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Răzvan Ioan Boanchiș scrie despre Gianni Infantino și Sticla Arieșul Turda: „A descoperit acum ce au descoperit românii în urmă cu 60 de ani”

Răzvan Ioan Boanchiș scrie, în stilul caracteristic, despre Gianni Infantino și transformarea Campionatului Mondial 2026. Ce comparație a făcut reputatul ziarist
Razvan Ioan Boanchis
16.06.2026 | 11:04
Razvan Ioan Boanchis scrie despre Gianni Infantino si Sticla Ariesul Turda A descoperit acum ce au descoperit romanii in urma cu 60 de ani
opiniile fanatik
Editorial Răzvan Ioan Boanchiș despre Gianni Infantino și Cupa Mondială 2026. Foto: hepta.ro.
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Independent unul de celălalt, Eminescu și Goethe au spus că, dacă aduci un deștept între proști, deșteptul va fi cel mai prost de acolo. Coborând muuuult nivelul discuției, la fel e în fotbal. Dacă îl aduci pe Messi la o echipă din România, credeți că ai noștri s-ar ridica la nivelul lui Messi? Sau ar fi invers? Mulți susțin că e foarte bine că sunt 48 de echipe la Campionatul Mondial din SUA, Mexic, Canada și mă mir că nu e și Guatemala printre gazde.

Răzvan Ioan Boanchiș, editorial tăios la adresa lui Gianni Infantino

Nu e vorba despre o creștere a echipelor mici, ci de o EGALIZARE A VALORILOR ÎN JOS. Ce descoperă acum Infantino au descoperit românii în urmă cu vreo 60 de ani, când Sticla Arieșul Turda a câștigat Cupa României. Și ca să se confirme teoria, Sticla Arieșul Turda a eliminat și Steaua (acum vreo 45 de ani), tot în Cupa României.

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La Steaua jucau fotbaliști pe care nu mă feresc să-i consider de nivel mondial – Marcel Răducanu, Iordănescu, Tudorel Stoica, Sameș, Vasile Iordache. La câțiva ani după minunea cu Sticla Arieșul Turda, Tudorel Stoica și Iordănescu au luat Cupa Campionilor Europeni, iar Marcel Răducanu a strălucit în Bundesliga.

La ce îi mai trebuie fotbal lui Infantino?

Țările fără tradiție în fotbal au venit în SUA cu entuziasmul, iar echipele mari cu oboseala acumulată în campionate puternice, unde se joacă pe bani mulți. Infantino e un elvețian cu rădăcini italiene care dă bună ziua în franceză, zice mulțumesc în arabă, te învață ce să faci în germană, se exprimă oficial în engleză, ca să-i placă lui Trump, și îți transmite (pe blat) că ai greșit în spaniolă, folosind probabil cuvântul cel mai des auzit în telenovele – ”cabron”.

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La ce îi mai trebuie fotbal lui Infantino, din moment ce este un politician poliglot? Și abil. Havelange și Blatter au globalizat fotbalul înaintea globalizării din politică. Infantino a venit cu ceva în plus. A înțeles că Europa este epuizată. Mă opresc, că dacă o mai țin mult așa voi da vina pe Infantino pentru absența noastră de la mondiale.

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N-a avut nimic personal cu noi și cu atât mai puțin cu Italia părinților lui, dar nu cred că Austria, Bosnia și Turcia (în baraj) se compară cu țările de vacanță exotică pe care le-au eliminat alte țări exotice care acum fac surprize la mondiale. Dincolo de scărpinarea asta a mea cu mâna dreaptă după urechea stângă, România n-a ajuns la mondiale în secolul ăsta. Capul Verde e acolo și a făcut 0-0 cu Spania.   

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Razvan Ioan Boanchis
Razvan Ioan Boanchis
Răzvan Ioan Boanchiș este editorialist pe zona de materiale sportive la Fanatik.ro. Acesta are o vastă experiență în presă și s-a făcut remarcat îndeosebi la Ziarul Național.
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