Răzvan Ioan Boanchiș scrie despre lovitura primită de Ilie Năstase: „Societatea noastră multilateral inchizitorială i-a mai făcut o măgărie”

ADVERTISEMENT

Peste câteva zile e barajul cu Turcia, pentru Mondiale. Sper să ajungem în America, deși nu mai știm să jucăm, să ne bucurăm și să ne respectăm ca în ultimul deceniu al secolului trecut. Azi, doar despre respect și recunoștință.

Răzvan Ioan Boanchiș, comparație între trecut și prezent

Îmi aduc aminte de meciul România – Țara Galilor 5-1. Cu cea mai frumoasă repriză (prima, 5-0 la pauză) din istoria echipei naționale. După meci s-a desfăcut șampania în vestiar. Am văzut și revăzut cu toții imaginile, la emisiuni sportive și pe net.

ADVERTISEMENT

Și acum o urâtă revenire în prezent. Dacă astăzi s-ar întâmpla așa ceva, fotbaliștii ar fi opriți la ieșirea din stadion și poliția rutieră le-ar lua carnetele de conducere. Amintiți-vă ce a pățit Belodedici, destul de recent, după un meci între foste glorii. Sau Ilie Năstase, în Herăstrău. Asta este societatea noastră multilateral inchizitorială.

Ce lovitură a primit Ilie Năstase?

Ilie Năstase a pățit una și mai jegoasă săptămâna trecută. . Și s-a propus ca 2027 să fie Anul Ilie Năstase. Dar mai mulți deputați USR au evitat să semneze. Năstase împlinește 80 de ani în 2026. Și a primit, cu mulți ani în urmă, adică la timp, Legiunea de Onoare din partea Franței. Mda.

ADVERTISEMENT

Oamenii de genul acelor politicieni mărunți, invidioși – dar progresiști! – le-au fost chibiți polițiștilor de la rutieră sau milițienilor de opinie din presă. Cu mențiunea că printre polițiștii de la rutieră se găsesc și persoane cumsecade.

ADVERTISEMENT

Cum l-a numit Răzvan Boanchiș pe Ilie Năstase: „Geniu!”

Asemenea lui Brâncuși, și monedă planetară în America. ”Geniu” e un cuvânt casabil și eu evit superlativele când scriu despre sportivi. Ilie Năstase e un geniu pentru că nu l-a interesat niciodată care e granița dintre ”asta se poate” și ”asta nu se poate.”

Ilie Năstase – adică talentul nu poate fi decât naiv. Cine muncește obține din placaj o mobilă onorabilă. Dacă talentul s-ar construi, ambițioșii fără talent ar scoate trufe din placaj. Parchetul nu înfrunzește și nici din fes nu-ți faci aureolă. Dar ce să înțeleagă niște politicieni cotropiți de asfințit înainte de a vedea răsăritul?