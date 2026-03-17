Răzvan Ioan Boanchiș scrie despre lovitura primită de Ilie Năstase: „Societatea noastră multilateral inchizitorială i-a mai făcut o măgărie”

Razvan Ioan Boanchis
17.03.2026 | 18:10
Ilie Năstase a primit o lovitură dură din Parlament! Cine s-a opus „Anului Năstase”. Foto: sport.pictures.eu.
Peste câteva zile e barajul cu Turcia, pentru Mondiale. Sper să ajungem în America, deși nu mai știm să jucăm, să ne bucurăm și să ne respectăm ca în ultimul deceniu al secolului trecut. Azi, doar despre respect și recunoștință.

Răzvan Ioan Boanchiș, comparație între trecut și prezent

Îmi aduc aminte de meciul România – Țara Galilor 5-1. Cu cea mai frumoasă repriză (prima, 5-0 la pauză) din istoria echipei naționale. După meci s-a desfăcut șampania în vestiar. Am văzut și revăzut cu toții imaginile, la emisiuni sportive și pe net.

Și acum o urâtă revenire în prezent. Dacă astăzi s-ar întâmpla așa ceva, fotbaliștii ar fi opriți la ieșirea din stadion și poliția rutieră le-ar lua carnetele de conducere. Amintiți-vă ce a pățit Belodedici, destul de recent, după un meci între foste glorii. Sau Ilie Năstase, în Herăstrău. Asta este societatea noastră multilateral inchizitorială.

Ce lovitură a primit Ilie Năstase?

Ilie Năstase a pățit una și mai jegoasă săptămâna trecută. Anul 2026 este Anul Nadia Comăneci. Și s-a propus ca 2027 să fie Anul Ilie Năstase. Dar mai mulți deputați USR au evitat să semneze. Năstase împlinește 80 de ani în 2026. Și a primit, cu mulți ani în urmă, adică la timp, Legiunea de Onoare din partea Franței. Mda.

Răspunsul lui Trump pentru aliații din NATO, după ce aceștia au refuzat misiunea...
Digi24.ro
Răspunsul lui Trump pentru aliații din NATO, după ce aceștia au refuzat misiunea din Strâmtoarea Ormuz

Oamenii de genul acelor politicieni mărunți, invidioși – dar progresiști! – le-au fost chibiți polițiștilor de la rutieră sau milițienilor de opinie din presă. Cu mențiunea că printre polițiștii de la rutieră se găsesc și persoane cumsecade.

Lovitură de teatru: a venit răspunsul final pentru Iran, după anunțul ”Adio, SUA”
Digisport.ro
Lovitură de teatru: a venit răspunsul final pentru Iran, după anunțul ”Adio, SUA”
Cum l-a numit Răzvan Boanchiș pe Ilie Năstase: „Geniu!”

Asemenea lui Brâncuși, Ilie Năstase a devenit mare în Franța și monedă planetară în America. ”Geniu” e un cuvânt casabil și eu evit superlativele când scriu despre sportivi. Ilie Năstase e un geniu pentru că nu l-a interesat niciodată care e granița dintre ”asta se poate” și ”asta nu se poate.”

Ilie Năstase – adică talentul nu poate fi decât naiv. Cine muncește obține din placaj o mobilă onorabilă. Dacă talentul s-ar construi, ambițioșii fără talent ar scoate trufe din placaj. Parchetul nu înfrunzește și nici din fes nu-ți faci aureolă. Dar ce să înțeleagă niște politicieni cotropiți de asfințit înainte de a vedea răsăritul?

Mihai Stoica a pus tunurile pe arbitrul Viorel Flueran după FCSB – Metaloglobus:...
Fanatik
Mihai Stoica a pus tunurile pe arbitrul Viorel Flueran după FCSB – Metaloglobus: „Ce glume sunt astea?”
El este unul dintre „copiii de suflet” ai lui Cornel Dinu: „Am spus-o...
Fanatik
El este unul dintre „copiii de suflet” ai lui Cornel Dinu: „Am spus-o și o să o spun mereu”
„Rombul” lui Mirel Rădoi, analizat de Balint: „E un sistem pentru care trebuie...
Fanatik
„Rombul” lui Mirel Rădoi, analizat de Balint: „E un sistem pentru care trebuie timp și anumiți jucători”. Exclusiv
Răzvan Ioan Boanchiș este editorialist pe zona de materiale sportive la Fanatik.ro. Acesta are o vastă experiență în presă și s-a făcut remarcat îndeosebi la Ziarul Național.
Adrian Porumboiu, atac dezlănțuit în direct la adresa membrului Generației de Aur: 'Un...
iamsport.ro
Adrian Porumboiu, atac dezlănțuit în direct la adresa membrului Generației de Aur: 'Un umil servil! Nu există așa ceva'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!