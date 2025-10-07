Sport

Răzvan Ioan Boanchiș, tranșant înaintea unei noi acțiuni a naționalei României: „A devenit o meserie să-l înjuri pe Lucescu”

Răzvan Ioan Boanchiș a scris în Fanatik despre atacurile tot mai dese la adresa lui Mircea Lucescu. Editorialistul a făcut scut în jurul selecționerului înaintea meciurilor naționalei din octombrie
Razvan Ioan Boanchis
07.10.2025 | 10:31
Razvan Ioan Boanchis transant inaintea unei noi actiuni a nationalei Romaniei A devenit o meserie sal injuri pe Lucescu
opiniile fanatik
Răzvan Ioan Boanchiș a scris în Fanatik despre noua meserie din România, de a-l înjura pe Mircea Lucescu. Foto: sport.pictures.eu.

Am avut o etapă efervescentă din punct de vedere al declarațiilor (meciurile FCSB – Craiova și Botoșani – UTA stau mărturie), dar nu ne-a ajuns. Am importat și declarațiile jignitoare ale lui Pascal Nouma la adresa lui Hagi. Nu le reproduc, mai ales că povestea e proaspătă, s-a întâmplat în urmă cu un sfert de veac.

ADVERTISEMENT

A devenit o meserie să-l înjuri pe Lucescu

Noi avem regula U21, dar punem cap de afiș întâmplări apocrife de acum 25 de ani. Asta spune ceva despre valoarea fotbalului nostru de azi. Mi-a plăcut că excentricul (aici am fost amabil) Nouma, după ce a elucubrat despre Hagi, a zis că Gică Popescu e un gentleman.

Da, Gică Popescu e un tip elegant, dar mă bucur pentru Nouma că n-a fost coleg de echipă cu el, ca să simtă ce însemna autoritatea lui Popescu într-un vestiar. Nouma și-a mai revenit (dar nu cred că o sa-l țină mult) când a vorbit despre Beșiktaș și antrenorul lui de acolo – Mircea Lucescu.

ADVERTISEMENT

După ce a marcat cu Dinamo Kiev, Nouma i-a pupat mâna lui Lucescu. Asta în condițiile în care, la București, a devenit o meserie să-l înjuri pe Lucescu. Există jurnaliști care își fac ucenicia măscărindu-l pe Lucescu.

Lucescu a fost cel mai tânăr și cel mai vârstnic selecționer postbelic

Îmi aduc aminte de începuturile mele în presă. În secolul trecut. Chiar la un ziar de sport. Am fi vrut și noi, cei tineri, să-l criticăm pe președintele federației, pe selecționer, pe căpitanul echipei naționale. Dar trebuia să stai la coadă.

ADVERTISEMENT
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
Digi24.ro
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina

Pe Lucescu l-au criticat și l-au lăudat vreo cinci generații de gazetari. De la mari scriitori (Fănuș Neagu, Eugen Barbu, Adrian Păunescu) la numărători de cornere. Unii dintre ei nu mai sunt printre noi, alții sunt pensionari, alții sunt șomeri.

ADVERTISEMENT
Afirmația care spune totul despre caracterul Emmei Răducanu
Digisport.ro
Afirmația care spune totul despre caracterul Emmei Răducanu

România a ajuns o fabrică de ură

Lucescu antrenează naționala. La 80 de ani. A fost cel mai tânăr și cel mai vârstnic selecționer postbelic. Și chestia asta ar trebui să-i pună pe gânduri pe cei care se grăbesc să-l înjure sperând…Sperând ce?

La ce fabrică de ură a ajuns România, o înjurătură are posteritatea unei muște. Orice producător de muci vrea să debuteze cu un fault de roșu la Lucescu sau Hagi.

ADVERTISEMENT
Vedeta Universității Craiova, la un pas de Dinamo! Andrei Nicolescu a recunoscut totul:...
Fanatik
Vedeta Universității Craiova, la un pas de Dinamo! Andrei Nicolescu a recunoscut totul: „Nu îmi imaginam ce impact va avea”
Dan Petrescu, aproape să se lase de fotbal la 23 de ani! Giovanni...
Fanatik
Dan Petrescu, aproape să se lase de fotbal la 23 de ani! Giovanni Becali dezvăluie cine erau cei 3 muschetari ai Generației de Aur. Cine a spart gașca?
Adrian Porumboiu – Marius Șumudică, replici savuroase în direct: „La muncă, lasă televiziunile”...
Fanatik
Adrian Porumboiu – Marius Șumudică, replici savuroase în direct: „La muncă, lasă televiziunile” / „Înființează echipa să o luăm de la capăt”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Razvan Ioan Boanchis
Razvan Ioan Boanchis
Răzvan Ioan Boanchiș este editorialist pe zona de materiale sportive la Fanatik.ro. Acesta are o vastă experiență în presă și s-a făcut remarcat îndeosebi la Ziarul Național.
Parteneri
BREAKING | Gigi Becali îi declară 'război total' lui George Simion și se...
iamsport.ro
BREAKING | Gigi Becali îi declară 'război total' lui George Simion și se aliază cu Călin Georgescu
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!