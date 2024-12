, dar nu asta mă interesează, ci pozițiile celor două echipe în clasament. Potrivit multor statistici economice și al pieței imobiliare, Cluj a devenit orașul cel mai dezvoltat al României. Acest lucru s-a reflectat în ambițiile locale – devenite naționale – și apoi în topul fotbalistic despre care scriam mai sus.

Răzvan Ioan Boanchiș scrie despre importanța sportului rege: „Fotbalul înseamnă industrie, piață imobiliară dezvoltată și șosele”

După Cluj vine Craiova. Celebrul târg de Crăciun de acolo stă mărturie, iar Craiova a avut, anul trecut, două echipe în Liga 1. A fost și Ploiești, cu Petrolul și Astra. Nu uitați că, înainte de criza din 2008, se zicea că Bucureștiul va avea inelele de centură 2 și 3 și se va uni cu Ploieștiul.

Strict la momentul ăsta, cu Dinamo și Rapid leftere de trofee de vreo zece ani, dacă Bucureștiul n-ar avea FCSB, am fi în situația Italiei, unde jocurile le face Nordul industrial.

Milan, Inter și Juventus cred că au de trei sau de cinci ori mai multe titluri decât toate celelalte echipe la un loc. La fel e în Spania. Barcelona și Madrid. În primul rând Real, dar a fost tare și Atletico, până la începutul anilor ’80, când Barcelona a depășit Atletico.

Nu mă interesează, în textul ăsta, diferendele istorice din Spania. Dar atunci când își cere independența, Catalonia (sau cum s-o scrie) are argumente financiare temeinice. Catalonia dă în jur de 20% din PIB-ul Spaniei, iar Navarra, Țară Bascilor și Galicia – zero.

La Londra sunt Chelsea, Arsenal, Tottenham și West Ham, dar în Anglia situația o echilibrează Manchester (cu două echipe) și Liverpool. O țară în care banii și tradiția nu se reflectă în fotbal e Franța, unde Parisul stă prost la capitolul asta. Parisul, însă, e atât de bogat cultural încât nu-i mai trebuie fotbal.

Din 1990 până în 2010 am avut sufletiști locali. Sau săgeți de partid cu interese să facă echipe puternice în orașe mici. Acest lucru nu mai e posibil. Sau e posibil până se plictisesc sau sunt șantajați politic. Și atunci își lasă orgoliile.

. Până la Hagi, Constanța n-a jucat niciodată în cupele europene. Hagi a luat de două ori campionatul, iar fiul lui, Ianis, are mai multe selecții decât toți fotbaliștii buni ai Constanței împreună.

De ce e altceva Hagi? Fiindcă el a adus fotbalul mondial în fotbalul județean, pe care l-a transformat în fotbal al elitelor naționale.