Răzvan Ioan Boanchiș se implică în conflictul Boloni – Dobrin – Balaci: „Statistica e în favoarea lui. Dar nici măcar la Târgu-Mureș nu venea lumea să-l vadă DOAR pe el”

Boloni. Peste 100 de meciuri în echipa națională a României, cel mai bun jucător al României în 1977 și 1983, participant la Euro 1984 (marchează golul nostru la 1-1 cu Spania), câștigător al Cupei Campionilor și al Supercupei Europei. Cel mai bun fotbalist al anului a fost când juca la Târgu-Mureș, nu la Steaua. Performanța e cu atât mai mare.

Balaci – Dobrin – Boloni, comparația lui Răzvan Ioan Boanchiș

Balaci și Dobrin – zero turnee finale. Și desemnați cei mai buni fotbaliști români în niște ani în care echipa națională nu s-a calificat nicăieri. Asta-i statistica, îmi pare rău. Dar statistica nu găsește poteca inimii. Nici măcar la Târgu-Mureș nu venea lumea la stadion ca să-l vadă doar pe Boloni. Stadioanele se umpleau în toată România pentru Dobrin și Balaci.

Când F.C. Argeș și Craiova pierdeau, lumea își amintea de un dribling făcut de Balaci sau Dobrin. Un dribling din care nu ieșea nimic, dar îi bucura pe oameni. În știință și pe tabela de marcaj, unu plus unu fac doi. În artă și în zumzetul tribunelor, un dribling în plus, făcut cu dulceață, e mai important decât un gol.

Afirmațiile lui Boloni, analizate de Răzvan Ioan Boanchiș

Dobrin și Balaci trebuie puși în contextul anilor ’70. Calificarea pentru Mondialul din Mexic a fost obținută în 1969. În anii ’70 nu ne-am calificat nicăieri, deși echipa națională avea, de la mijloc în sus, fotbaliști ca Dobrin, Balaci, Dumitru, Iordănescu, Marcel Răducanu. După 1980, cariera lui Dobrin se încheie. Dar Craiova joacă semifinala cu Benfica (Balaci a dat singurul gol în acea semifinală) și ne calificăm la Euro 1984, cu . Ar fi simplu să jonglez cu virtualități – ”dacă prindea Euro ‘ 84, Balaci ar fi făcut … și ar fi ajuns…”.

. Cum n-am fost de acord nici când l-a durut talentul, fiindcă asta e expresia, l-a durut talentul unora cu performanțe mai mari decât ale lui. E vorba despre Hagi (șase turnee finale, locul 4 în clasamentul Balonului de Aur) și Belodedici (două Cupe ale Campionilor, locul 8 în clasamentul Balonului de Aur). Boloni nici n-a fost nominalizat pentru Balonul de Aur. E sub Dinu, Marcel Răducanu sau Mutu. Dar asta nu înseamnă că trebuie să-l jignim pe Boloni.