Răzvan Ioan Boanchiș scrie despre Hagi și Pancu, nume semnificative și alegeri potrivite

CE TREBUIE SĂ ȘTII Răzvan Ioan Boanchiș scrie despre Hagi și Pancu, alegerile potrivite

ADVERTISEMENT

Meciurile de baraj fac bine fotbalului românesc. Între un meci oficial important și un meci de baraj e diferența între o teză pe care o dădeai la tine în clasă și un examen de admitere la facultate. Ce făceai la teză puteai să repari până la sfârșitul anului școlar. Examenul de admitere te făcea fericit sau îți transmitea ”mai încerci la anu’, băiatu’!” Meciurile de baraj din ultima săptămână i-au făcut mai puternici și i-au maturizat pe mulți jucători români.

Răzvan Ioan Boanchiș scrie despre Hagi și Pancu, alegerile potrivite

Ca să progresezi ai nevoie de competiție, de mize. De ”meciuri în picioare”, cum se mai spune. Eu nu sunt un fan al jargonului fotbalistic (mă oripilează, de exemplu, expresia ”fundașul cutare bagă materiale”), dar asta cu are ”meciuri în picioare” îmi place. Din acest punct de vedere mă bucur că echipa națională și Rapid au antrenori convertibili pe mai multe piețe externe. . Nu doar în Turcia, unde a mai fost. Alți antrenori își inventează oferte. Hagi le-a avut, însă e discret. A fost fastuos pe teren și i-a ajuns.

ADVERTISEMENT

Cât despre Pancu, sunt convins că va antrena și în străinătate. Din punctul meu de vedere, . Ce s-a întâmplat după aia nu mai contează. Fotbalul românesc are memorie scurtă. Spuneți-mi repede și cu sinceritate – gândiți ca la table, nu ca la șah – trei conflicte din penultimul campionat (2024 – 2025)! Recunoașteți că au trecut mai mult de zece secunde de când v-am lansat provocarea și de abia v-ați amintit vag de o singură controversă? Fotbalul și polemica sunt ca natura în raport cu încălzirea globală. La ce digestie au oceanele și munții, încălzirea globală e un moft.

Hagi pentru echipa națională și Pancu pentru Rapid nu sunt doar nume semnificative. Sunt și alegeri potrivite pentru momentul în care ne aflăm. Hagi a revenit la echipa națională și în calitate de jucător (meciul cu Ungaria din 1999). De câte ori s-a întors Pancu la Rapid? Nici nu mai știu. Dacă Hagi și Pancu au fost socotiți soluții bune de atâtea ori când nu erau acolo înseamnă că trebuie prețuiți acum, când sunt acolo.