de pildă, sunt piese cărora li se spune AFRO-BALCANIC. Noi, cei din breasla DJ-ilor, avem o datorie. Să spunem NU, să strângem din dinți și să punem muzică de calitate.”

Manelizarea în fotbal înseamnă lălăirea performanței

Din toată chestia asta am reținut cuvântul ”afro-balcanic”, de-aia i-am și pus majuscule. M-a dus cu gândul la fotbalul nostru. Manelizarea în fotbal înseamnă lălăirea performanței. , care vrea să ajungă la EURO 2028. Să zicem merci că suntem în Liga Națiunilor. Ne onorează. Am avea probleme foarte mari și în Liga Afro-balcanică.

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În 1980, naționala României a câștigat Cupa Balcanică. A bătut Iugoslavia cu 4-1 în finală. Înghețați, fără glumă, înghețați dacă vedeți fotografia cu lotul României de atunci. După părerea mea, niciun jucător de azi nu se ridică la nivelul rezervelor din 1980. Internetul e generos, veți găsi poza și mă puteți contrazice.

Geopolitica îi încurcă pe cei care ne conduc, dar nici la geo-fotbal nu strălucim. Dintre țările (incluse în totalitate sau parțial) considerate balcanice de Wikipedia, singura care nu ne-a încurcat e Macedonia de Nord. .

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Azi sunt cel puțin cinci echipe africane peste noi

Unele chiar la turnee finale sau în baraje. Trecând în Africa, echipa Camerunului ne-a învins la mondialele din Italia 1990 și cu Tunisia am făcut egal la mondialele din Franța 1998. Împotriva țărilor africane, am avut pe teren Generația noastră de Glorie, care a prins cinci turnee finale între 1990 și 2000. Dacă mă întrebați pe mine, azi sunt cel puțin cinci echipe africane peste noi. Alții ar zice că sunt șapte sau opt.

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Așa că să o lăsăm mai ușor cu pretențiile. Chiar și cu răbdarea, că ni se cere răbdare. Răbdarea ai dacă ți se garantează ceva. Sau măcar se întrevede ceva bun. Fotbalul nostru are nevoie de îngăduință. Ziariștii și suporterii să fie mai blânzi. Și fotbaliștii cu nasurile mai jos. Și să nu mai ridice mâinile spre cer când dau câte un gol prăpădit în campionatul nostru cel de toate zilele, fiindcă Dumnezeu are probleme mai importante decât meciurile din Liga 1.