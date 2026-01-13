Sport

Răzvan Ioan Boanchiș se implică în conflictul Boloni – Dobrin – Balaci: „Statistica e în favoarea lui. Dar nici măcar la Târgu-Mureș nu venea lumea să-l vadă DOAR pe el”

Răzvan Ioan Boanchiș a scris în FANATIK după ce Laszlo Boloni a afirmat că Nicolae Dobrin și Ilie Balaci „au jucat puțin fotbal la nivel mare, doi-trei ani și au dispărut”
Razvan Ioan Boanchis
13.01.2026 | 17:00
Razvan Ioan Boanchis se implica in conflictul Boloni Dobrin Balaci Statistica e in favoarea lui Dar nici macar la TarguMures nu venea lumea sal vada DOAR pe el
opiniile fanatik
Răzvan Ioan Boanchiș, editorial după afirmațiile lui Boloni cu privire la Nicolae Dobrin și Ilie Balaci Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Boloni. Peste 100 de meciuri în echipa națională a României, cel mai bun jucător al României în 1977 și 1983, participant la Euro 1984 (marchează golul nostru la 1-1 cu Spania), câștigător al Cupei Campionilor și al Supercupei Europei. Cel mai bun fotbalist al anului a fost când juca la Târgu-Mureș, nu la Steaua. Performanța e cu atât mai mare.

Balaci – Dobrin – Boloni, comparația lui Răzvan Ioan Boanchiș

Balaci și Dobrin – zero turnee finale. Și desemnați cei mai buni fotbaliști români în niște ani în care echipa națională nu s-a calificat nicăieri. Asta-i statistica, îmi pare rău. Dar statistica nu găsește poteca inimii. Nici măcar la Târgu-Mureș nu venea lumea la stadion ca să-l vadă doar pe Boloni. Stadioanele se umpleau în toată România pentru Dobrin și Balaci.

ADVERTISEMENT

Când F.C. Argeș și Craiova pierdeau, lumea își amintea de un dribling făcut de Balaci sau Dobrin. Un dribling din care nu ieșea nimic, dar îi bucura pe oameni. În știință și pe tabela de marcaj, unu plus unu fac doi. În artă și în zumzetul tribunelor, un dribling în plus, făcut cu dulceață, e mai important decât un gol.

Afirmațiile lui Boloni, analizate de Răzvan Ioan Boanchiș

Dobrin și Balaci trebuie puși în contextul anilor ’70. Calificarea pentru Mondialul din Mexic a fost obținută în 1969. În anii ’70 nu ne-am calificat nicăieri, deși echipa națională avea, de la mijloc în sus, fotbaliști ca Dobrin, Balaci, Dumitru, Iordănescu, Marcel Răducanu. După 1980, cariera lui Dobrin se încheie. Dar Craiova joacă semifinala cu Benfica (Balaci a dat singurul gol în acea semifinală) și ne calificăm la Euro 1984, cu Balaci strălucitor cu Italia și Suedia. Și pe urmă s-a accidentat. Ar fi simplu să jonglez cu virtualități – ”dacă prindea Euro ‘ 84, Balaci ar fi făcut … și ar fi ajuns…”.

ADVERTISEMENT
Maia Sandu, acuzată de trădare. Socialiștii lui Igor Dodon cer anchetă penală după...
Digi24.ro
Maia Sandu, acuzată de trădare. Socialiștii lui Igor Dodon cer anchetă penală după declarațiile despre unirea cu România

Nu sunt de acord cu ce a declarat Boloni despre Balaci și Dobrin. Cum n-am fost de acord nici când l-a durut talentul, fiindcă asta e expresia, l-a durut talentul unora cu performanțe mai mari decât ale lui. E vorba despre Hagi (șase turnee finale, locul 4 în clasamentul Balonului de Aur) și Belodedici (două Cupe ale Campionilor, locul 8 în clasamentul Balonului de Aur). Boloni nici n-a fost nominalizat pentru Balonul de Aur. E sub Dinu, Marcel Răducanu sau Mutu. Dar asta nu înseamnă că trebuie să-l jignim pe Boloni.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Ce zice băiatul tau când vede asemenea poze?" Diana Munteanu, în costum de baie în zăpadă
Adrian Șut, mesaj emoționant pentru Gigi Becali după transferul de la FCSB. Ce...
Fanatik
Adrian Șut, mesaj emoționant pentru Gigi Becali după transferul de la FCSB. Ce i-a spus mijlocașul care a plecat în Emirate
Turneu de Counter-Strike cu premii de 1,25 milioane de euro la Cluj-Napoca. Emil...
Fanatik
Turneu de Counter-Strike cu premii de 1,25 milioane de euro la Cluj-Napoca. Emil Boc, reacție de senzație „Tu ești Gică Hagi 2”
Fostul pilot de Formula 1 a fost arestat după o bătaie ca în...
Fanatik
Fostul pilot de Formula 1 a fost arestat după o bătaie ca în filme la un concurs de karting. A sărit în apărarea fiului său cu o lovitură de karate. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Razvan Ioan Boanchis
Razvan Ioan Boanchis
Răzvan Ioan Boanchiș este editorialist pe zona de materiale sportive la Fanatik.ro. Acesta are o vastă experiență în presă și s-a făcut remarcat îndeosebi la Ziarul Național.
Parteneri
A răbufnit la adresa lui Loți Bölöni: 'Urât și jignitor față de oamenii...
iamsport.ro
A răbufnit la adresa lui Loți Bölöni: 'Urât și jignitor față de oamenii care au murit și au suferit în țara asta! Nu poți să insisți că era un om minunat, dar el îl slăvește și astăzi'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!