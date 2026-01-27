Sport

Răzvan Ioan Boanchiș, reverență la adresa fotbalistului și antrenorului Daniel Pancu: „Pancone, ca pe vremea când îl fenta pe Desailly”

Răzvan Ioan Boanchiș a scris în FANATIK despre antrenorul momentului în SuperLiga României, Daniel Pancu, tehnicianul lui CFR Cluj
Razvan Ioan Boanchis
27.01.2026 | 15:59
Razvan Ioan Boanchis reverenta la adresa fotbalistului si antrenorului Daniel Pancu Pancone ca pe vremea cand il fenta pe Desailly
opiniile fanatik
Răzvan Ioan Boanchiș, editorial despre legenda Rapidului și antrenorul lui CFR Cluj, Daniel Pancu Foto: Sport Pictures
CFR Cluj a bătut-o pe FCSB și se vorbește mai mult despre învinși. Prefer să scriu despre fotbalistul care a ridicat standardul Rapidului și a redat, în calitate de antrenor, standardul pierdut de câțiva ani al celor de la CFR Cluj. Daniel Pancu îl cheamă. N-a fost norocos nici pe teren, nici ca antrenor. Dar a fost un fotbalist strălucitor – eu îl consider fotbalistul superlativ al Rapidului modern – și devine un antrenor foarte bun.

Daniel Pancu a strălucit și în generația lui Mutu și Chivu

Imediat după Filarmonica lui Hagi, echipa națională a mai avut o generație bună. Mutu, Chivu, Pancu, Rădoi, Contra, Marius Niculae, Lobonț. A fost o generație talentată, zburdalnică, ocolită de noroc, măcinată de arbitraje. Aduceți-vă aminte cum ne-au tocat Urs Meier și alte bestii în misiune, când am fost în grupa cu Norvegia și Danemarca. La 2-2 cu Danemarca, Pancu a fost cel mai bun de la noi.

Dar ne-a rămas în memorie ăla care a fost cel mai bun de la ei. Arbitrul Urs Meier. Elvețianul de combinație și-a dat doctoratul cu o lucrare plagiată după niște autori din Divizia C de la noi, de pe vremea când aveam un singur program de televiziune și dura două ore.

Daniel Pancu a refuzat două milioane de euro pentru Rapid

Fotbalistul Pancu a revenit în Giulești de vreo cinci ori, abandonând contracte grele în străinătate. Dragostea pentru Rapid l-a costat în jur de două milioane de euro. Nu este doar cel mai statornic fotbalist al Rapidului. Din punctul meu de vedere a fost cel mai statornic acționar. CFR Cluj nu trebuie să-și facă probleme din cauza asta. Pancu și-a recuperat investiția. Sub forma buchetelor de aplauze, bune și alea, cred că s-au și prescris.

Ca antrenor, a avut și Pancu o ieșire la adresa arbitrului, când pregătea naționala de tineret, iar mulți ziariști au titrat: „Incalificabil!”. Siguuuur, incalificabil, mai ales că el calificase echipa la un turneu final. Nu era nimic incalificabil. Creatorii trăiesc mai intens decât tocilarii anonimi.

La naționala de tineret, Pancu a ales niște fotbaliști dintr-un campionat sărac și le-a pus un semn de înmulțire valorică așternută pe tricoul tricolor. Munca lui continuă, în aceeași cheie, la Cluj și îi doresc să se simtă acolo ca acasă, unde are, în living, cea mai frumoasă oglindă. Un poster cu el, depășindu-l pe campionul mondial Desailly, într-o partidă cu Franța. Toreadorul suplu fentase un prădător legendar.

Tags:
Răzvan Ioan Boanchiș este editorialist pe zona de materiale sportive la Fanatik.ro. Acesta are o vastă experiență în presă și s-a făcut remarcat îndeosebi la Ziarul Național.
